В то время как либеральные публицисты то и дело мечут громы и молнии по поводу военных игрушек, якобы распространенных только на территории «ужасного Мордора», то есть нашего с вами Отечества (что есть абсолютная неправда, достаточно посмотреть на полки магазинов, чтобы увидеть как навороченные фантастические бластеры фирмы NERF («дочки» Hasbro), так и вооруженных до зубов трансформеров от того же Hasbro-Takara и не слишком мирные наборы LEGO по «Звездным войнам»), есть игрушки, вызывающие куда больше вопросов.

Иван Шилов ИА REGNUM Игрушки-лизуны

Где-то лет десять назад или даже больше в наших магазинах появились так называемые «лизуны». Они рекламировались как игрушки-антистресс — бесформенная масса, которую можно мять, плющить, растягивать. Детские психологи рекомендовали их для развития мелкой моторики у малышей и для снятия у них гиперактивности. Говорили, что «лизуны» полезны даже взрослым — для снятия стресса, чтобы не вертеть в руках и не ломать ручки и другие полезные предметы офисного обихода.

Почему «лизуны»? Ведь как раз лизать эти игрушки не рекомендуется — некоторые из них «ловили» на содержании не очень полезных химических веществ, например бора. Всё дело в мультсериале и фильме «Охотники за приведениями» — одно из привидений, ставшее в мультике ручной зверюшкой охотников, выглядело как бесформенный зеленый комок слизистой массы, и звали его Лизун.

Цитата из к/ф «Охотники за привидениями». Реж. Айвен Райтман. 1984. США Лизун, прожорливый зеленый комок эктоплазмы

Постепенно индустрия «лизунов» развивалась. Самая свежая и популярная разновидность — слаймы. Здесь есть даже некоторый намек на творческую составляющую, ведь слаймы дети могут создавать сами из находящихся в коробке ингредиентов — варьировать при помощи клея, красок, отдушек и разных наполнителей их консистенцию, цвет и запах. Говорят, что слаймы стали в школах предметом обмена и торговли — ребенок, сумевший создать особо выдающийся экземпляр, вправе требовать вознаграждения за свою изобретательность и трудолюбие.

Всё бы неплохо, да только главное качество слаймов по сравнению со старомодными «лизунами» никак не изменилось — это бесформенность и слизеобразность. Причем создать из «лизуна» или слайма что-то оформленное практически невозможно, в отличие от пластилина. Пластилин, к счастью, с полок магазинов не исчез, появилось даже больше его разновидностей. Разница между двумя этими бесформенными массами в том, что бесформенный изначально пластилин предназначен для того, чтобы его не просто мяли, а придавали ему форму, то есть создавали из хаоса космос в миниатюре. «Лизуны» и слаймы — это хаос в себе, наслаждающийся своей хаотичностью и предлагающий в игре к ней присоединиться.

YouTube Игрушки-лизуны

Есть и другие игрушки, вызывающие некоторую оторопь, — например, фигурки для растягивания. То есть с виду это вполне нормальная фигурка человечка или какого-нибудь супергероя, которого можно брать за руки и за ноги и тянуть, превращая в карикатуру. Говорят, что эти герои прочные, не рвутся, а если их отпустить, возвращаются к прежнему виду. Но сам факт, что над каким-нибудь любимым персонажем предлагается таким вот образом поглумиться, слегка пугает. А еще сильнее пугает, когда персонаж абстрактен — то есть человеческого облика лишается на время Homo sapiens вообще.

Есть и примеры пострашнее (по крайней мере, для человека с воображением): резиновые коровка или бегемотик, с виду вполне нормальные, но с отверстиями в теле и залитые изнутри пластичной массой с пузырьками. Если такую фигурку сдавить, то из отверстий начинает лезть что-то бугристое, напоминающее нечто, порожденное ужасной болезнью, или вселившийся в зверюшку инопланетный организм. Это тоже рекламируется как антистресс.

Во-первых, надо бы разобраться, откуда взялся такой зашкаливающий уровень стресса, требующий борьбы с ним в виде быстро почивших спиннеров или слизистых «лизунов». И не стоит ли что-то сделать с причиной, а не бесконечно изобретать паллиативные средства от симптомов?

YouTube Слаймы

Во-вторых, чем плохи созидательные варианты антистресса — тот же пластилин, раскраски, собирание пазлов, рисование по номерам, не говоря уж о полноценном творчестве, что нужно изобретать что-то новое, лишь условно созидательное, лишенное формы или ее искажающее? Разве не понятно, что в игре ребенок учится, и если он учится искажению формы или окружает себя бесформенными вещами, то это учит его не воспринимать реальный мир всерьез, как что-то оформленное, твердое, существующее и сосуществующее по определенным законам? У него возникает иллюзия, что любой предмет можно как угодно растянуть или сжать, и от этого с предметом ничего плохого не случится, или что переливающаяся разными красками слизь — это прикольно. Также у него возникает иллюзия абсолютной власти над окружающим миром. Если обычную куклу попытаться растянуть, она сломается, и у тебя больше не будет куклы. С «лизуном» или растяжимым суперменом можно делать что угодно, почти до бесконечности.

Хотелось бы услышать мнение психологов по поводу этих странных игрушек. Пока что специалисты предупреждают лишь о том, что игра с «лизунами» может заворожить ребенка и вызвать самую настоящую зависимость. Это, конечно, тоже плохо, но есть вещи более концептуальные, вызывающие тревогу. Похоже, потихоньку формируется некоторая тенденция, на которую следовало бы обратить внимание.