В период социальных потрясений разной степени тяжести и области их приложения (экономика, политика, культура), которые с настораживающей регулярностью не перестают сотрясать Россию, невольно обращаешься к событиям, с которых началась общая нестабильность на территории когда-то великого Советского Союза. Тридцать лет назад не было Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), но чем принципиально от него отличается пресловутая «гласность»? Ложь, перемешанная с правдой, фейковые вбросы многозначительных «разоблачений» — все удивительно похоже и уже не сильно удивляет. Тогда заинтересованные «демократы» и «страдальцы за народ» упражнялись в очернении Сталина и его эпохи. Одни из них руководствовались политической конъюнктурой хрущевщины, другие получали вполне конкретные деньги из казны других государств, смекнувших о своей политической выгоде, за выдумки о «кровавом диктаторе» и не менее «кровавом режиме». При этом намеренно не конкретизируя фактический материал и скрывая, а то и подделывая документы. Конечно, технический прогресс и школы «интеллектуального мастерства», готовящие миссионеров западных идей и ценностей, не стоят на месте и приобретают все более изощренные формы воздействия на сознание людей. Осталось неизменным только одно — содержание, основанное на лжи, манипуляциях. Следующим этапом по дискредитации Советского Союза и России стало раскручивание на самом высоком уровне темы сопоставления и тождественности Сталина и Гитлера, Советского Союза и гитлеровской Германии. Если раньше эту тему пытались робко поднимать такие «титаны духа», как В. С. Гроссман в своем небезызвестном «откровении» «Жизнь и судьба», где он в прямом смысле слова клевещет и поливает грязью солдат и офицеров Красной армии, сражавшихся под Сталинградом, то теперь ее раскручивают более крупные «игроки». Такие, как Тимоти Снайдер, американский историк, профессор Йельского университета, специалист по истории Восточной Европы (Timothy David Snyder). В течение 15 лет он (по его же словам) являлся «интеллектуальным партнером» В. Гроссмана, написал книгу с характерным названием «Кровавые земли: Европа между Гитлером и Сталиным», 2010 г. (Bloodlands: Europe Between Hitler and Stalin. New York: Basic Books, 2010). В 2015 году этот «мировой бестселлер» был издан на Украине на русском языке. Издание осуществлено при содействии посольства США на Украине. О содержании этого «труда» говорить особого смысла нет, так оно понятно. Одно только вступление говорит о ее содержании и объективности: «Президент Российской Федерации теперь официально реабилитировал Пакт Молотова — Риббентропа, который Советский Союз заключил с нацистской Германией и который, среди всего прочего, непосредственно привел к Катынской бойне. Реабилитация Пакта Молотова — Риббентропа означает реабилитацию всего совершенного Сталиным вплоть до момента подписания им соглашения с Гитлером». Как отнестись, например, к изложению событий Второй мировой войны известным на Западе специалистом, историком, профессором, возглавлявшим Институт Э. М. Ремарка в престижном Нью-Йоркском университете Тони Джадтом (Tony Judt)? В своей книге, получившей в 2008 году престижную Европейскую книжную премию, «После войны» (Postwar: A History of Europe since 1945, Penguin Press, NY, 2005) он, не моргнув глазом, пишет о том, что Красная армия, перейдя границу, «опустошала» земли Восточной Пруссии и Центральной Европы. Кроме того, он излагает как неоспоримый факт о том, что советские солдаты изнасиловали 87 000 женщин в Вене — по сообщениям каких-то неизвестных клиник и врачей — в течение трех недель после взятия города. Большее количество было изнасиловано в течение 2—7 мая в Берлине и т.д. в том же духе (Postwar, р. 19−20).

Нельзя не упомянуть и известного специалиста по России Ричарда Пайпса (Richard Pipes), который был одним из ведущих идеологов рейгановской политики против СССР как «Империи зла». Р. Пайпс в разное время был директором исследовательского Центра по изучению России (Центр Дэвиса) при Гарвардском университете и главным научным консультантом Института по исследованию России при Стэнфордском университете, который одним из первых стал заниматься конструированием нужного для Запада прошлого, отождествляя в своих многочисленных «трудах» Сталина и Советский Союз с нацистской Германией и Гитлером.

