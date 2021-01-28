Существенное падение рынка M&A зависит от двух основных факторов. Первый — экономический. В ситуации с плохими финансовыми показателями совершать сделки никому не хочется, потому что оценочная стоимость бизнеса будет значительно ниже, чем если бы это происходило не в условиях чрезвычайной ситуации. Второй — усиление страновых рисков и серьезные законодательные изменения 2020−2021. Многие занимают выжидательную позицию из-за развития санкционных и пандемийных ограничений. Помимо ограничений, сейчас проходит достаточно масштабная налоговая, банковская и финансовая реформа. Новые правила (уже принятые или планируемые) не всем еще понятны, и выжидательная позиция носит характер изучения новых правил игры.

Иван Шилов ИА REGNUM Закрыто

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Знаковой сделкой можно считать продажу Сбербанка. Однако смену собственника ЦБ на правительство можно рассматривать лишь как финансовый маневр и упрощение бюджетных поступлений к прямому распорядителю средств. Я бы убрал эту сделку из статистики. Количество сделок — а оно минимальное за последние 14 лет — дает более реалистичное представление о ситуации на рынке.

Если говорить о коммерческом рынке, то самые значимые сделки консолидации прошли в телеком-индустрии и экосистемных компаниях — Ростелеком, Яндекс, Сбербанк расширяли свои активы. Много сделок было в фарминдустрии и ретейле. Большую часть M&A сделок 2020 года я бы оценил как антикризисные или ликвидационные. В наиболее пострадавших от коронавируса секторах можно отметить такие сделки: чаще всего «сбрасывали» активы рестораторы, ретейлеры, владельцы коммерческой недвижимости, закредитованные бизнесы. Много M&A сделок произошло в банковском секторе (в результате обращения взыскания или добровольной передачи как обеспечения финансирования). Количество непрофильных активов сейчас у банков — чудовищно огромное. Банки пытаются продавать такие непрофильные активы, и это тоже составляет немалую долю рынка сделок. У более половины сделок M&A характерным признаком продаваемых бизнесов являются огромные кредитные портфели.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое в период режима ограничений кафе

Глобально анализируя сделки за прошлый год, можно сказать, что коронавирус не только лишал активов и разрушал бизнес, но и по аналогии с предыдущими кризисами — 90-х годов, 2008 года — дал новым игрокам возможность войти в отрасль. Например, в Петербурге появилась новая сеть магазинов «Мята», а уже крупные поставщики осваивали новые ниши — у владельцев «Пятерочки» и «Магнита» появились новые бренды сетей супермаркетов.

Пока тренд остается нисходящим, и полагаю, что в первых двух кварталах 2021 года, пока не начнется массовая вакцинация и не появится хоть какая-то определенность в законодательном регулировании в налоговой, финансовой, валютной сфере, будет оставаться нисходящим. Как только ситуация стабилизируется, можно ожидать роста. Есть очень много законодательных предпосылок, которые должны подстегнуть активность в различных отраслях. В частности, сейчас действуют серьезные льготы для ИТ-компаний, преференции для фармкомпаний, поддержка Минпромторга в ряде отраслей. На уровне налогового законодательства наше государство также стимулирует отечественных инвесторов вкладывать деньги не за рубежом, а в России. Вспомним, в частности, недавнее изменение налоговых режимов в международных соглашениях об избежании двойного налогообложения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа супермаркета в период пандемии

Продажа бизнеса — это точно не одностраничный договор отчуждения доли или акций, оформленный у нотариуса/регистратора. Нужно очень внимательно и серьезно подходить к M&A сделкам и не нарушать золотое правило: 1) для приобретателя — это глубокая проверка бизнеса и рисков, структурирование сделки с отлагательными условиями, позволяющими подтвердить заявленные характеристики и правильное закрытие сделки. Иначе вы рискуете остаться ни с чем — как это произошло сразу с двумя российскими спортсменами Федоровым и Малкиным, которые в результате совершенных сделок потеряли многомиллионные активы; 2) для продавца — заранее подготовить актив к продаже, убрав риски и обеспечив прозрачность данных. Раскрыть и оговорить все данные, детали и риски, что защитит от последующих претензий приобретателя. Структурировать сделку с защитными оговорками, как на период сделки, так и после. Провести закрытие сделки.

Нужно помнить, на любом этапе сделка может сорваться — как у Олега Тинькова и корпорации «Яндекс».