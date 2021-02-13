Если у кого-то перед проведением 11−12 февраля Всебелорусского народного собрания и были какие-то надежды-иллюзии о том, что теперь-то точно всё поменяется — Лукашенко начнет процесс демократизации законов и процедур, народ вздохнет свободнее, виновные в репрессиях, идущих по всей республике после 9 августа, будут наказаны, и начнется реальный процесс изменения Конституции, то окончание сего мероприятия поставило на этих надеждах жирный крест.

President.gov.by Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании

Лукашенко показал, что он недоговороспособен. Что любые договоренности он использует только для улучшения своей переговорной позиции, после чего считает себя свободным от заключенных соглашений. Но это называется «кидок», и рано или поздно, но такое поведение вызовет ответную реакцию.

Лукашенко показал, что «народное собрание» он собрал только для того, чтобы в очередной раз устроить театр одного актера, где все остальные — откровенная массовка. В Белоруссии при Лукашенко будет только один политик, один хоккеист, один балетмейстер, один директор колхоза, который всё понимает правильно и может учить всех остальных, как им жить, работать, отдыхать и так далее.

В своем выступлении на ВНС Лукашенко показал, что если раньше он националистов и националистические идеи избирательно поддерживал (прежде всего, используя их в своих играх против России — достаточно вспомнить минские шествия в тот день, когда Лукашенко в 2019 году был в Сочи), то теперь он сделал на них свою основную ставку.

И то, что эта ставка имеет долгосрочный характер, подтверждают два знаковых выступления.

Первое из них принадлежит Анне Канопацкой, прославившейся тем, что выполняет некоторые грязные поручения администрации белорусского президента, в частности, по разжиганию белорусско-российских противоречий, выразившееся в нападках на спецпредставителя российского президента в республике Михаила Бабича.

Kremlin.ru Спецпредставитель президента России в Белоруссии Михаил Бабич

И в этот раз, несмотря на то, что ее выступление было вырезано из ТВ-трансляции, Анне Канопацкой доверили высказать сокровенное, но то, что белорусская власть не может сказать прямо:

«Нельзя оставить без должного внимания и реагирования беспрецедентное вмешательство во внутренние дела нашей страны в период подготовки, проведения и завершения президентских выборов со стороны соседних государств. В первую очередь — юридических и физических лиц российской юрисдикции.

Указанные действия привели не только к эскалации противостояния внутри белорусского общества, но и имели негативные экономические последствия, исчисляющиеся для нашей страны в миллиардах долларов.

В этой связи мое первое предложение ВНС: поручить правительству Республики Беларусь создать межведомственную комиссию по оценке и анализу ситуации, а также определению размера экономических потерь, понесенных нашей страной от указанных действий.

Результаты ее работы, с требованием компенсаций, вынести на обсуждение с руководством Российской Федерации для урегулирования. При отказе от компенсаций рекомендовать президенту Республики Беларусь отозвать свою подпись под Союзным договором, а решение вопроса передать в судебные инстанции».

Очень интересные тезисы на «всебелорусском собрании» доверили высказать Канопацкой. Надо обратить на них более пристальное внимание при оценке хода строительства Союзного государства России и Белоруссии.

Позорной провокации с вагнеровцами и последовавшими за ней извинениями белорусской власти оказалось мало, и она решила пойти по второму кругу, снова обвинив Россию в организации беспорядков в республике, то есть переложить проблему с больной головы на здоровую. И не просто, а (надо отметить, ставки повышаются) снова поставить вопрос о выходе из Союзного государства. При этом параллельно сделать вброс о желательности предоставить 3 млрд долларов «самому верному» союзнику России.

Со вторым знаковым тезисом, и снова антироссийским, хоть и старательно закамуфлированным, выступил глава белорусского МИД Владимир Макей:

«Отдельные переживают, чтобы Беларусь жила. Беларусь «жыве i будзе жыць». Потому что, в отличие от кучки лжепатриотов, глядящих на Беларусь через санкционные прицелы из-за бугра, подавляющее большинство белорусов по-настоящему любят свою родину. И это залог того, что она всегда выстоит и выдержит. «Люблю Беларусь» должно стать слоганом тех, кто болеет за страну. Люблю Беларусь!».

Mfa.gov.by Глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Кто-то скажет, мол, что же тут антироссийского? А ларчик открывается просто. Дело в том, что фраза «Люблю Беларусь» являлась отзывом польских повстанцев в ходе польского восстания 1863 года на пароль «Кого любишь?».

Да и сам Калиновский был открытым противником России и сторонником восстановления Речи Посполитой. Обратимся к авторитетным источникам:

«1) Целью восстания было восстановление польского государства в границах 1772 года, для Белой Руси это означало тотальную полонизацию и окатоличивание.

2) Все повстанцы, в том числе и Калиновский, давали присягу следующего содержания: «Присягаем во имя Пресвятой Троицы и клянёмся на ранах Христа, что нашей родине Польше будем служить верно и исполнять, во имя того же отечества Польши, все приказания, предписанные нам начальниками…»

3) Калиновский все свои приказы заканчивал лозунгом «Boże zbaw Polskę».

4) Обращаясь к жителям Белоруссии, Калиновский писал в «Письме Яськи-Господаря из-под Вильны к мужикам земли польской»: «…разве ж мы, децюки, сидеть будем? Мы, что живём на земле польской, что едим хлеб польский, мы, поляки из веков вечных».