Как видно, научное обеспечение «демонизации» России ведется на самом высоком уровне. Подобного рода литература и исследования имеют целью вызвать анафилактический шок в сознании людей, для терапии головного мозга которых она якобы предназначена.

Все вышеперечисленное говорит о том, что на мирное сосуществование нам не стоит рассчитывать и надо вырабатывать средства иммунитета от этой «мозговирусной» инфекции. Она может оказаться намного сильней пресловутого «Новичка». В ответ на все новые санкции для России со стороны Запада пришло время Атланту расправить плечи. На мой взгляд, стоит вернуться к вопросу, оставшемуся в подвешенном, противоречивом состоянии. Это вопрос о юридической чистоте, состоятельности и легитимности принятых ответственными руководителями СССР и входивших в него тогда республик решений о прекращении существования Советского Союза. В конце концов, Германия воссоединилась в 1990 году, через 35 лет после войны, чем Россия хуже? Разница только в том, что нам не стоит рассчитывать на современного Тарталью в образе нового «кремлевского мечтателя» образца 80-х из Вашингтона, который принесет нам воссоединение на «блюдечке с голубой каемочкой».

«…В Германии по итогам 1990 года М. Горбачев был объявлен «лучшим немцем года». В декабре 1990 года Нобелевский комитет присудил М. С. Горбачеву Нобелевскую премию мира за 1990 год. Однако, по признанию самого лауреата, он получил после этого сотни поздравительных телеграмм со всего мира и тысячи оскорбительных со всех концов родной страны» (Рой Медведев. Борис Ельцин, М., 2011 г., с. 77);

«…Выступая публично, Б. Ельцин обещал … не повышения, а снижения цен на все товары повседневного спроса. Именно тогда он обещал «лечь на рельсы», но не допустить повышения цен» (там же, с. 79, весна 1991 г.);

«…Как бы ни закончился референдум, Союз не развалится» (выступление Б. Ельцина на «Радио России», 15 марта 1991 года, «Независимая газета, 16 марта, 1991 г.);

«…Поездка в США — через неделю после выборов президента России — американским политикам очень понравилось то, что Б. Ельцин решительно высказался против какой-либо помощи и поддержки Кубы и Фиделя Кастро, назвав такую поддержку «преступной» (там же, с. 84);

«…Лично вы были у Белого дома? — спросил корреспондент влиятельного зарубежного издания.

— Да.

— Какое впечатление сложилось у вас о собравшихся?

— На Краснопресненскую набережную я вышел к восьми часам вечера двадцатого августа. Это был второй день путча. Сплошной поток молодых мужчин вынес меня к Белому дому России. Людей было очень много. Однако мне не показалось, что все они горели желанием живыми кольцами, плечом к плечу опоясать забаррикадировавшегося президента России. Немало было зевак, праздношатающихся, пьяных…

— Но ведь Ельцин первым осудил действия хунты…

— Да, он отменил распоряжения ГКЧП и выступил в защиту законного президента СССР Горбачева. Но я бы не сказал, что все собравшиеся на площади пришли спасать демократию. Не думаю, что, если бы действительно начался штурм Белого дома, собравшиеся закрыли бы его своими телами…

— Но ведь на них были направлены стволы танковых орудий…

— А москвичи разукрасили их цветами и российскими флажками. Раздавали танкистам бутерброды, фрукты, сигареты (как это знакомо сейчас! — авт). Армия в народ стрелять не будет — в этом все были уверены. Отсюда и отсутствие страха, ощущение легкости и приподнятости. Правда, несколько БМП и танков защитники Белого дома забросали камнями и бутылками с зажигательной смесью. Одна БМП сгорела». Из воспоминаний о 23 августа 1991 года руководителя пресс-центра ЦК КПСС Н. А. Зеньковича (Н. Зенькович, Агония СССР. Я был свидетелем убийства Сверхдержавы, «Яуза», 2016, с. 8)

