В воскресенье, 10 января 2021 года, в преддверии встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы нагорно-карабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе. В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Состав участников совещания, проведенного в воскресный день, думается, со всей убедительностью свидетельствует об исключительной актуальности для России сохранения мира в регионе Южного Кавказа. И это вполне закономерно, так как по прошествии двух месяцев после подписания руководителями России, Азербайджана и Армении заявления о прекращении огня в Нагорном Карабахе становится всё более очевидным, что принуждение лидером России Владимиром Владимировичем Путиным турецко-азербайджанских ястребов — султана Эрдогана и султана Алиева — к миру уберегло население Нагорного Карабаха от геноцида, а также существенным образом притормозило угар неоосманского султана по дальнейшему продвижению экспансионистского военного присутствия Турции в Туркмению, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и Киргизию. А это обстоятельство, в свою очередь, несколько отдалило реализацию заветной мечты султана Реджепа о воссоздании Великого Турана под лозунгом «Одна нация — шесть государств». Не приведи Господь, случись такое, не приходится сомневаться в том, что Эрдоган на этом не остановился бы и вне всякого сомнения позарился и на автономные образования на территории других стран, и в первую очередь России. На сей счет была опубликована весьма интересная статья Алексея Турчинова на интернет-портале информационно-аналитического издания «Мировое политическое шоу» под заглавием «Эрдоган взялся за проект «Великий Туран». Приведу некоторые выдержки из этой статьи: «3 октября 2009 года четыре государства (Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция) подписали Нахичеванское соглашение (Нахиджеван — исконно армянская территория, которая 16 марта 1921 года Московским договором между Советской Россией и Турцией отошла к Советскому Азербайджану — А. Г.) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств». Далее — «30 апреля 2018 года Узбекистан официально вступил в состав Тюркского Совета. 14 сентября 2019-го Туркменистан вступил в Тюркский совет … Если кто-то думает, что ничего страшного в этом нет, мол, близкие народы сотрудничают, повторю — пример Украины перед глазами, когда за короткий срок там взрастили ненависть к России. Это во-первых. А во-вторых никто не говорит, что турки на этом остановятся. Вот перечень территорий, на которых проживают тюркоязычные. То есть по мыслям турок, это их вотчина: Азербайджан, Афганистан, Северный Кипр, Казахстан, Киргизия, Турция, Туркменистан, Узбекистан. А теперь самое интересное — автономные образования на территории других стран: Восточный Туркестан (Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР), Или-Казахский автономный округ (КНР), Баркёль-Казахский автономный уезд (КНР), Моры-Казахский автономный уезд (КНР), Кызылсу-Киргизский автономный округ (КНР), Аксай-Казахский автономный уезд (КНР), Сюньхуа-Саларский автономный уезд (КНР), Цзишишань-Баоань-Дунсян-Саларский автономный уезд (КНР), Республика Алтай (Россия), Республика Башкортостан (Россия), Чувашская Республика (Россия), Кабардино-Балкарская Республика (Россия), Карачаево-Черкесская Республика (Россия), Республика Крым (Россия), Республика Хакасия (Россия), Республика Саха (Россия), Республика Татарстан (Россия), Республика Тыва (Россия), Гагаузия (Молдавия).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ба-бах Карабах

Вот такой вот списочек, который по плану националистов Турции должен быть отуречен. Как вы понимаете, в их планах России места нет, и тут они прекрасно сходятся во мнении с западными демократами. Знаете, какие лозунги гуляют по соцсетям? Процитирую: «Vatan Ne TURKIYE Bize Ne TURKISTAN. Vatan Bizim Ayak Bastığımız Her Yerdir… TURAN!!!». Перевод — «Родина, не Турция, не Туркестан. Родина — Это Везде, Где Мы Ступаем… Туран!!!». Вот так вот …»

