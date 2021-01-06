



Иван Шилов ИА REGNUM МИД Польши

В первых числах января президент Польши Анджей Дуда произвел кадровые рокировки. Он принял отставку главы своей канцелярии Кшиштофа Щерского, которому поручил создать Бюро международной политики (ВРМ) при президенте Польши по аналогии с Бюро национальной безопасности (BBN). Заявлено, что Щерский возглавит его и в этом качестве будет отвечать за такие направления внешней политики, как отношения с США и инициативой «Троеморье».

Правовой статус ВРМ пока непонятен. Если брать BBN, то это государственное учреждение, учрежденное в соответствии со статьей 11 закона о всеобщей обязанности защищать Республику Польша от 21 ноября 1967 года, то есть еще времен Польской Народной Республики. Исходя из чего, Бюро международной политики тоже должно быть легитимизировано на законодательном уровне, что потребует либо внесения поправок в определенный закон, либо разработку отдельного законопроекта и голосование по нему в Сейме и Сенате Польши. Но ясно уже то, что новый орган должен откусить еще одну часть полномочий министерства иностранных дел Польши, которое и так выглядит обрезанным осьминогом после того, как отношения с ЕС у него отобрала канцелярия премьер-министра Матеуша Моравецкого. Отсюда вопрос: зачем? Зачем разрушать одно из базовых министерств в любой стране, каковым является МИД?

(сс) Kancelaria Premiera Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий

Некоторые польские издания связывают идею создания ВРМ с амбициями самого Щерского. Как пишет еженедельник Polityka, глава президентской канцелярии долгое время искал работу вне Бельведера и неоднократно поднимал этот вопрос перед Дудой. Щерский потерял надежду на продвижение. Он не смог стать главой МИД Польши, комиссаром Европейской комиссии и заместителем генерального секретаря НАТО. «В последние месяцы президент мало интересовался внешней политикой, — отмечает издание. — Он передал премьеру управление белорусским кризисом, не высказывался во время переговоров с ЕС по бюджету, не говоря уже о запоздалых поздравлениях новому президенту США, победившему его друга Дональда Трампа. Таким образом, дипломатический аналог BBN больше связан с личными амбициями Щерского и выстраиванием международных отношений, которые затем позволят Дуде где-нибудь приземлиться».

Однако рассчитывать на успех можно было бы с «другом Трампом». Судя по всему, уверенность в переизбрании американского президента подвигла в прошлом году правящую партию «Право и Справедливость» (PiS) на реформу, о которой первым написало 2 сентября 2020 года ведущее оппозиционное издание Gazeta Wyborcza. «Председатель PiS Ярослав Качиньский после завершения «эксперимента», которым был министр иностранных дел Яцек Чапутович, намерен покончить с сильным МИД, — констатировала газета. — Новая концепция предполагает, что надзор за всей внешней политикой должен взять на себя президент Анджей Дуда, как когда-то это сделал президент Лех Качиньский». Проблема в том, что ситуация изменилась прежде всего в самих США. Хотя представители «Права и Справедливости» оптимистично заявляют, что с приходом Байдена польско-американские отношения не изменятся, похоже, что они сами в этом не особо уверены.

Бывший министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович

Поэтому складывается впечатление, что созданием Бюро международной политики преследуется цель окончательного разгрома МИД Польши, с упрямством которого так и не смог справиться глава правящей партии. Даже после массовых увольнений и кадровых решений, которые привели к тому, что на уровне министра и заместителей министра в настоящее время в МИД нет никого, кто прошел бы дипломатическую школу и карьерную лестницу или хотя бы занимал какую-либо должность в нем, упрямая польская дипломатическая каста остается нелояльной в глазах Качиньского. В результате PiS предпринимает шаги, которые институционально размывают позиции министерства иностранных дел. Так, сообщала в конце декабря прошлого года газета Rzeczpospolita, власти подготовили законопроект о дипломатической службе, который значительно понижает требования к кандидатам.

Если раньше в МИД набирали из числа выпускников Академии Польского института международных дел (PISM) или представителей корпуса государственной службы, то теперь дипломатами могут стать «эксперты, бизнесмены и должностные лица с международным опытом». Что напоминает о предпринятой в 2017 году попытке «Права и Справедливости» продвинуть поправку к закону о дипломатической службе, предполагающую увольнение всех сотрудников министерства, чего, правда, сделать не удалось. Такого рода «опыты» делают в итоге внешнюю политику Польши непредсказуемой и подверженной манипуляции со стороны более опытных ее контрагентов. Москва, учитывая то, что Варшава несколько лет назад пошла на разрыв отношений с ней, может наблюдать за этим снисходительно и со стороны. В данном случае Польша сама устраивает себе приключения с США и Евросоюзом. И это ее самостоятельный выбор.