«…Вырвавшись из окружения и приехав домой, я выпил сразу полбутылки водки, но опьянения не почувствовал. Сказалось сильнейшее нервное напряжение. Мы шли сквозь улюлюканье толпы, ежесекундно ожидая самого страшного. Напрасно народные депутаты через мегафоны призывали соблюдать законность и порядок. Озверевшая толпа наседала на дрожавших от испуга партаппаратчиков. Мы шли по живому коридору, и почти каждый считал своим долгом унизить, оскорбить нас. Особенно усердствовали женщины. Из их уст сыпалась такая похабщина по адресу наших технических работниц, что впору затыкать уши. Озлобленные москвички, казалось, вот-вот вцепятся в их волосы. С особым наслаждением они копались в сумочках партаппаратчиц, показывая содержимое гогочущей толпе. Как только ни обзывали несчастных машинисток, секретарш, стенографисток. Некоторые выражения еще можно было терпеть. Но звучало кое-что и похлеще. Иные от обиды плакали, другие, побойчее, пробовали усовестить кликуш. Запомнилась такая сцена. Впереди меня шла высокая, красивая, статная молодая женщина из международного отдела. Увидев ее, толпа буквально взорвалась ревом. К ней потянулись чьи-то жилистые руки, выхватили сумку, распотрошили в один миг. К ногам полетели какие-то свертки. Кто-то поддел их ногой, на асфальт высыпался мясной фарш. Брызнули соком свекольные котлетки. — Они там объедаются, а мы не знаем, чем детей кормить! — визжала толстенная бабища в мелких кудряшках с маленькой головенкой без шеи. — Убить вас мало, вертихвостки поганые! Секретарша из международного отдела без страха смотрела на исходящую ненавистью толпу. Потом тихо сказала: «Ну, убейте, если вам от этого легче станет. Подумаешь, останутся без матери две девочки-близняшки! Убивайте, если руки поднимутся…» (там же, с.12).

Бывший председатель Совета Республики Верховного Совета РСФСР, депутат Государственной думы I созыва, один из трех депутатов (вместе с Бабуриным С. Н. и Лысовым П. А.), проголосовавших «против» денонсации Договора об образовании СССР («за» проголосовал 161, «воздержались 9), Исаков В. Б. свидетельствует:

«В последний день Съезда (V Съезд народных депутатов СССР состоялся 2 сентября — 5 сентября 1991 года, последний Съезд народных депутатов СССР) 2 сентября 1991 г. вне регламента выступил Н. Назарбаев: «В результате государственного переворота, совершенного 19−21 августа 1991 года, был сорван процесс формирования новых союзных отношений между суверенными государствами, что поставило страну на грань катастрофы…» (В. Б. Исаков, Кто и как развалил СССР. Хроника крупнейшей геополитической катастрофы, М., 2012 г., с.11);

«…В первый же день после окончания съезда, 6 сентября 1991 г., Горбачев сделал то, что он не решался сделать на съезде: по его инициативе Госсовет СССР проголосовал постановление о признании независимости Литвы, Латвии и Эстонии»… (там же, с.23)

Из дневника помощника Горбачева А. Черняева: «…Приходил Розенталь из Time. Сказал, что за мой текст о 18—21 августа мне положено 5000 долларов! Хорошая подпорка в нынешней-то жизни! Договорились с Розенталем, что, «может быть», я им буду нечто подобное выдавать и впредь — о своей службе у Горбачева… Надо, надо — ведь многое уйдет вместе со мной» (Анатолий Черняев, «1991 год. Дневник помощника президента СССР», М. 1997 г., 16 октября 1991 г., с.234);

«…Скандал с выкраденными и опубликованными в «Шпигеле» стенограммами допросов Язова, Крючкова и Павлова… Предел государственного распада!» (там же, с.231);

«…Принимал японцев [Горбачев — авт], фактически обещал им острова, хотя отдать их теперь уже абсолютно не в его возможностях» (там же, 19 октября, с.235);

«…М. С. принимал американских бизнесменов, которые вместе с Велиховым налаживают у нас обучение ребят бизнесу. Чудеса: миллиарды задаром вкладывают в нас «акулы империализма!» (там же, 7 декабря 1991 г., с.287);

