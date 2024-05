Стряхнув с себя все тяготы и невзгоды ушедшего 2020 года, разработчики видеоигр посильнее закатали рукава и приготовились удивлять геймеров своими новыми проектами. И если коварный вирус вновь не спутает планы крупных студий, то нас ожидает множество по-настоящему крепких новинок: от финальной части Hitman до продолжения успешного «переосмысления» God of War.

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры 2021 года

Корреспондент ИА REGNUM составил подборку наиболее ожидаемых, громких и масштабных игр, которые должны выйти в 2021 году — среди них найдутся и очевидные претенденты на звание «игры года», и интригующие аутсайдеры.

Hitman III

Разработчик: IO Interactive

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Чего ждать: Масштабного и эпичного завершения новой трилогии о приключениях самого популярного игрового киллера всех времён. В триквеле Агент 47 обзаведётся новыми полезными гаджетами и обучится парочке уникальных трюков, которые помогут ему раз и навсегда покончить с деятельностью таинственных «Партнёров».

Far Cry 6

Разработчик: Ubisoft Toronto

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Красочного приключенческого экшена, который позволит игрокам побывать в выдуманной тропической стране Яре, расположенной в самом сердце Карибских островов. Геймерам предстоит возглавить силы местного сопротивления и дать отпор жестокому диктатору Антону Кастильо, роль которого исполнил блистательный актёр Джанкарло Эспозито.

Back 4 Blood

Разработчик: Turtle Rock Studios

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Нового кооперативного зомби-шутера от авторов популярной Left 4 Dead. Разработчики разнообразили уже привычную механику предшественницы свежими элементами: уникальными навыками персонажей, магазином с предметами и ранее невиданными особями зомби-боссов. На выходе должна получиться почти эталонная стрелялка для компании друзей из четырёх человек.

Little Nightmares II

Разработчик: Tarsier Studios

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch

Чего ждать: Атмосферного готического платформера о приключениях двух непростых детей в пугающем мире, населённом огромными плотоядными чудовищами. На этот раз у протагониста появится напарник, управляемый компьютером, а загадки и дизайн локаций станут куда более изобретательными.

Deathloop

Разработчик: Arkane Studios

Доступные платформы: PC, PS5

Чего ждать: Вариативного экшена о профессиональном киллере, застрявшем во временной петле. Чтобы вернуться в привычную действительность, герою нужно будет ликвидировать влиятельных жителей таинственного острова до наступления полуночи — иначе цикл событий в очередной раз «перезапустится». Разработчики обещают богатую реиграбельность, необычный многопользовательский режим и поддержку всех «фишек» геймпада DualSense.

Warhammer 40,000: Darktide

Разработчик: Fatshark

Доступные платформы: PC, Xbox Series X/S

Чего ждать: Нового кооперативного шутера от создателей дилогии Vermintide. На этот раз главными героями проекта станут гвардейцы, уничтожающие силы Хаоса по приказу Инквизиции. Поиграть можно будет за узнаваемые архетипы из вселенной Warhammer 40,000 со своими уникальными способностями, наборами оружия и тактикой ведения боя.

Monster Hunter: Rise

Разработчик: Capcom

Доступные платформы: Nintendo Switch

Чего ждать: Ещё одного красочного экшена об эпических схватках с гигантскими чудовищами. В Rise вернутся многие монстры из предыдущих частей франшизы, а арсенал Охотников пополнится новыми приёмами — например, возможностью ездить верхом на противниках и притягиваться к различным поверхностям при помощи прутожука. На релизе проект будет эксклюзивом гибридной консоли Nintendo Switch, однако в дальнейшем может получить версию и для других платформ.

Elden Ring

Разработчик: From Software

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Чего ждать: Мрачного и пугающе сложного ролевого экшена от автора Dark Souls Хидэтаки Миядзаки и создателя «Игры престолов» Джорджа Р. Р. Мартина. Разработчики обещают открытый мир, увлекательный сюжет и огромное количество различных способов для ведения боёв — их будет даже больше, чем в любом из предыдущих проектов студии From Software.

God of War: Ragnarök

Разработчик: Santa Monica Studio

Доступные платформы: PS5

Чего ждать: Нового эпического приключения Кратоса и его подрастающего сына Атрея в суровой Норвегии, где скандинавские боги объявляют охоту на главных героев. Вероятно, в следующей части God of War геймеры станут свидетелями Рагнарёка — мифического конца света, в ходе которого протагонисту придётся сразиться с хтоническими чудовищами.

Resident Evil: Village

Разработчик: Capcom

Доступные платформы: PC, PS5, Xbox Series X/S

Чего ждать: Атмосферного ужастика, продолжающего сюжет Resident Evil 7: Biohazard. Итан Уинтерс вместе с Крисом Редфилдом оказываются в таинственной заснеженной деревне и пытаются спастись от пугающих монстров, в которых превратились местные жители.

