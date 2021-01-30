Так о чем все же говорили на заседании Совбеза РФ по Дальнему Востоку?
Не скрою, вчерашнее сообщение об обсуждении президентом РФ Владимиром Путиным на оперативном совещании с членами Совбеза вопросов обеспечения безопасности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) вызвало определенное недоумение, ибо в нем не содержалось разъяснения, о каких конкретно проблемах шла речь.
«Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении Дальневосточного региона для нашей страны. …Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении», — сказал глава государства. Он отметил, что ситуация с безопасностью в ДФО складывается непросто, однако обо всех угрозах властям известно.
И все. Осталось неизвестно, что обеспокоило президента и членов Совбеза, которые присутствовали на заседании в полном составе.
Отсутствие информации рождает различного рода слухи и домыслы. Так случилось и на этот раз. Так, например, ИА DEITA. RUна свой страх и риск принялось высказывать предположения. «Речь теоретически может идти, например, о митингах в Хабаровске (которые официальные лица, в том числе новый глава субъекта Михаил Дегтярев, называли заказанными из-за рубежа протестами по методичке цветных революций), о территориальных претензиях Японии на Курилы или об интересе Китая к восточной части России. Путин особо подчеркнул в завершение открытой части заседания, что ДФО имеет фундаментальное значение для всей России», — отмечает агентство.
Еще более определенно связывает совещание с политикой Японии издание «Газета. ru», которое пишет: «Безопасность на Дальнем Востоке находится под угрозой из-за территориальных притязаний Японии. Токио и Москва долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов… Так, в январе премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вновь заявил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова».
Может создаться впечатление, что озабоченность вопросами безопасности России на Дальнем Востоке вызвана участившимися публикациями в Китае и России о якобы решении Токио в вопросе обретения российских Курил перейти от мирных переговоров к «плану Б», а именно военному захвату островов. Наличие подобных планов не раз отвергали мои собеседники из числа видных японских политиков и политологов. Но обращает внимание публикация ведущими японскими СМИ «комментариев и откликов» читателей, которые, прикрываясь никами, прямо зовут к обзаведению Японии ракетно-ядерным оружием, современными военными кораблями и «силами освобождения оккупированных противником японских островов».
При этом японское правительство, не делая каких-либо заявлений о «плане Б», фактически следует этим призывам, спуская со стапелей один за другим новейшие эсминцы, вертолетоносцы, ударные подводные лодки, ставя задачи создания гиперзвуковых ракет с радиусом действия, позволяющим поражать цели на территории России и Китая, формируя десантные части, создавая новейшие образцы РЭП. Это дает основание российским военным обозревателям и экспертам из числа отставных старших офицеров, что называется, «бить в набат», на мой взгляд, излишне алармически предрекать чуть ли не «третью мировую» из-за Курил.
Не думаю, что только политика Токио вызвала необходимость провести похожее на экстренное заседание Совбеза. Тем более что боеспособность наших сухопутных сил, авиации, флота и ракетных войск на Дальнем Востоке повышается на плановой основе. Как бы то ни было, из столиц соседних с нашей дальневосточных стран еще вчера, видимо, ушли шифровки в посольства с заданием как можно скорее выяснить, какие вопросы обсуждались на заседании российского Совбеза.