«…А М. С. все тянет, все на что-то надеется. Сегодня вечером к нему [Горбачеву — авт] напросилась Старовойтова — пришла жалеть, наверное… И вообще «лояльными» к нему сейчас остались вроде в основном те, кто из Межрегиональной депутатской группы, созданной при Сахарове!!!» (там же, 15 декабря, с. 296);

«…Он [Горбачев — авт] вдруг: «Я за книгу получил 800 000 долларов (Яковлев тут же подсчитал — 80 миллионов рублей…) Знаешь, Анатолий (Яковлев А. Н. — авт.)… Я хочу тысяч 200 оставить себе, а тысяч 30−40 дать тебе…» (там же, 18 декабря 1991 г., с. 296−297);

Из записок Хасбулатова Р. И.: «… Генерал Дмитрий Волкогонов свой архив со многими крадеными им материалами из секретных фондов СССР продал США…» (Р. И. Хасбулатов. Преступный режим. Либеральная тирания Ельцина. М, 2011, с.211).

«…Видело ли советское руководство нарастающие опасности? Понимало ли, что происходит со страной? Факты свидетельствуют о том, что руководители государства владели всем необходимым объемом информации» (В. Б. Исаков, Кто и как развалил СССР. Хроника крупнейшей геополитической катастрофы, М., 2012 г., с. 169).

Вне всякого сомнения, владели, о чем свидетельствует, в частности, доклад председателя КГБ Крючкова В. А. на закрытом заседании Верховного Совета 17 июня 1991 года. Странно читать его интервью, интервью других высокопоставленных генералов КГБ (Леонова Н. С., Бобкова Ф. Д.) о своей формальной непричастности к развалу страны. Они же каждый на своем месте — информировали, «честно выполняя свой долг», а решать — это не мы, это пусть кто-то другой! Они сидели, как птицы на ветках, и пели разными голосами, внимательно наблюдая, как кто-то пилил само дерево, на котором были свиты их гнезда. К «долгу» претензии есть? Да, есть. Потому что есть еще и Присяга, и ответственность за ситуацию в целом. Не в курятнике же занимался анализом «ситуации» генерал Леонов Н. С., начальник аналитической службы внешней разведки КГБ СССР, и не на творческих посиделках душеспасительными разговорами с «интеллигенцией» за жизнь генерал Бобков Ф. Д., начальник 5-го управления КГБ СССР. В этой связи вспоминается поражение Наполеона под Ватерлоо, которое произошло из-за солдафонства маршала Эммануэля Груши, слепо выполнявшего приказ императора и не повернувшего свои войска в решающий момент к месту сражения с английской армией под командованием герцога Веллингтона. Если бы у Груши хватило мужества, если бы он ослушался приказа, если бы он поверил в себя и явную, насущную необходимость — Франция была бы спасена. Об этом очень ярко написано у С. Цвейга в «Звездных часах человечества».

Развал Советского Союза торопились оформить и, как это часто бывает, в спешке сделали много грубых ошибок, которые не позволяют говорить о законности совершенного действия. Прочитав записки Петра Кравченко (Кравченко П. К. Беларусь на распутье, или правда о беловежском соглашении. Записки дипломата и политика, М., 2006 г.), бывшего секретаря Минского горкома партии, в качестве министра иностранных дел Республики Беларусь принимавшего участие в подготовке Беловежского соглашения, ловишь себя на том, что самый яркий эпизод всего этого «мероприятия» — это падение Бориса Николаевича Ельцина с лестницы на пути следования в свои апартаменты на втором этаже 7 декабря, после возлияний за ужином и его чудесное спасение подхватившим его С. Шушкевичем. За что последний на следующий день получил от Б. Н. Ельцина в подарок часы «за поддержку президента России в трудную минуту».

Гротескная апология Р. И. Хасбулатова, этого «акробата мысли», который сказал при открытии Четвертой сессии Верховного Совета РСФСР 12 декабря 1991 года: из стенограммы «… В последние дни предпринимаются попытки поставить под сомнение правомерность достигнутых договоренностей (Беловежских — авт). Считаю, что в сложившейся обстановке это просто безнравственно (!!! — авт)… Торпедировать его сегодня — значит вступить в прямую конфронтацию с народами, сделавшими свой выбор, в том числе на Союзном референдуме (!!! — авт). «Воистину, нет предела человеческому лицемерию».

