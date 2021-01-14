Совместное заявление президентов Украины и Молдавии Владимира Зеленского и Майи Санду, которое было сделано по итогам переговоров 12 января в Киеве, фактически не содержит упоминаний о приднестровском урегулировании. Какое место приднестровская тематика могла занять в самих переговорах Зеленского и Санду, в интервью ИА REGNUM рассказывает директор Института социально-политических исследований и регионального развития (Тирасполь) Игорь Шорников.

Иван Шилов ИА REGNUM Приднестровье

До двухсторонней встречи президентов Украины и Молдавии ожидалось, что Приднестровье станет чуть ли не главной её темой. Тем не менее президенты ограничились заявлением о том, что стороны обсудили ситуацию в «Приднестровском регионе Молдавии» и «обменялись мнениями» относительно дальнейших шагов по Приднестровью, без какой бы то ни было конкретики. Что на самом деле мог содержать этот «обмен мнениями»?

Главной темой встречи, наверное, была все же Россия, присутствие которой на Днестре давно беспокоит Запад. А Приднестровье рассматривается как некий объективный фактор, позволяющий России сохранять региональное влияние. В Приднестровье проживают более 200 тысяч граждан РФ; здесь находится группа российских войск, выполняющая задачи по осуществлению миротворческой операции и по охране складов с вооружениями; в Приднестровье находится российская собственность стратегического значения — Молдавская ГРЭС. Здесь слишком много российских интересов, которые в формате без России Кишиневу и Киеву решить не под силу, а потому пока они могут только «обмениваться мнениями» по поводу того, что делать с Приднестровьем. Если ликвидировать Приднестровье, не будет и российского присутствия.

Донор Молдавская ГРЭС в Днестровске, Приднестровье

Все же, какие действия, по вашему мнению, планируют Зеленский и Санду по отношению к Приднестровью?

Тут у них уже открывается широкое поле возможностей. Во-первых, это борьба с приднестровской «контрабандой». В данном случае речь идет о той части приднестровского экспорта и импорта, которая не контролируется Кишиневом и которая осуществляется не по молдавскому, а по приднестровскому законодательству. К примеру, в 2020 году прошла серия скандалов с задержанием Молдавией грузов с медикаментами, направлявшихся в Приднестровье. Кишинев не собирался пропускать лекарства, наименования которых не были внесены в молдавские реестры, — в основном это медикаменты, производящиеся в государствах ЕАЭС. В условиях пандемии Кишинев вынужден был уступить, но медикаменты — это, конечно, частный случай. В целом у Кишинева и Киева давно заготовлены инструменты для блокирования приднестровских товарно-транспортных потоков. Еще в 2017 году Кишиневом и Киевом было принято решение об установке на украинско-приднестровской границе совместных молдавско-украинских таможенных пунктов. Запускать их работу власти двух государств не торопятся, ждут удобного момента. Похоже, что скоро такой момент настанет.

Во-вторых, это энергетика: поставки российского газа в Приднестровье и в Молдавию и поставки электроэнергии из Приднестровья в Молдавию. В Кишиневе знают, что за счет российского газа Приднестровье частично покрывает расходы своего бюджета. Чтобы лишить Тирасполь этих средств, надо поменять логистику газовых поставок. Сейчас газ в Молдавию поступает через Приднестровье. В Кишиневе лелеют мечту, что однажды газ в Приднестровье будет поступать через Молдавию. Для этого уже и газовую трубу со стороны Румынии протянули. В 2021 году Молдавия рассчитывает обеспечить до 75% своих потребностей в газе за счет этого газопровода. Сейчас Санду с Зеленским договариваются об увеличении объёмов газа для Молдавии, находящегося в украинских подземных хранилищах, а также о транзите газа из ЕС на Украину по территории Молдавии. К чему бы это? Готовятся перекрывать Приднестровью газ?