Ghostwire: Tokyo

Разработчик: Tango Gameworks

Доступные платформы: PC, PS5

Чего ждать: Необычного приключенческого экшена от первого лица, в котором герой-экстрасенс будет сражаться с призраками и демонами, заполонившими современный Токио. Разработчики обещают множество интересных паранормальных способностей для борьбы с противниками и интригующий сюжет.

Shadow Warrior 3

Разработчик: Flying Wild Hog

Доступные платформы: PC

Чего ждать: Ураганной и по-хорошему безумной мясорубки с участием харизматичного наёмника Ло Вана и сотен кровожадных демонов. Главный герой научится новым приёмам и продолжит бесконечно хохмить — по поводу и без. По сюжету, ему предстоит выследить и уничтожить древнего дракона, пробудившегося от многолетнего сна.

Ratchet & Clank: Rift Apart

Разработчик: Insomniac Games

Доступные платформы: PS5

Чего ждать: Красочного платформера и нового увлекательного приключения добродушного ломбакса Рэтчета и его закадычного друга-робота Кланка. Благодаря техническим мощностям консоли PlayStation 5 герои научатся за считаные секунды перемещаться между различными вселенными и смогут бороться со злом даже за пределами родной Галактики.

The Lord of the Rings: Gollum

Разработчик: Daedalic Entertainment

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Чего ждать: Увлекательного приключенческого экшена о Голлуме — пожалуй, самом интересном и неоднозначном персонаже «Властелина Колец». «Герою» нужно будет прятаться, преодолевать различные препятствия и принимать непростые решения, которые могут значительно повлиять на одну из его личностей: добродушного Смеагола и коварного Голлума.

Horizon Forbidden West

Разработчик: Guerilla Games

Доступные платформы: PS4, PS5

Чего ждать: Нового приключения в необычном мире, где первобытные племена живут бок о бок со сверхсовременными роботами. Отважной охотнице Элой предстоит совершить опасное путешествие к Западному побережью США, столкнуться с новыми угрозами и насладиться великолепными видами постапокалиптических просторов.

Hogwarts Legacy

Разработчик: Warner Bros. Games Avalanche

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Первой по-настоящему оригинальной игры в магической вселенной «Гарри Поттера». События проекта будут разворачиваться в Великобритании XIX века, а игрокам выпадет шанс стать студентами школы чародейства и волшебства Хогвартс. Разработчики обещают множество знакомых локаций, новых интересных персонажей и проработанную ролевую систему, которая позволит создать своего уникального волшебника.

Halo Infinite

Разработчик: 343 Industries

Доступные платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Продолжения эпических приключений космического десантника Мастера Чифа, которому предстоит в очередной раз спасти человечество от неминуемой гибели. В новой части Halo геймеров ожидают масштабный открытый мир и возможность кооперативного прохождения для четырёх человек.

Final Fantasy XVI

Разработчик: Square Enix

Доступные платформы: PS5

Чего ждать: Самой большой, дорогой и проработанной японской ролевой игры года. События проекта будут разворачиваться в фэнтези-мире, жители которого готовятся начать войну из-за особых магических кристаллов. От Final Fantasy XVI стоит ожидать как минимум проработанной до мелочей визуальной составляющей, увлекательного сюжета и динамичных боёв — более подробно о своём детище разработчики пока не рассказали.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Разработчик: Hardsuit Labs

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Продолжения культовой ролевой игры о вампирах в мире неонового городского фэнтези. Главным героем проекта станет «слабокровный» — упырь низшего ранга, которому ещё предстоит обучиться могущественным тёмным способностям и найти своё место в «вампирском» Сиэтле.

Gotham Knights

Разработчик: WB Games Montreal

Доступные платформы: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Кооперативного экшена про разношёрстных преемников Бэтмена, которые пытаются защитить родной Готэм от злодеев. Играть можно будет за Найтвинга, Робина, Красного Колпака и Бэтгёрл — у каждого из героев будут свои уникальные способности и стиль ведения боя.

Psychonauts 2

Разработчик: Double Fine

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

Чего ждать: Изобретательного и крайне психоделичного платформера о приключениях юного телепата, которому придётся спасти мир от таинственной угрозы. Обещают разнообразные уровни с уникальной визуальной стилистикой, крепкий сюжет и множество интересных пси-способностей.

Returnal

Разработчик: Housemarque

Доступные платформы: PS5

Чего ждать: Репетативного экшена от третьего лица с постоянно меняющимися уровнями и условиями прохождения. Главной героиней проекта станет женщина-космонавт, угодившая во временную петлю на недружелюбной планете. Теперь ей придётся отстреливать сотни агрессивных инопланетян и пытаться докопаться до истины — как вернуть всё на круги своя.

