В последние годы всё большую популярность завоёвывают приключенческие истории для детей, подростков и их родителей. «Гравити Фолз», «Хильда», «Амфибия», «Время приключений», «Вселенная Стивена», «Бесконечный поезд», «По ту сторону изгороди» — всё это прекрасно написанные и замечательно поставленные произведения, заставляющие заливисто смеяться, горько плакать и регулярно выносить для себя важные уроки. Стать ещё одним выдающимся представителем жанра отчаянно пытается и комикс американского писателя Хорхе Агирре «Берегитесь, великаны!», недавно выпущенный в России издательством «МИФ». Вот только до «старших братьев» история о воинственной малютке Клодетт, к сожалению, не дотягивает. И на то набралось довольно много причин.

Иван Шилов ИА REGNUM «Берегитесь, великаны!»

Приключения ради приключений

Неугомонная Клодетт живёт в небольшом французском (судя по именам героев) городке, который давным-давно подвергся атаке свирепого великана. Герои былых времён, взявшись за мечи, загнали огромного узурпатора на самую высокую гору в долине и оставили там мирно доживать свой век. Однако сама мысль о том, что где-то всё ещё свободно разгуливает чудовищный монстр-людоед, приводит юную героиню в бешенство. На то есть причины: отец Клодетт — прославленный искатель приключений, потерявший в бою со свирепым драконом обе ноги, руку и жену. Теперь девочка мечтает повторить великие подвиги воинственного предка и при этом обойтись без лишений. В первую очередь её интересуют богатство и слава.

Конечно же, окружающие (как это всегда бывает в подобных историях) не воспринимают Клодетт всерьёз. Горожане вяло отмахиваются от её громких заявлений о скором убийстве великана, лучшие друзья — изнеженная красавица Мари и трусливый братец Гастон — стараются закрывать глаза на выходки подруги, а отец девочки и вовсе предпочитает прятаться за стеной из напускной суровости и нежелания по-человечески общаться со своими детьми. Тогда юная героиня берёт ситуацию в свои руки, обманом уводит друзей из дома и отправляется в опасное приключение ради выполнения эпического квеста — покончить с ужасающим людоедом раз и навсегда.

Рафаэль Росадо, Хорхе Агирре «Манн, Иванов и Фербер» «Берегитесь, великаны! «

А где здесь герои?

История о Клодетт даёт огромную трещину уже в самом начале — с представления главной героини. Вспомните Диппера и Мейбл из «Гравити Фолз», Тюльпану из «Бесконечного поезда» и Хильду из одноимённого комикса/мультфильма. Несмотря на всю свою «проблемность», они были добрыми и воспитанными детьми, которые могли служить хорошей ролевой моделью как для юных зрителей, так и для ценителей постарше. Клодетт, в свою очередь, сходу заявлена как агрессивная, наглая, самовлюблённая и крайне эгоистичная особа. На протяжении всей истории она пытается решить все вопросы силой, совершенно не заботится о чувствах окружающих и не стесняется лгать прямо в глаза даже своим лучшим друзьям. Конечно же, в конце истории она усвоит для себя пару уроков, начнёт по-другому относиться к людям и встанет на путь исправления. Однако поверить в такой неожиданный сдвиг парадигмы становится практически невозможно, когда героиня с первых же страниц абсолютно не вызывает симпатии и раз за разом показывает читателям свои худшие качества. Чему должна научить такая ролевая модель? Тому, что вседозволенность и тотальное неуважение к своим близким рано или поздно приведут к правде?

Другая проблема «Великанов» заключается в слабой проработке второстепенных персонажей. Абсолютно все взрослые в истории о Клодетт — клинические идиоты, трусы и жадные эгоисты. Исключением можно считать только отца героини и его «коллегу» Зубаира, которые, однако, страдают от других проблем. Отец девочки в ходе истории оказывается инвалидом скорее моральным, чем физическим — чёрствым, озлобленным и неспособным на своём примере чему-то научить детей. А Зубаир, будучи единственным вменяемым взрослым в городе, всё равно отпускает маленькую девочку в опасное путешествие за стены родного города и даже даёт небольшое напутствие. Но ради чего? Чтобы уже через десять страниц отправиться на её поиски и рисковать своей жизнью из-за происшествия, которого можно было вообще не допускать.

Вспомните маму Хильды, дядю близнецов Пайнс или старину Хоп-Попа из «Амфибии». Эти герои показывали взрослым зрителям, что необязательно быть идеальными, чтобы воспитывать детей, — нужно лишь искренне любить их и всегда быть готовыми к конструктивному диалогу. Они были не только важными персонажами для сюжета, но также служили катализаторами изменений в протагонистах: делали их смелее, добрее и всегда поддерживали. А в «Великанах» герои-опекуны вполне соответствуют своим подопечным — такие же отталкивающие, агрессивные и твердолобые.

Рафаэль Росадо, Хорхе Агирре «Манн, Иванов и Фербер» «Берегитесь, великаны! «

«Шумно», но этого мало

Я не зря так часто привожу в пример «Гравити Фолз», «Хильду» и другие замечательные истории о подростковых приключениях. Главная особенность этих произведений заключается в том, что смотреть/читать их будет интересно представителям вообще всех возрастов: из-за прописанных персонажей, уморительных шуток, правильно выстроенной драмы и наличия чёткой морали. Если дети не поймут взрослого юмора, то их точно привлечёт экшен и яркий дизайн героев. Если взрослых не увлечёт излишнее «мельтешение» на экране, то они точно зацепятся за остроумные диалоги. В «Берегитесь, великаны!», к большому сожалению, нет ни одного из этих аспектов — это крепкий «среднячок», пытающийся успевать на всех фронтах, но в итоге не успевающий нигде.

Местный юмор не вызывает даже улыбки, герои (кроме, пожалуй, Гастона и Мари) не располагают к себе, а приключенческая часть вызывают лишь надоедливое ощущение дежавю — каждая опасность, с которой сталкиваются местные персонажи, совершенно точно уже была в какой-то другой истории. И, вполне вероятно, была реализована там куда талантливее.

После выхода комикса в США издание The New York Times назвало его «шумной забавной историей», и это, пожалуй, лучшее определение данной работы. Громкий, наполненный событиями и ужасно бестолковый — всё это «Берегитесь, великаны!».