Незаконность и антиконституционность принимаемых соглашений прекрасно понимали и все участники «исторического процесса». Так, на Четвертой сессии Верховного Совета РСФСР 12 декабря 1991 года, отвечая на вопрос Лапшина М. И. Шахрай С. М. (в то время Государственный советник России по правовой политике, член Госсовета РСФСР) это прямо признал. Депутат Лапшин М. И. (Ступинский территориальный избирательный округ, Московская область) поднял вопрос о том, что государства, которые сегодня хотят денонсировать Союзный договор 1922 года, находились совершенно в других границах. Спрашивается, означает ли денонсация возврат к тому состоянию, когда Россия была без Дальневосточной республики, Казахстан и Средняя Азия были в составе РСФСР, граница Беларуси была чуть западнее Минской области, а Украина, мягко говоря, представляла своей территорией совсем не то, что сейчас представляет? Не создается ли прецедентом денонсации Союзного договора 1992 года основа для огромных территориальных претензий друг к другу? Сейчас мы уже на протяжении длительного времени наблюдаем все эти процессы. Отвечая на этот вопрос, Шахрай С. М., трактуя по своему разумению законодательство, заверил, что нет. Однако, этот вопрос явно нуждается в дополнительной, не конъюнктурной, правовой экспертизе. Кроме того, Шахрай С. М. признавал и декоративность Беловежских соглашений:

«Договор 1922 года, как договор, как соглашение сторон, подписанное главами государств и потом ратифицированное их парламентами, никогда не был подписан, не был заключен. На первом Съезда Советов в 1922 году было зафиксировано, что Договор одобрить в основном и направить на доработку в республики. На втором Съезде уже принимался под таким же названием совсем другой текст, и опять не республиками, а голосованием на Съезде… Это никак договором в чистом смысле слова назвать нельзя. И даже если предположить, что Договор все-таки был, то в 1936 году с принятием Конституции он утратил силу. Но так сложилось исторически, что было это понятие — Договор 1922 года, и поэтому парламенты Украины и Республики Беларусь приняли решение о денонсировании этого документа. Для юридической чистоты, как говорится».

Депутат Астафьев М. Г. (Дзержинский территориальный избирательный округ, г. Москва), обращаясь к министру иностранных дол Козыреву А. В., заметил, что, из глубин Беловежской Пущи можно отменить Конституцию СССР, можно отменить Конституцию РСФСР и нарушить Президентскую клятву. Однако, можно ли отменить оттуда Устав Организации Объединенных Наций, который гласит, что членами ООН могут быть только государства, никакие содружества, которые не являются государствами, быть членами ООН не могут? На этот вопрос Козырев А. В. ничего вразумительного не ответил. Можно здесь также привести мнение известного историка Евгения Спицына: «С таким же успехом … (Ельцин, Кравчук и Шушкевич — авт.) могли подписать некую бумажку об отмене либо Соборного уложения Царя Алексея Михайловича, либо об отмене Нантского эдикта Генриха IV о религиозных правах гугенотов».

