Японский еженедельник «Сюкан гэндай» — одно из так называемых желтых изданий, которое наряду с серьезными материалами для увеличения тиражей не чурается и сплетен и слухов. За годы знакомства с этим журналом, пожалуй, не встречал на его страницах материалов, позитивно оценивающих происходящее в нашей стране. А вот различного рода «разоблачений» и выдумок было немало. Тем более необычно было увидеть в еженедельнике статью под заголовком «Все-таки русские — чемпионы по пребыванию в космосе». В ней японцам сообщается, что, «помимо прочих достижений в космосе, Россия держит еще и первенство по пребыванию ее космонавтов на космической орбите».

Roscosmos.ru Орбитальная станция «Мир»

Журнал напоминает, что с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года, совершая второй космический полет — первый состоялся в 1988 — 1989 гг. — космонавт-исследователь Валерий Поляков находился на борту космического корабля «Союз ТМ-18» и орбитальном комплексе «Мир» в течение 437 суток 17 часов и 58 минут. Особо отмечается, что рекорд Полякова по продолжительности орбитального полета до сих пор никем не перекрыт.

Поляков родился в 1942 году под Тулой, получил медицинское образование и в российских космических программах активно занимался вопросами изучения влияния невесомости и нахождения в космосе на человеческий организм. Оценивая вклад советского и российского исследователя в науку о космосе и нахождении в нем человека, «Сюкан гэндай» рассказывает: «Будучи медиком по образованию, Поляков внес большой вклад в изучение воздействия космоса на человека. Его исследовательские программы имели целью доказать возможность осуществления длительных пилотируемых полетов на космических кораблях, в том числе на Марс. Он создал специальные программы тренировки мышц, суставов и поддержания в рабочем состоянии всех основных систем человеческого организма в условиях невесомости и воздействия космических излучений. Отдельной замечательной строкой в работе российского исследователя является разработка им особых рационов космического питания, позволяющих космонавтам сохранять силы и работоспособность во время длительного нахождения на орбите. В 1999 году он стал доктором наук и профессором медицины».

Минобороны России Космонавт-исследователь Валерий Поляков

Не преминул японский журнал рассказать и об успехах своего космонавта Коити Ваката, который из японских космонавтов дольше всех находился в космосе, совершив на российских и американских космических кораблях четыре длительных орбитальных полета. Общая продолжительность пребывания в космосе у него 347 суток 08 часов 30 минут. В 2014 году, будучи командиром экспедиции МКС-39, он провел в космосе 187 дней. Ваката был первым японским командиром на МКС. Тогда его доставка на МКС и возвращение на Землю осуществлялись российской ракетой-носителем «Союз ТМА — 11М».

В 2017 году Ваката написал книгу «Ценность человека определяется его трудом», в которой нашел теплые слова в адрес российской космонавтики и российских специалистов по исследованию космоса. В 2006—2007 годах он проходил предполетную подготовку в центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина и получил квалификацию «бортинженер». В книге Ваката объясняет читателям значение русского слова «мир», которым назывались российские МКС.

Коити Ваката

Публикация в «Сюкан гэндай» вызвала интерес японских читателей. Издание ИноСМИ цитирует некоторые из них: «Такие космонавты — просто герои, — пишет один из них. — Как можно человеку выдержать такое время в условиях ограниченного пространства и невесомости! Там место исключительных людей!» «Ведь длительное пребывание в космосе плохо сказывается на организме человека, особенно на сердце. Поэтому хорошо, что специальными исследованиями здесь занимался космонавт-врач. Это особенно ценно!» — восклицает другой. «И все же следует подумать о том, чтобы в возможных случаях возлагать функции космонавтов на роботов. Правда, пока это вряд ли возможно!» — делится своим мнением третий».

От себя замечу, что простые японцы всегда с большим уважением и восхищением воспринимали успехи Советского Союза, теперь России в освоении космоса. Именно желание познакомиться воочию с атрибутами космических полетов двигало японцами, устраивавшими длинные очереди в советские павильоны во время международных выставок в Японии. Как своего близкого, олицетворявшего человечество друга принимали в Стране восходящего солнца первого космонавта Земли Юрия Гагарина. Отрадно, что и сейчас в Японии сохраняется уважение к российской космонавтике.

Минобороны России Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5»

Недавно многие японские СМИ поместили обширные материалы и красочные фотографии о запуске 14 декабря с космодрома Плесецк новой российской ракеты-носителя «Ангара-А5». В них подчеркивается, что разработка ракет-носителей семейства «Ангара» ведется с 1990-х годов. Они с самого начала предназначались для того, чтобы заменить знаменитую советскую ракету «Протон», выведшую в космос сотни объектов.

Как писал портал Sorae, «инженерная изюминка проекта заключается в его многовариантности за счет использования на разных ракетах различного количества универсальных разгонных модулей УРМ. На легких ракетах «Ангара-1.1» и «Ангара-1.2» стоял один разгонных модуль. А на «Ангара-А5» их пять. Таким образом, происходит универсализация ракет различного класса и их диверсификация по необходимой полезной нагрузке».

А издание Yahoo News Japan подробно рассказало о самом процессе запуска ракеты, отмечая четкость и слаженность всех служб: «Ровно в 8:50 утра по московскому времени (14:50 по японскому) с космодрома Плесецк на севере России стартовала ракета «Ангара-А5». На ее борту находился массово-габаритный макет полезной нагрузки. Точно в соответствии с планом через 12 минут 28 секунд после старта от третьей ступени носителя отделился орбитальный блок в составе разгонного блока «Бриз-М» с макетом. Двигательная установка разгонного блока успешно вывела «Бриз-М» на целевую орбиту».

Минобороны России Вывоз ракеты-носителя «Ангара-А5» на стартовый комплекс

Оценили «Ангару-А5» и простые японцы, восхитившись: «Она такая красивая и мощная! А еще экологичная!» В своих комментариях они написали:

«hk6 Так значит, новый многоразовый пилотируемый корабль для доставки космонавтов на МКС и пилотируемых миссий на Луну назовут «Орел»? Как и японские космические корабли, русские часто получают названия по именам птиц. Корабль «Восток-6», на котором летала первая в мире женщина-космонавт Терешкова, имел позывной «Чайка». А гагаринский «Восход-1» назывался «Ласточка»! Как бы то ни было, хотелось бы, чтобы «Орел» был закончен как можно скорее. Буду ждать!

Lillywhite«Протоны» летали с Байконура. А «Ангара» с другого, северного космодрома. Там условия тяжелее из-за высокой широты. Но и ракета мощнее. Сейчас «Ангара» вывела в космос макет спутника. Надеюсь, в следующий раз это уже будет действующий спутник Земли.

For А мне «Протоны» и «Союзы» нравились. Они были такие стильные!

HiroИсследовательские спутники надо, наверное, запускать не только в околоземное, но и открытое космическое пространство. Вот здесь тяжелая «Ангара-А5» очень пригодится!

ShiВарьирование количества относительно небольших разгонных модулей — это умно!

FlaРоссийские ракеты смотрятся красивее и мощнее коротеньких японских. А еще они экологичные. Какая бы Россия ни была нелюбимая, но ведь это она впервые запустила человека в космос!»