О неравенстве доходов говорили и писали на протяжении десятилетий, но, несмотря на всеобщее осуждение этого положения как плохого и неуклонно ухудшающегося, его причины и последствия были широко неправильно поняты или потеряны в миазмах экономического жаргона. Самым вопиющим образом отсутствующим фрагментом этой головоломки была мощная связь между неравенством доходов и глобализацией.

Глобализация, сама по себе сложное явление, обычно представляется как «благо», которое благодаря эффективности технологий и преимуществам многостороннего сотрудничества со временем принесет огромную пользу как работникам, так и потребителям. Однако реальность, подвергшаяся экономическим бедствиям от финансового кризиса 2008 года до пандемии 2020 года, была совершенно иной.

Отнюдь не являясь солнечным ликом неизбежного и всегда поступательного прогресса, глобализация предстает как фасад, скрывающий величайшую в истории человечества передачу богатства и доходов, приносящую лишь незначительную выгоду потребителям и рабочим — за исключением 1 процента и их пособников — неисчислимые экономические разрушения и личные страдания.

Не все были слепы к растущим опасностям, вызванным глобализацией. Среди заслуживающих доверия голосов, которые когда-то отвергали за «паникёрство» и которые теперь рассматриваются как мейнстрим, выделяется доктор Дэни Родрик, в настоящее время профессор международной политической экономии Фонда Форда в Гарвардской школе Кеннеди. В ходе более чем двух десятилетий исследований в Гарварде, а ранее в Колумбийском университете и Институте перспективных исследований в Принстоне, Родрик убедительно продемонстрировал, что глобализация, по сути, позволила транснациональным корпорациям создать всемирную систему с явной целью избежать ограничений налогообложения, регулирования, профсоюзов, законов об охране окружающей среды — и особенно подотчетности демократически избранным правительствам.

В таких книгах, как «Зашла ли глобализация слишком далеко» (1997) и «Парадокс глобализации» (2011), он подробно описывает, как глобализация не только уничтожила миллионы рабочих мест, принадлежавших некогда процветающему западному рабочему классу, но и нанесла еще больший ущерб бедным странам Латинской Америки и Африки к югу от Сахары, в некоторых из которых экономический выпуск полностью рухнул.

Иногда реальность может быть затемнена, если смотреть через слишком широкую глобальную линзу, но приобретает большую ясность, если смотреть в микрокосме одной страны. Так обстоит дело с замечательной книгой французского социолога Кристофа Гийи «Сумерки элит: процветание, периферия и будущее Франции» (2019). Книга завоевала признание во всем англоязычном мире: «Тревожное и трогательное … нечто глубокое, что простирается далеко за пределы Франции», — говорил о ней New York Times; «Как пропасть между столичными элитами Франции и ее рабочим классом разрывает страну на части» — The Guardian; «Эта книга заставит вас волноваться и сомневаться в вашей моральной целостности» — Financial Times (Лондон).

Гийи убедительно утверждает, что старая дихотомия либерала против консерватора больше не актуальна. Вместо этого он видит новую пропасть в обществе, разделяющую тех, кто выигрывает в «новом экономическом порядке» глобализации, и тех, кто проигрывает. Элиты — это не только традиционные высшие классы, но и поддерживающие их профессиональные классы, без которых эта социально-экономическая трансформация не могла бы произойти. Элиты «захватывают большую часть преимуществ оффшорного производства и свободной торговли», в то время как рабочие классы исключены и «обречены жить своей жизнью как граждане второго сорта», утверждает Гийи.

Его данные удивительным образом показывают, что обездоленный рабочий класс на самом деле составляет большинство населения страны (60%), и более молод, благодаря более высокому уровню рождаемости, чем элиты, которые все чаще имеют меньше детей — факты, предполагающие значительные политические последствия для будущего Франции. Соответственно, среди некоторых представителей политического класса, а также некоторых культурных лидеров, интеллектуалов и журналистов существует ощутимое чувство тревоги по поводу того, что «новая форма классового конфликта, долгое время считавшаяся несуществующей, теперь очевидна для всех».

Ошеломляющий рост неравенства в доходах и исторически беспрецедентный переход богатства, который он повлек за собой, наиболее наглядно можно увидеть, изучив данные о распределении доходов в Соединенных Штатах с 1970 по 2007 год, в тот самый период, когда глобализация крепко держала мировую экономику. В 1970 году доля доходов 1% самых богатых семей составляла 9%, а в 2007 году — 24%. В аналогичном ключе средний доход 1% лучших в 1978 году был в 10 раз выше, чем у остальных 99%; в 2007 году он был в 30 раз больше.

Недаром экономику называют мрачной наукой. Тем не менее, как бы трудно ни было передать или понять эти статистические данные, они совершенно ясно показывают, что глубокие и зловещие изменения настигли нашу страну — и мир — и они не предвещают ничего хорошего в будущем.