5) Винцент Константы родился на территории современной Польши, в Мостовлянах. Род Калиновских происходил из Мазовии (центр этого региона — Варшава).

На эти факты белорусские фальсификаторы истории закрывают глаза. Для них «белорусскость» Калиновского — предмет веры, а вера, как известно, слепа и не требует научных доказательств.

То есть снова многовекторность, снова антироссийская фронда в ходе ВНС позвучала от вполне знаковых лиц в белорусской политике — не только от «оппозиции», но и от целого главы МИД. И это не случайность, это закономерность. То, что на ВНС Макей повторяет слова польских повстанцев против России, это не только знак местным националистам, но и их польским и натовским кураторам.

Однако это вовсе не повод для белорусских националистов из БНФ и прочих необандеровских организаций в Белоруссии радоваться, мол, нас заметят, и сейчас мы станем частью власти. Всё будет ровно наоборот. Так как хоккеист, балетмейстер и политик в Белоруссии может быть только один, то и националист в республике может быть только один.

Это будет такой своеобразный национализм — белорусский вариант чучхе. С отбрасыванием всего предыдущего периода существования Белоруссии, включая даже советский. Белоруссия началась с Лукашенко. И этот вариант национальной истории сейчас станет главным.

Напомню, что именно такой вариант персоналистического национализма существует в Северной Корее:

«Чучхе — северокорейская националистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах) в противовес «импортному марксизму». Основной причиной разработки чучхе было стремление Ким Ир Сена подчеркнуть независимость КНДР от влияния сталинизма и маоизма, а также дать идеологическое обоснование своей личной власти и власти преемников».

Ким Ир Сен

Такое понимание национализма («Государство — это я») формируется сегодня и в республике. С развитой сложной системной идеологией не справились — завалили и отказались. С поднятием промышленности — тоже. До пресловутых 500 долларов уже 15 лет как пытаются добраться — а воз и ныне там. Всё развалили. Поэтому всё, что остается — это белорусский вариант чучхе. И этот позор — итог двадцатишестилетнего правления?

Летом 2007 года я написал большой текст — «Белорусский проект», в котором рассмотрел три варианта развития республики — Союз с Россией, разворот в сторону Запада и превращение республики в аналог Северной Кореи в Европе. Прошло 13 лет. И что мы видим? Что нынешнее руководство выбрало самый тупиковый, самый иррациональный вариант развития страны.

Тогда я писал, что Белоруссия превращается в аналог Брестской крепости. Время показало, что это ошибочное сравнение. Брестская крепость — это символ несгибаемого мужества, непоколебимой стойкости, несокрушимой веры в советский народ. Поэтому этот подвиг будут помнить в веках.

Петр Кривоногов. Защитники Брестской крепости. 1951 год

А нынешняя Белоруссия если и будет фигурировать в учебниках, то только как один из самых одиозных и неудачных примеров построения «независимого» государства, наряду с Украиной, Прибалтикой, Молдавией.

Однако надо понимать, что иррациональное понимание мира, иррациональная модель принятия решений рано или поздно вступает в противоречие с общим ходом мировой истории. И пещерный национализм, сведенный к формуле «любимую не отдают», вкупе с феодальным пониманием республики как частной вотчины, которую можно просто передать по наследству, не может быть достаточным и надежным основанием для существования государства в двадцать первом веке.

И белорусские чиновники понимают это лучше всех других. Всё, что сегодня происходит в Белоруссии, называется агония. Белорусская власть в агонии. Она теряет политические рычаги управления страной и переходит ко всё более силовым и репрессивным.

Например, недавно сотрудники министерства спорта и туризма получили право составлять протоколы об административных правонарушениях и готовить дела по административным правонарушениям к рассмотрению в суде. А где гарантии, что министерство спорта или министерство культуры в дальнейшем не станет силовой структурой, которая получит права на обыски и аресты?

Если данная тенденция продлится на протяжении некоторого времени, то страна просто превратится в концлагерь. И прошедшее Всебелорусское «народное собрание» подтверждает эту тенденцию в полной мере. Решило ли оно хоть одну проблему, вынесенную летом прошлого года на поверхность политической жизни в республике? Нет.

Раньше Лукашенко использовал ВНС для укрепления собственной власти в споре с идеологическими оппонентами. Но он был молод и полон сил. Сегодня Лукашенко уже не тот. Нет идеологии развития, нет перспектив. Ни у него, ни у страны. Остается только удерживать то, что есть.

(сс) Homoatrox Сотрудники правоохранительных органов и бронетехника в Минске. Сентябрь 2020 г

Лукашенко хочет показать всем пряник — мол, в конце 2021 года — начале 2022-го будет референдум, и я уйду. Но где гарантии? Лукашенко уже имеет за собой столько невыполненных обещаний, что нет никакого смысла верить новым. Лукашенко никогда и никому не отдаст власть — ни сыновьям, ни ВНС. Это исключено. Тогда какой смысл в принятии новой Конституции? Ведь этот вопрос далеко не главный. Главный вопрос — это итоги выборов президента в августе 2020 года.

Поэтому, несомненно, ВНС со своей пропагандистской задачей не справилось. Раскол в республике углубляется, и любые, даже самые напыщенные декорации не могут скрыть этот факт. Лукашенко больше не готов решать стоящие перед республикой задачи и всё более замещает реальный процесс управления страной его имитацией.

Этот вакуум власти создает серьезные риски как для граждан республики, которые в одно прекрасное утро могут просто оказаться в стране-концлагере, так и для стран — соседей Белоруссии.