Хочу надеяться, что уважаемый читатель с пониманием отнесётся к приведенным мною выдержкам. Уверен, что они не оставляют сомнений в нескрываемых пантуранистских устремлениях султана Эрдогана, на пути реализации которых Мегринский христианский клин на территории Республики Армения, разделяющий Нахиджеван от Зангелана, Джебраила, Физули на территории Азербайджана, как кость в горле султана. В этой связи вполне закономерны вопросы — а чем это чревато и что этому следует противопоставить? Не буду томить читателей подробным описанием угроз национальной безопасности не только Армении, но и региона Южного Кавказа в целом, а приведу лишь аннотации моих статей, опубликованных ИА REGNUM, а именно: «Сильная Россия — гарант мира на планете Земля» (17. 12. 2020), «Союзному государству России, Белоруссии и Армении в добрый путь» (04. 01. 2021), «Никол и его подельники облажались, но виновата Россия» (07. 01. 2021). Итак, что же было написано в аннотациях к указанным выше статьям: «Надо быть либо круглым идиотом, либо откровенным предателем (что в случае Армении сродни идиотизму), чтобы на современном этапе истории армянской государственности не осознавать, что безопасное существование и процветание, будущее нашего народа и двух армянских государств — Армении и Арцаха (Нагорно-Карабахская Республика — ред.) — возможно лишь в условиях вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии. Сильная Россия — гарант мира не только в регионе Южного Кавказа, но и на Земле» (17. 12. 2020,ИА REGNUM), «Союзное государство России, Белоруссии и Армении обнулит пантуранистские бредни неоосманского султана Реджепа от захвата Мегринского христианского клина, разъединяющего исторический армянский Нахиджеван с Зангеланом, Джебраилом и Физули, захваченными турецко-азербайджанской военщиной и сирийскими наемниками-террористами у Нагорного Карабаха в ходе Карабахской войны» (04. 01. 2021, ИА REGNUM) и «Хотелось, чтобы данная статья была воспринята как просьба к нашим соотечественникам в России, русским братьям оказать содействие в выработке и организации противопоставления информационной войне против России, а стало быть, и Армении, контрсистемы, развенчивающей антиармянские и антироссийские цели стратегов цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона. Движение за вхождение Армении в Союзное государство России и Белоруссии при содействии перерастёт во всенародное» (07. 01. 2021, ИА REGNUM).

Думается, что после столь подробной вводной части можно будет изложить мое представление о главных направлениях общественно-политического движения «Сильная Армения с Россией: за новый Союз!».

Минобороны России Российские миротворцы доставили гуманитарную помощь в город Мардакерт

Первым, на мой взгляд, главным направлением деятельности нашего движения должно стать разъяснение широким слоям населения Армении содержания и сути тех глав и статей «Договора о создании Союзного государства», которые уже сейчас в совершенно искаженном виде преподносятся полутора десятком проплаченных фондом Сороса «Открытое общество Армения» интернет-изданий и интернет-телевидением. Сих сердобольных ревнителей «сохранения» суверенитета и независимости Армении, которые почему-то заглохли и ушли в глубокое подполье в дни, когда спецподразделения вооруженных сил члена НАТО Турции вкупе с сирийскими террористами-наемниками развернули кровавую бойню в Нагорном Карабахе, сбивали над небом Армении вертолёт российских военно-космических сил. Своим подобным поведением они олицетворяли трио известных обезьян, закрывших глаза, рот и уши, в то время, когда генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг вместо жесткого осуждения несанкционированных (впрочем, как знать) со стороны Североатлантического альянса кровавых действий члена НАТО Турции, скрепя сердце от давления излишних эмоций, уж больно сокрушался по поводу введения США санкций в отношении трёх каких-то чиновников из окружения турецкого султана Эрдогана в рамках наложенных на эту страну санкций. А сейчас одно лишь упоминание о стремлении отдельных политический партий «Национальное Единение», «Союз «Конституционное право», «Реформистов», «Справедливость и процветание» и впоследствии присоединившейся к движению партии «Альянс», а также организации «Крымское ополчение» и фонда «Благочестивое поколение» ввергло все этих же молчаливых и кротких соросят армянского разлива в состояние этаких конвульсий. И возопили они хором о том, что за спиной армянского народа плетутся интриги, чреватые потерей суверенитета и независимости Армении, что на Республику Армения надвигается «русский сапог» и т. п., словом, полилась антироссийская, русофобская пропагандистская помойка. И это в условиях, когда организаторы движения по вхождению Армении в Союзное государство России и Белоруссии были крайне ограничены в возможности доступа в телеэфир по властным и невластным телеканалам и весьма скромно (в информационном плане) оповестили население РА о своих планах. Между тем достаточно было по TV огласить содержание Статьи 3 Главы 1. Цели и принципы Союзного государства или Статьи 6, уже не приходится говорить Статьи 7 из той же главы Договора, чтобы это соросовское информационное отребье было бы в очередной раз уличено во лжи, в преднамеренном извращении Договора о создании Союзного государства. Уверен, что куда убедительнее будут мои слова, если представить на суд уважаемых читателей содержание этих статей.

