Из офиса президента Украины сообщили, что там готовят «большое азиатское турне» Владимира Зеленского. По словам заместителя руководителя офиса Игоря Жовквы, у Владимира Александровича «есть желание охватить Китай, Южную Корею, Индонезию и т. д.». Дело, конечно, нужное, но первая реакция — Боже, спаси Азию! Да и Украину тоже…

Потому что ближневосточную часть Азии украинский президент уже «отвизитировал». Оманская поездка запомнилась совпавшей по времени смертью султана Омана Кавуса бен Саида и абсолютным отсутствием результатов. За исключением внутриукраинского скандала, связанного с предположением об оманской встрече Зеленского с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым.

А недавняя поездка президента в Объединенные Арабские Эмираты добавила еще одну грань в бриллиант величия украинской дипломатии и службы президентского протокола. Потому что всем знакома поговорка о том, что все в истории повторяется: сначала в виде трагедии, потом в виде фарса. Но вот засунуть все это в один стакан, да еще от души приправить соусом комедии — для того надо очень постараться!

Сначала о трагедии. Во время визита в Абу-Даби (13−15 февраля) украинский президент встретился с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ шейхом Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. А поскольку эмир Абу-Даби является президентом федерации арабских эмиратов, и эта должность фактически является наследственной, то, скорее всего, и с будущим президентом ОАЭ. Встреча, как положено, проходила в дружеской атмосфере и был подписан ряд важных двусторонних документов, направленных на развитие отношений между странами. В том числе и в экономике. Но это «обязательные слова», а вот конкретика их наполнения (исполнения) вызывает скепсис.

В медиа Украины много говорилось о том, что время визита в ОАЭ подписаны меморандумы между восемнадцатью ведущими украинскими компаниями («Интерпайп», Dragon Capital, ДТЭК, Unit City и т. д.) и инвестиционным фондом «Мубадал». Даже публиковалось фото лидеров этих компаний. Правда, возникает вопрос — а где на фото их арабские визави?

Еще не следует забывать, что «меморандум» — это не договорное обязательство, всего лишь «протокол о намерениях»: «не вокал, а эскиз к вокалу», как говаривал блестящий Леонид Быков в роли Маэстро. И насколько арабская «Мубдала» серьезно относится к этому намерению? Во всяком случае пока на сайте этого инвестиционного фонда по запросу «Украина Зеленский» (أوكرانيا زيلينسكي) ничего найти не удалось.

Да и встреча эта не первая. Еще в июне прошлого года министерство иностранных дел и фонд госимущества (ФГИ) Украины провели учредительную встречу с инвестиционным фондом Mubadala (ОАЭ), обсудив его участие в большой приватизации, и заинтересованность в семи украинских предприятиях из перечня инвестиционного атласа. Прошло восемь месяцев. Арабские деньги на Украину не пришли.

С фондами поменьше ситуация не лучше. Например, с Tawazun Economic Council, надежды на который тоже возлагает Украина. Однако знакомство с сайтом «Совета» показывает, что в бэкграунде «Тавазуна» только три инвестиции: из них одна с производителем моторных лодок и электроники из Шараджи (Al Marakeb Boats Manufacturing) и, только, чур, не смеяться — с двумя российскими фирмами — «VR Technologies» (разработчики вертолетов и БПЛА, размер инвестиции неизвестен) и «Aurus» — (автомобильная компания класса люкс, 480 миллионов дирхамов или $125 миллионов).

Как гражданину мне очень хочется, чтобы на Украину заходили деньги: много, хорошие и разные. Но не все. В украинской прессе сообщается, что Объединенные Арабские Эмираты намерены увеличить инвестирование в агропромышленный комплекс Украины в 10 раз и довести этот показатель до 2 миллиардов долларов в год. Это подтвердил и Тимофей Милованов (экс-министр развития экономики, с конца 2020-го — советник главы офиса президента Андрея Ермака), известный своим самодиагнозом «да, я дебил», принявший участие в аравийском вояже Зеленского.

Однако следует отдавать себе отчет, что после принятых с подачи «Слуг народа» законов о земле, речь идет в первую очередь о создании структур для выкупа украинских чернозёмов. Никакие другие проекты просто не могут потреблять в год до 2-х миллиардов долларов. В Эмиратах пахотных земель почти нет, но у эмиров есть огромные деньги.

И это не первая покупка арабами украинской земли.

В 2018 году компания Saudi Agricultural and Livestock Investment купила украинский агрохолдинг «Мрия» за 242 миллиона долларов после технического дефолта по кредитным обязательствам. Saudi Agricultural and Livestock Investment Co. (SALIC) — это компания, акционерами которой является либо правительство Саудовской Аравии, либо члены королевской семьи страны. «Мрия» — это земельный банк в 165 тысяч гектаров в Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской и Ровенской областях.

Известный одесский застройщик, сирийский араб Аднан Киван, «тышком-нышком», но выбился в число крупнейших латифундистов юга Украины: его KADORR Agro Group планирует в течение ближайших пяти лет инвестировать около 200 миллионов долларов в сельское хозяйство и довести размер своего земельного банка до 150 000 гектаров (с нынешних 24-х тысяч).

И из «личных впечатлений»… В разных регионах Украины мне часто рассказывали о том, что в каждом из них существует свой некий условный «доктор Али», который принимает активное и даже агрессивное участие в сражениях за аренду земли. Сейчас понятно, что в ближайшее время значительная часть аренды превратится в собственность, и арабы будут в числе лидеров этой собственности.

Даже уже упомянутый Милованов понимает, что «одна из проблем привлечения инвестиций на Украину, на мой взгляд, — отсутствие возможности предлагать интересные, крупные, но конкретные и реалистичные проекты» (ФБ-пост от 18 февраля). Но тогда все то, что произошло с «агроинфестиционными договоренностями» в Абу-Даби может объясняться тремя версиями:

Эмираты, действительно, озабочены продовольственной безопасностью своей страны-пустыни и поэтому стремятся инвестициями сформировать постоянного поставщика сельхозпродукции. Самая маловероятная версия, поскольку сколько украинскую власть и элиту деньгами не корми, она все равно в сторону косит;

бизнес Эмиратов готовится к спекулятивной игре с украинской землей. Цена продажи земли на момент открытия рынка земли (напомню — с 1 июля 2021) будет в среднем от 500 до 1000 долларов за гектар. В ближайшие 5−10 лет цена вырастет, вполне вероятно, до 10 000 долларов за гектар, но, во всяком случае, будет не менее 5000 долларов за гектар. Это если брать лайт-вариант опыта соседней Польши, где цены стартовали тоже с 500 долларов и дошли до сегодняшней цены в 11 000 евро за гектар). Прибыль — 1000+ процентов;

Дубай готовится к созданию автономного кластера земельной собственности на Украине путем легализации уже имеющихся у арабов украинских земельных банков. И его значительному расширению. Деньги будут вкладываться в уже существующие латифундии (путем выкупа или участия), которые, благодаря этим вливаниям, будут иметь безусловное преимущество в аграрной конкуренции.

В любом случае, украинское население будет дистанцировано от любых форм права распоряжения как этой землей, так и ее продукцией.

И в этом трагедия…