Еще один важный источник пополнения приднестровского бюджета, а также главный источник валютных поступлений в ПМР — поставки электроэнергии в Молдавию. Молдавская ГРЭС способна покрыть потребности в электроэнергии для всей республики, причем по более выгодной цене, чем у украинских производителей. Работает МГРЭС на российском газе. Если в Приднестровье перестанет поступать российский газ или изменится логистика его поставок, производство электроэнергии здесь может стать нерентабельным и Молдавия будет закупать у украинских поставщиков. Это станет еще одним ударом по приднестровской экономике. Как сообщают нам СМИ, Санду и Зеленский обсудили «восстановление поставок электроэнергии в Молдавию и транзита электроэнергии из Украины в Румынию, который пройдет по территории Молдавии».

Даже поверхностный анализ встречи двух президентов выявляет крайне опасные для Приднестровья тенденции в развитии региональной ситуации. Но не будем забывать, что своего слова еще не сказала Россия.

President.gov.ua Майя Санду и Владимир Зеленский

Зеленский и Санду договорились создать совет, который будет формировать стратегию отношений между странами. Как такая инициатива повлияет на приднестровский вопрос?

Для того чтобы построить трассу Кишинев — Киев в обход Приднестровья или позволить гражданам Молдавии и Украины ездить друг к другу по внутренним паспортам (эти вопросы тоже обсуждались в Киеве), создавать структуру на высшем уровне не нужно. Очевидно, что Совет президентов нужен для более точной координации действий Кишинева и Киева на приднестровском направлении. Создание данного органа — еще одно свидетельство серьезности намерений Кишинева и Киева в реализации стратегии совместного давления на Тирасполь.

Создание Совета президентов — это еще и весьма умный ход по повышению влияния Майи Санду на молдавскую внешнюю политику и на переговорный процесс между Кишиневом и Тирасполем. Известно, что реальные полномочия молдавского президента весьма ограничены. А здесь, по сути, создается надправительственная структура.

Вы уже упомянули борьбу с «контрабандой» на приднестровском участке границы, которую декларировал Зеленский. Скрывается ли за этими словами Зеленского очередная попытка осуществить полную экономическую блокаду Приднестровья?

Как уже отмечалось, уже созданы все инструменты для начала блокады Приднестровья со стороны Кишинева и Киева — это совместные молдавско-украинские таможенные посты на украинско-приднестровской границе. Киев ждет только отмашки со стороны ЕС и США.

В 2006 году, при Викторе Ющенко, такая отмашка однажды уже последовала. Причем Ющенко, осознавая, что Украина от таких действий сама понесет значительные издержки, тянул до последнего. Он согласился на блокаду только после того, как в Брюсселе пригрозили заявить о «недостатке сотрудничества с ЕС».

Державна прикордонна служба України Пограничники Украины и Молдавии

В 2006 году блокада все же не удалась. Но ЕС учел ошибки и сменил свою тактику в отношении Приднестровья с кнута на пряник, он открыл свои рынки приднестровским производителям.

За эти годы приднестровский экспорт в Россию сократился с 50% до 12%, а экспорт в ЕС теперь приближается к 40%. Большинство предприятий Приднестровья, работающих на экспорт, заинтересованы в сохранении европейских рынков. И если завтра европейцы при поддержке Киева поставят условие приднестровскому предприятию перейти под юрисдикцию Кишинева, может так случиться, что бизнес уступит этому давлению.

Надо понимать, что Санду и Зеленский осуществляют одну программу, которая не имеет отношения к интересам молдавского или украинского народов. Они лишь исполнители в большой геополитической игре. Когда мы говорим о перспективе блокады Приднестровья со стороны Кишинева и Киева, мы понимаем, что на деле речь идет о выдавливании России из региона, которое осуществляется Западом руками Молдавии и Украины. Молдавии и Украине эта блокада не нужна, поэтому остается шанс, что если Россия поможет тому же Зеленскому найти повод не начинать блокаду, то ее и не последует. Что касается Санду, то на нее таких надежд нет. Пока что она выглядит слишком управляемой.