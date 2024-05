Immortals Fenyx Rising могла остаться незамеченной на фоне куда более ожидаемого и неоднозначного релиза Cyberpunk 2077. Для одних она стала очередным «конвейерным» проектом Ubisoft, для других — клоном The Legend of Zelda: Breath of the Wild, для третьих — достойной игрой для приятного времяпрепровождения. Как это часто бывает, истина находится где-то посередине.

Иван Шилов ИА REGNUM Immortals Fenyx Rising

Несколько дней назад компания Ubisoft выпустила для Immortals Fenyx Rising дополнение «Новый бог» — первое из трёх запланированных. В честь этого события корреспондент ИА REGNUM провёл в цветастом мире древнегреческих мифов около 40 часов и спешит поделиться своими впечатлениями.

И снова титаны

Могущественный титан по имени Тифон, как две капли воды похожий на Балрога из «Властелина колец», наконец-то вырвался из многовекового заточения и решил отомстить всем богам разом. Огромный демон похитил сущности своих противников, превратил обычных людей в каменные статуи и заселил красочные земли Древней Греции своими приспешниками — чудищами всех видов и размеров. Избежать кары удалось только громовержцу Зевсу, который провёл судный день на вечеринке в подземном царстве Аида.

За советом Зевс приходит к титану-предвестнику Прометею, давным-давно прикованному к огромной скале за попытку подарить людям огонь. В диалоге между двумя героями и начинает раскрываться сюжет игры. Как это бывает в любом уважающем себя мифическом приключении, здесь не обошлось без пафосных пророчеств, отважных героев и подвигов. Множества подвигов.

Скриншот из игры Immortals Fenyx Rising. Версия для консоли Nintendo Switch Наш главный герой во всей красе. Внешность, пол и голос протагониста можно будет изменить в любой момент

Вскоре Прометей представляет Зевсу нашего героя (или героиню) по имени Феникс. Он — юный рассказчик, путешествующий с отрядом воинов своего старшего брата Лигирона. Волею случая один лишь Феникс избегает каменного проклятия Тифона и решает взвалить на свои хрупкие плечи миссию по спасению мира. Помогать ему в этом непростом деле будут не только боги, но и известные герои греческих мифов, которые любезно предоставили протагонисту своё снаряжение. Вооружившись мечом Ахиллеса, топором Аталанты, наручами Геракла и крыльями Дедала, Феникс отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы свергнуть коварного титана и заставить богов заново поверить в свои силы.

Скриншот из игры Immortals Fenyx Rising. Версия для консоли Nintendo Switch Зловещая крепость Тифона будет маячить перед Фениксом с самого начала игры. Однако наказать злодея сразу не получится — придётся заручиться поддержкой богов

Седлай коня и в путь

Immortals Fenyx Rising — это приключение в чистом виде: увлекательное, яркое, обаятельное и крайне забавное. В распоряжении Феникса окажется огромный остров, условно поделённый на несколько секторов, которые не только интересно, но и очень полезно исследовать. Пойдёшь по прямой — найдёшь сундук с редким снаряжением, полезешь на гору — обнаружишь мифическое испытание, решишь свернуть с очевидной тропы — получишь возможность приручить уникального скакуна. Каждый квадратный метр карты в Immortals Fenyx Rising наполнен контентом и разнообразными активностями, позволяющими и освоиться в местных локациях, и сделать героя сильнее.

Стоит отметить, что у Ubisoft весьма успешно получилось создать то самое«ощущение приключения», когда ноги сами ведут тебя в неизведанные земли, а каждая новая встреча с противником или хитроумной головоломкой превращается в целое событие. Если направить все свои силы на прохождение одной лишь сюжетной кампании игры, то в ней наберётся от силы 20 часов хронометража. А остальные 10, 20 или даже 30 часов (итоговое время зависит лишь от вашего любопытства) уйдут на путешествия, разгадку тайн острова и любование местными красотами. Конечно, это не сравнится с масштабами Assassin’s Creed Valhalla, но тоже неплохо.

Скриншот из игры Immortals Fenyx Rising. Версия для консоли Nintendo Switch Любование местными красотами — отдельный вид времяпрепровождения в игре

Очевидно, намного интереснее изучать земли Золотого острова будет «вслепую» — безо всяких подсказок, маячков и очевидных меток на компасе. Однако если вы дорожите своим временем и не любите «играть в первооткрывателя», то все полезные места на карте можно разведать заранее при помощи специального зрения Феникса. Забирайтесь на гору повыше, переходите в режим от первого лица и начинайте процесс «сканирования» — все сундуки, испытания, боссы и места интереса тут же будут отмечены на компасе героя.

Отдельно стоит похвалить команду Ubisoft Quebec за особое внимание к деталям древнегреческих мифов и тому, как изящно они вплетены в игровую вселенную. То и дело Феникс будет вспоминать о похождениях великих героев и делиться своими богатыми познаниями в самых разных вопросах. Однако проекту совершенно точно не хватает специального раздела с исторической справкой, где можно было бы подробнее почитать о богах, монстрах и различных подвигах. Если вы не увлекались греческой мифологией (или хотя бы периодически не почитывали соответствующие разделы на «Википедии»), то многочисленные отсылки пройдут мимо, Immortals Fenyx Rising потеряет около 50% своего колорита, а старания разработчиков пойдут прахом.