Итак, Статья 3 Глава 1. «Цели и принципы Союзного государства» гласит: «1. Союзное государство базируется на принципах суверенного равенства государств-участников, добровольности, добросовестного выполнения ими взаимных обязательств. 2. Союзное государство основано на разграничении предметов ведения и полномочий между Союзным государством и государствами-участниками». А вот что написано в Статье 6: «1. Каждое государство-участник сохраняет с учетом добровольно переданных Союзному государству полномочий суверенитет, независимость, территориальную целостность, государственное устройство. Конституцию, государственный флаг, герб и другие атрибуты государственности. 2. Государства-участники сохраняют свое членство в ООН и других международных организациях. Возможность единого членства в международных организациях, других международных объединениях определяется государствами-участниками по взаимной договоренности». В наше тревожное время особо актуальны положения Статьи 7: «1. Территория Союзного государства состоит из государственных территорий государств-участников. 2. Государства-участники обеспечивают целостность и неприкосновенность территории Союзного государства. 3. Внешней границей Союзного государства являются границы государств-участников с другими государствами или пространственный предел действия государственных суверенитетов государств-участников».

Минобороны России Столичные юнармейцы провели акцию «Дети России — детям Карабаха»

Думается, что вышеизложенные статьи Договора весьма убедительно свидетельствуют в пользу их безальтернативности для Республики Армения. Не сомневаюсь, что многие из борзописцев-охаивателей идеи вхождения РА в Союзное государство и не читали текст Договора, если же читали, то невольно хочу прибегнуть к цитате, обнародованноой комиссаром Жювом из популярной комедии 60-х годов ХХ века режиссеров Андре Юнебеля и Харуна Теззефа «Фантомас разбушевался». Так, комиссар Жюв, роль которого сыграл талантливый артист Луи де Фюнес, когда очевидные вещи его подчиненные не понимали, искренне сокрушаясь, восклицал: еще раз повторю для тугодумов. Так вот, для соросовской информационной шелухи, либо напрочь не понимающей содержание Договора о Союзном государстве, либо претворяющейся таковыми, которых с разных ракурсов можно причислить к категории тугодумов (если не предателей национальных интересов Армении), я был вынужден повторно приводить выдержки из этого документа.

Естественно, что важной составляющей программы Оргкомитета движения по вхождению Армении в Союзное государство должна стать выработка концепции национальной безопасности, полностью созвучной с главными положениями аналогичной концепции РФ, как то: 1) предотвращение угроз по всему их спектру; 2) территориальная целостность страны; 3) сохранение гражданского мира, свободы и прав; 4) интересы России в политической и геополитической сфере; 5) экономические интересы.

Мне уже приходилось в статье, опубликованной 4 января 2021 года в ИА REGNUM «Союзному государству России, Белоруссии и Армении в добрый путь», несколько подробнее остановиться на исключительной востребованности тесного увязывания новой концепции национальной безопасности РА с учетом жестокого поражения в Карабахской (сентября — ноября 2020 года) войне с положениями соответствующего документа — «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом президента Российской Федерации В. В. Путиным 31 декабря 2015 г. № 683.

Что же касается проработки экономических интересов РА в современных условиях, то и в этом вопросе нам следует досконально изучить положения Указа «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», подписанного 21 июля 2020 года. Думается, что национальные цели развития РФ на период до 2030 года, а именно: а) сохранение населения, здоровье и благополучие людей; б) возможности для самореализации и развития талантов; в) комфортная и безопасная среда для жизни; г) достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство; д) цифровая трансформация, — при профессиональном изложении применительно к социально-экономическим условиям жизни граждан Армении подавляющим большинством населения Армении будут всецело одобрены. Убеждён, что широкая разъяснительная работа положений Договора о Союзном государстве, Стратегии национальной безопасности и Национальных целей развития РФ на период до 2030 г. применительно к условиям Республики Армения станет предпосылкой для разработки идеологической основы объединения подлинных патриотов Армении и Арцаха, глубоко осознающих безальтернативность для сохранения независимости и суверенитета Республики Армения вхождения в Союзное государство России и Белоруссии. Любые иные действия, «философствования» на тему утраты независимости и суверенитета есть всего лишь современное озвучивание афоризма «Патриотизм — последнее прибежище негодяев», произнесенного доктором Самуэлем Джонсоном в 1774 году (THE PATRIOT by Samuel Johnson. Adressed the Electors of Great Britain. 1774). Что же, в настоящее время сей афоризм в армянском изложении, пожалуй, выглядит так: «Противление вхождению Армении в Союзное государство — последнее прибежище негодяев».

Kremlin.ru Заявления для прессы по итогам переговоров Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном. 11 января 2021 года

Вместо послесловия. Когда писались эти строки, политический класс Армении, правда, в несколько усеченном составе (имеются в виду штатные ораторы из николвоваевической соросовской камарильи и постоянные участники разнообразных телепередач на оппозиционных телеканалах) в режиме non stop оглашал взаимоисключающие оценки принятого 11 января 2021 года Заявления президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации в связи с реализацией Заявления от 9 ноября 2020 г. о прекращении военных действий в Нагорном Карабахе.