Депутат Бабурин С. Н. (Советский территориальный избирательный округ, Омская область, член Верховного Совета РСФСР) задал вопрос о том, может ли быть ратифицирован договор страной, вопреки действующей в ней Конституции: «…У нас в Декларации о государственном суверенитете РСФСР и в Конституции Российской Федерации сказано, что мы выступаем за создание правового государства в рамках Союза ССР. У нас есть решение Верховного Совета о том, что мы за создание федеративного государства…» Из выступления Бабурина С. Н.: «…Чтобы избавиться от недееспособного центра во главе с Горбачевым — предлагается ликвидировать наше государство. Кто бы там ни говорил, что решения принимались и Советского Союза больше нет — эти решения принимались политиками… Уважаемые коллеги, того Соглашения, которое мы сегодня с вами обсуждаем, уже не существует. Если вы посмотрите на поправки, принятые при ратификации этого Соглашения в Киеве, вы увидите, что там налицо отказ от единых Вооруженных Сил, отказ от открытых границ. И эти поправки, что бы там ни говорили наши уважаемые дипломаты, приняты конституционным большинством. Наше отличие от Белорусского Верховного Совета и Украинского в том, что мы с вами не являемся высшим органом государства, мы с вами конституционным большинством не сможем менять Основной Закон Российской Федерации. Именно поэтому я предлагаю созвать Съезд народных депутатов РСФСР для рассмотрения всех необходимых изменений в Конституции, и именно на Съезде решать этот вопрос. Кроме того, ссылка на договор 1922 года, которая содержится в Соглашении, — это правовое лицемерие. Договор 1922 года перестал существовать уже давно. Есть Конституция СССР 1977 года. Нравится нам это, не нравится, но то, что мы сегодня делаем, — это, действительно, антиконституционные действия на уровне Советского Союза. По сравнению с декабрем 1991 года августовские «путчисты» превращаются в донкихотов, потому что они действовали открыто и руководствовались (я не сомневаюсь в этом) благими целями сохранения нашего государства. Они ради этого нарушали Конституцию. Мы нарушаем Конституцию ради уничтожения своего государства». Как видим, уже тогда профессиональные юристы, не отягощенные бременем сомнительной обязанности преподносить юридическое толкование законов своим большим начальникам в нужном этим начальникам свете, понимали незаконность и противоправность осуществляемых действий.

Депутатам перед началом сессии было роздано Заявление Комитета конституционного надзора, вынесенное накануне, 11 декабря. В нем отмечалось, что «…любые республики не могут принимать на себя решение вопросов, касающихся прав и интересов других республик». С этой точки зрения содержащаяся в Соглашении констатация того, что «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность прекращает свое существование», может рассматриваться лишь в качестве политической оценки ситуации, не имеющей юридической силы».

Кроме этого, был нарушен Закон СССР № 1409-I от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Статья 14, п. 7 этого Закона, наряду с прочими, обязывает согласовать «статус территорий, не принадлежавших выходящей республике на момент ее вступления в состав СССР».

Адепты либеральных реформ могут сказать, что СССР был обречен по экономическим причинам. Об этом много говорят и пишут истинные «патриоты» либерального уклона. Шахрай С. М. утверждает, что главной причиной распада страны было то, что десятилетия до него в СССР из каждого рубля произведенной продукции 88 копеек уходило на производство и закупку вооружений. Советский Союз, по его мнению, не выдержал гонки вооружений. Горбачев М. С. также обнародовал цифры трат 20% ВНП на военные расходы. Со слов Бакланова О. Д. (в то время первый заместитель председателя Совета обороны СССР, курировал ВПК), он подходил к Горбачеву с вопросом — откуда тот взял такие цифры? Но ответа не получил. Также важнейшим «фактором краха» он (Шахрай С. М.) считал падение цен на нефть до 8−9 долларов за баррель, возникшее в результате договоренностей США и арабских государств, присовокупив еще отказ Горбачеву в кредитах на Западе. (Распад СССР: документы и факты (1986−1992 гг.), т. II, Архивные документы и материалы. Под общей редакцией С. М. Шахрая, М, 2016 г., с.39). Такую же точку зрения высказывал Е. Т. Гайдар: «Собственно, дата краха СССР, когда история была уже сыграна, она хорошо известна. Это, конечно, никакие не Беловежские соглашения, это не августовские события, это 13 сентября 1985 г. Это день, когда министр нефти Саудовской Аравии Ямани сказал, что Саудовская Аравия прекращает политику сдерживания добычи нефти и начинает восстанавливать свою долю на рынке нефти. После чего, на протяжении следующих 6 месяцев добыча нефти Саудовской Аравией увеличилась в 3,5 раза. После чего цены рухнули. Ну. Там можно смотреть по месяцам — в 6,1 раза». (Из интервью Е. Альбац, Эхо Москвы, 2 июля 2006 г.). Однако, все далеко не так печально, как нам пытаются внушить заказные «экономисты». Даже совсем недавние события, связанные с обвалом цен на нефть в марте 2020 года после распада альянса ОПЕК+, и целый пакет экономических санкций Запада не поставили Россию на колени, а она, конечно, к сожалению, далеко не Советский Союз.