Скриншот из игры Immortals Fenyx Rising. Версия для консоли Nintendo Switch Местный инвентарь — настоящий рай для любителя кастомизации. Каждому предмету можно будет изменить не только характеристики, но и внешний вид

Immortals Fenyx Rising: Breath of the Wild

Многие геймеры (и я в том числе) опасались, что Immortals Fenyx Rising станет безликой копией The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Однако эти опасения оказались напрасными — Ubisoft действительно позаимствовала у хита Nintendo огромное количество «фишек», визуальную стилистику и настроение, но сделала это талантливо и в своей уникальной манере. И если по первым скриншотам и геймплейным роликам казалось, что приключения Феникса и Линка станут братьями-близнецами, то на деле они оказались совершенно разными — как по изначальной задумке, так и по её реализации.

Immortals Fenyx Rising — это более сюжетная и казуальная игра, чем её вдохновитель. В Breath of the Wild возможность почувствовать себя первооткрывателем была возведена в абсолют, а мир являлся огромный песочницей для всевозможных опытов и экспериментов. Можно ли сразу пойти на сражение с главным боссом? Что будет, если смешать яблоки и рыбу в котле? Как металлическая броня героя среагирует на удар молнии? Разработчики Immortals Fenyx Rising не позволяют геймерам задаваться подобными вопросами — все доступные игровые механики заранее известны, а каждый этап путешествия Феникса состоит из множества микрозадач, которые нельзя пропустить, даже если очень захочется.

Тем не менее отсутствие простора для опытов и линейность не делают Immortals Fenyx Rising плохой игрой и уж тем более «неудачным клоном Breath of the Wild», как любят говорить в сети. Если последняя итерация The Legend of Zelda делала упор на выверенную до мелочей геймплейную составляющую, то новый проект Ubisoft радует персонажами, сюжетом и очень детальным миром, который при всей своей простоте умеет удивлять и регулярно преподносит неожиданные сюрпризы.

Скриншот из игры Immortals Fenyx Rising. Версия для консоли Nintendo Switch Любителям ездить верхом будет интересно собрать все доступных в игре скакунов. Выбор довольно большой: от стандартный лошадей до мифических пегасов и громоздких механических коней

А положительные герои будут?

Напомню, что изначально Immortals Fenyx Rising называлась Gods & Monsters («Боги и монстры»), что как нельзя лучше раскрывает местный сюжет и героев. Основная идея проекта — «даже бог не может быть идеален». Если вы когда-либо читали мифы Древней Греции, то знаете, насколько неоднозначными фигурами каждый раз оказывались жители Олимпа. В игре их образы получились хоть и излишне гиперболизированными, но довольно точными: самовлюблённая Афродита, надменная Афина, горделивый Арес и излишне меланхоличный Гефест то и дело мечутся между уверенностью в своих силах и разрушительной рефлексией, от которых в итоге страдают обычные люди. Ну, а громовержец Зевс и вовсе может посоревноваться с Тифоном за пост главного злодея игры.

Конечно же, в процессе путешествия Феникса боги начнут заново изучать себя и в итоге придут к определённому пониманию собственной сути. Мораль у игры простая как пять копеек: «Никогда не поздно встать на правильный путь» — чем и подкупает. Всё же речь идёт о красочном комедийном приключении, а не о серьёзной драме со сложной авторской мыслью и двойным дном.

Скриншот из игры Immortals Fenyx Rising. Версия для консоли Nintendo Switch Как и Линк из Breath of the Wild, Феникс может забраться на любую возвышенность. Однако скалолазание нещадно тратит запасы выносливости героя

Дальше — больше

Immortals Fenyx Rising — это успешный эксперимент Ubisoft и один из главных претендентов на звание «лучшего приключения 2020 года». Игра получилась интересной, красивой, затягивающей и в меру смешной. И, что самое главное, она не претендует на что-то большее и не пытается казаться тем, чем не является. Если вам нравятся Breath of the Wild и современные Assassin’s Creed, то и история Феникса обязательно затянет на несколько десятков часов. А если новое детище Ubisoft вам не по вкусу, то смело проходите мимо — это не самая обязательная игра последних лет и уж точно не новое слово в жанре.

В течение всего 2021 года Immortals Fenyx Rising будет получать новые сюжетные дополнения. В одном из них место действия перенесётся в древний Китай, а в другом нам дадут поиграться с перспективой и жанром. Надеюсь, что таким образом Ubisoft прощупывает почву и пытается понять, «на что ещё способна их игра», чтобы в дальнейшем так же талантливо рассказать аналогичные истории о мифологии других народов. Этим путём уже идут франшизы Assassin’s Creed и God of War, однако именно формула Immortals Fenyx Rising кажется наиболее уместной для подобного развития.