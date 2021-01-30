Не скрою, вчерашнее сообщение об обсуждении президентом РФ Владимиром Путиным на оперативном совещании с членами Совбеза вопросов обеспечения безопасности в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) вызвало определенное недоумение, ибо в нем не содержалось разъяснения, о каких конкретно проблемах шла речь.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

«Мне нет необходимости говорить о важности и фундаментальном значении Дальневосточного региона для нашей страны. …Сегодня предлагаю поговорить о вопросах, связанных с обеспечением безопасности Российской Федерации на этом направлении», — сказал глава государства. Он отметил, что ситуация с безопасностью в ДФО складывается непросто, однако обо всех угрозах властям известно.

И все. Осталось неизвестно, что обеспокоило президента и членов Совбеза, которые присутствовали на заседании в полном составе.

Kremlin.ru Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета Безопасности

Отсутствие информации рождает различного рода слухи и домыслы. Так случилось и на этот раз. Так, например, ИА DEITA. RUна свой страх и риск принялось высказывать предположения. «Речь теоретически может идти, например, о митингах в Хабаровске (которые официальные лица, в том числе новый глава субъекта Михаил Дегтярев, называли заказанными из-за рубежа протестами по методичке цветных революций), о территориальных претензиях Японии на Курилы или об интересе Китая к восточной части России. Путин особо подчеркнул в завершение открытой части заседания, что ДФО имеет фундаментальное значение для всей России», — отмечает агентство.

Еще более определенно связывает совещание с политикой Японии издание «Газета. ru», которое пишет: «Безопасность на Дальнем Востоке находится под угрозой из-за территориальных притязаний Японии. Токио и Москва долгие годы не могут заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основной проблемой является вопрос принадлежности Курильских островов… Так, в январе премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга вновь заявил, что суверенитет Токио распространяется на все четыре «северных острова».

VOA Ёсихидэ Суга

Может создаться впечатление, что озабоченность вопросами безопасности России на Дальнем Востоке вызвана участившимися публикациями в Китае и России о якобы решении Токио в вопросе обретения российских Курил перейти от мирных переговоров к «плану Б», а именно военному захвату островов. Наличие подобных планов не раз отвергали мои собеседники из числа видных японских политиков и политологов. Но обращает внимание публикация ведущими японскими СМИ «комментариев и откликов» читателей, которые, прикрываясь никами, прямо зовут к обзаведению Японии ракетно-ядерным оружием, современными военными кораблями и «силами освобождения оккупированных противником японских островов».

При этом японское правительство, не делая каких-либо заявлений о «плане Б», фактически следует этим призывам, спуская со стапелей один за другим новейшие эсминцы, вертолетоносцы, ударные подводные лодки, ставя задачи создания гиперзвуковых ракет с радиусом действия, позволяющим поражать цели на территории России и Китая, формируя десантные части, создавая новейшие образцы РЭП. Это дает основание российским военным обозревателям и экспертам из числа отставных старших офицеров, что называется, «бить в набат», на мой взгляд, излишне алармически предрекать чуть ли не «третью мировую» из-за Курил.

Не думаю, что только политика Токио вызвала необходимость провести похожее на экстренное заседание Совбеза. Тем более что боеспособность наших сухопутных сил, авиации, флота и ракетных войск на Дальнем Востоке повышается на плановой основе. Как бы то ни было, из столиц соседних с нашей дальневосточных стран еще вчера, видимо, ушли шифровки в посольства с заданием как можно скорее выяснить, какие вопросы обсуждались на заседании российского Совбеза.