Известный российский экономист, председатель правления Института динамического консерватизма Андрей Кобяков считает, что, сравнивая ценовой объем всего экспорта из СССР с общим ВВП получим, что он не превышал 5%. Импорт всех товаров, закупаемых СССР за рубежом, тоже примерно составлял эти же 5%. Доля же экспорта нефти и других энергоносителей по отношению к ВВП, следовательно, не могла превышать 2,5%, потому что экспортировалась не только она. При этом нефть мы продавали не только и даже не столько на западный рынок. Значительная часть шла в социалистические страны, причем цены тут были плановые, а не конъюнктурные, поэтому резкое падение цен на мировом рынке не сразу отразилось на контрактах, заключенных СССР с партнерами по Совету экономической взаимопомощи. Размер экспортной выручки оценивался в 100 млрд долларов в год для периода начала 80-х годов, из них порядка 30 млрд долларов мы зарабатывали на западных рынках. А размер советского ВВП, исходя из независимых оценок совсем не ангажированного Центрального разведывательного управления США, составлял 8 тыс. долларов, помноженные на 280 миллионов человек, то есть порядка 2,3 триллиона долларов в год. Из этого совершенно очевидно, что какое бы то ни было снижение цен на энергоносители не имело существенного значения для экономики СССР, падение этих цен практически не нанесло никакого заметного ущерба Советскому Союзу. Кроме того, А. Кобяков считает, что в обеспечении граждан СССР продуктами питания и прочими товарами ежедневного спроса имел место сознательный саботаж.

Об одной из причин экономической дезорганизации писал Бакланов О. Д.: «Я начал с того, что обобщенный экономический индекс страны снизился до 80 процентов от минимально достигнутого ранее, а годовой темп конверсии при поддержке президента превысил 30 процентов. Это приводит к дезорганизации работы предприятий ВПК, объем продажи оружия другим странам снизился с 12−13 миллиардов рублей до трех-четырех миллиардов, а одновременно у США вырос с 14−15 миллиардов долларов до 22−23 миллиардов. Односторонние уступки в пользу США и НАТО сводят на нет геополитическое равновесие сил в мире…

— А тебе за державу обидно, — Горбачев устало махнул рукой.

— Я уже это слышал». (Бакланов О. Д. Космос — моя судьба. Записки из «Матросской тишины». 1 том, М., с. 47).

Таким образом, основные причины распада СССР кроются совсем в других системах координат. Можно обратить внимание на доклад Директора ЦРУ США декабря 1988 года с анализом экономических программ Горбачева. В двух словах он делает вывод: «…Если предположить, что Горбачев действительно намеревался ввести частную собственность и рыночную систему, нужно заключить, что он также хотел увидеть распад Советского Союза» ((1986−1992 гг.), т. II, Архивные документы и материалы. Под общей редакцией С. М. Шахрая, М, 2016 г., с. 676).

На фоне нарастающих и непрекращающихся попыток Запада оказывать давление на Россию, объявления ей всевозможных санкций, нагнетания информационной истерии, поддержки им «иностранных агентов» на нашей территории наступает время переосмысления прошедших событий. Очевидна и цель амбиций Запада — фрагментация территории России на горсть удельных княжеств с целью укрепления своей гегемонии. Выскажу предположение, что именно этим будет расплачиваться наша оппозиция за поддержку и всестороннюю помощь со своими западными «друзьями». В связи с этим необходимо дать исчерпывающую юридическую оценку на государственном уровне всех подзаконных Актов, принятых после Референдума 17 марта 1991 года. Такая оценка призвана привлечь к ответственности всех тех лиц из руководства СССР и РСФСР, ЦК КПСС, депутатов Верховных Советов всех уровней того времени, подготовивших, подписавших и ратифицировавших документы, способствующие развалу Советского Союза. Согласно международным нормам, принятое решение не может считаться легитимным, если оно основано на предыдущем незаконном решении. В 1991 году случилась не только крупнейшая геополитическая катастрофа XX века, но и невероятное по своим масштабам преступление.