Я не стану подробно анализировать оценки, прозвучавшие относительно принятого вчера в Кремле Заявления. Так как я по образованию инженер по автоматизации производственных процессов и управлению, у меня несколько другой подход к происходящему. Во-первых, что мы имеем на сегодня и кто представляет интересы РА на международной арене? Это печально известный пораженец премьер-министр Никол Воваевич Пашинян, нежно именуемый в народе Николом-предателем, которого в апреле — мае 2018 года стратеги цветных революций с берегов Потомака и Туманного Альбиона в результате государственного переворота посадили в кресло премьер-министра Республики Армения. Этот известный русофоб и безудержный критик членства Армении в ОДКБ и ЕАЭС, столкнувшись с реалиями жизни, как то: с соседством «дружелюбной» и «мирно настроенной Турции», неизменно жаждущей крови армян и не только, как и христиан, уже не приходится говорить об воинственных устремлениях апшеронского султана Алиева, потратившего за последние 7−8 лет свыше $11 млрд на покупку самых современных видов вооружения, — Никол-предатель, сам себя отрицая, стал петь оды о своём благосклонном отношении к России, ОДКБ и ЕАЭС. Словом, он повел себя как в голливудских фильмах, в которых уже немолодые представительницы древнейшей профессии (пусть читатель не путает с известными журналистами из николвоваевической семейной газеты «Айкакан жаманак» («Армянское время»), которые заняты тем же — проституцией, но в сфере политики) при каждой встрече с потенциальным плательщиком изображают влюбленность. Но, видимо, тогда Николу Воваевичу пришлось тяжко. Хотел он того или нет, но пришлось раздваиваться. Ведь он еще не «разлюбил» своих поводырей из-за бугра, которые продолжали ему щедро платить. Читатель вполне резонно может подумать, что своими рассказами я ухожу от ответа на конкретный вопрос о моем отношении к Заявлению, подписанному 11 января 2021 г. в Кремле. Заявление уже подписано, и думающий об интересах своего государства политик, в моем понимании, должен задаться вопросом: при каких условиях это Заявление максимально послужит интересам армянского народа, двух армянских государств — Республики Армения и Арцахской Республики. Ответ на этот вопрос прост. Заявление президентов России, Азербайджана и премьер-министра Армении сыграет максимально благотворную роль в условиях вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии, причём вхождение в возможно короткие сроки. Ведь при этом, повторюсь, что обеспечение национальной безопасности, национальные интересы РФ и РА, национальные цели развития России на перспективу будут предельно созвучны интересам армянской государственности, Республики Армения. Собственно, данная статья была посвящена рассмотрению взаимообусловленности именно этих вопросов. А Россия, президент России глубокоуважаемый Владимир Владимирович Путин ничего же не станут делать в ущерб своей стране — Великой России. И слава Богу, что это есть незыблемый факт.

Paladin for Congress Нэнси Пелоси

P. S. Написав последнее предложение, не мог воздержаться от соблазна и не выразить слов признательности переизбранному спикеру палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая в ходе своей 50-секундной речи во время пресс-конференции 6 января 2021 г. произнесла имя президента России Владимира Владимировича Путина шесть (!) раз. Она заявила, что действия Дональда Трампа — это «подарок Путину», который «хочет подорвать демократию, он это делает внутри страны и на международной арене … Президент (имеет в виду Дональда Трампа — А. Г.) сделал вчера наибольший из многих его подарков Путину». А поблагодарить Нэнси Пелоси хочу за косвенное признание могущества России, за ее убеждение (ничего, что ложное), что все возможные беды великой страны, каковой являются Соединенные Штаты Америки, подобно фантому воспринимаются как исходящие из России. Поблагодарить за то, что американская сторона, видимо, следуя не явно выраженным косвенным советам спикера нижней палаты Конгресса США (ведь с возрастом, тем более преклонным, приходит мудрость), пригласила Россию на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена. Представлять страну (Россию) на этом столь важном в нынешнем сложном международном положении мероприятии будет Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в США Анатолий Иванович Антонов.

Уважаемый читатель, был бы жив великий русский поэт-мыслитель и дипломат Федор Иванович Тютчев, быть может, и про США написал бы четверостишие, подобное известному про Россию, естественно, слегка подкорректировав последнюю строку: Умом Америку не понять … В Америку нельзя только верить. Думается, что миллионы курдов из Ирака и Сирии, да и не только они, но и многие, многие народы, разочаровавшиеся в США, не стали бы возражать мне за эти крамольные мысли.