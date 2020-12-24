Россия находится в эпицентре глобальных противоречий, поэтому у нее особая роль в нынешнем столетии. Сила России во все времена была во внутрицивилизационном единстве на основе уникальной русской лингвокультуры, авторитарной крепости государства, военной мощи.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Бабурин

Об этих и других актуальных вопросах современности и перспективах развития России в интервью ИА REGNUM рассказал Сергей Бабурин, президент Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры, председатель Международного Славянского Совета.

ИАREGNUM: 2020 год в связи сCovid-19 общепризнан самым худшим вXXI веке, можно ли рассчитывать на то, что новый год принесет миру и России надежды на более светлое будущее?

— В канун Рождества Христова и Нового года принято поздравлять и делать наилучшие пожелания родным и близким, народу и стране. Пользуясь возможностью уважаемого ресурса, каким зарекомендовало себя ИА REGNUM, поздравляю и желаю нашим гражданам здоровья, мира и процветания.

Если говорить о ситуации в мире и вокруг России, необходимо исходить из того, что современный мир, а вместе с ним и Россия, вступил в критический период своей эволюции.

Kodru Сергей Бабурин

До предела обострилось главное противоречие современности между значительным увеличением мирового населения (около 8 миллиардов) и беспрецедентным ростом потребления, сокращением природных ресурсов и деградацией среды обитания, антиприродным по сути прогрессом и его главным последствием — вырождением человечества.

Сегодня стремительно нарастают финансово-экономические и торговые кризисы, войны и вооруженные конфликты, социальные противостояния и потрясения, природно-климатические и техногенные катаклизмы. Вырождение имеет и духовно-нравственные характеристики, когда в людях утрачивается человеческое.

ИАREGNUM: как Вы считаете, глобальная цифровизация и овладение искусственным интеллектом — это опасный вызов человечеству?

— Вопрос в том, в чьих руках оказываются виртуальный цифровой инструментарий, возможности манипуляций с использованием искусственного интеллекта. В настоящее время глобальные вызовы и угрозы используются международными силами влияния для переформатирования геополитической картины мира, сокращения «лишнего» народонаселения, построения нового мирового порядка, порабощения через роботизацию оставшейся части человечества.

Главным инструментом обеспечения достижения поставленных целей избраны войны смыслов и нервов, психотронное оружие, современные формы и методы переформатирования национального сознания и идентичности, подрыва морально-психологического состояния, разложения войск и населения, уничтожения государств и народов.

Мир стремительно погружается в состояние избыточной лжи, разного рода измышлений и инсинуаций, фейковая политика начинает доминировать в международных отношениях. Кибероружие — от кибер-игр и кибер-терроризма до кибер-шпионажа и кибер-войн — стало постоянным спутником нашей жизни.

Кибервойска США

В связи с этим новые технологии, элементы нового технологического уклада, с которыми мир сталкивается, должны быть поставлены под жёсткий человеческий контроль, и не только под контроль международных институтов.

Требуется новое нравственное качество государств, которые призваны защищать свои народы. Россия, против которой идет необъявленная гибридная война инфо-психотронного толка, в первую очередь должна озаботиться интеллектуальной, цифровой и инфо-психотронной безопасностью государства и общества. Цифра и искусственный интеллект должны прислуживать России, а не угрожать.

ИАREGNUM: При демографическом кризисе и проблемах в экономике Россия вновь оказывается в эпицентре глобальных противоречий. Чем это можно объяснить?

— В последние годы, при президенте Путине, Россия совершила беспрецедентный прорыв в сфере военных технологий. Военно-политическое возрождение страны вновь заставило говорить мир о возвращении России в состав сверхдержав, наряду с США и КНР.

Несмотря на демографический кризис и относительно слабую экономику, великой Россию делает самая большая территория, выгодное географическое положение и значительные природные ресурсы, а также стремление государства и общества отстаивать независимый курс развития в мире.

Несмотря на то, что в постъельцинский период страна прошла немалый путь в сторону укрепления национальной безопасности, независимости и территориальной целостности страны, современные вызовы и угрозы требуют новых, более решительных мер и шагов. Страна, как и весь мир, тяжело переживает спровоцированный ковидом планетарный катаклизм, который усугубляет глобальный кризис.

Дарья Драй ИА REGNUM Закрытое кафе

Прежде всего, предстоит в полной мере восстановить суверенитет страны, фактически утраченный в 90-е гг. Речь идет об усилении контроля государства и общества над организационно-концептуальными (стратегическое планирование, структуры и кадры), финансово-экономическими (банковская система, бюджет, кредитно-налоговая политика, инвестиции, социальная сфера и др.), информационно-культурными (медиа, культура, искусство, кино, литература, интернет и др.) институтами власти.

Избирательная кампания 2021 года, которая обещает быть непростой и острой, станет не только ареной жесткой конкуренции альтернативных идей и смыслов, кибер-технологий, но и — нельзя исключать — уличных и других столкновений.

Геополитические оппоненты России вряд ли откажутся от планов вмешательства во внутренние дела страны под предлогом выборов, попыток дестабилизировать внутриполитическую обстановку. В информационную эпоху борьба за Правду против Зла во лжи приобретает особую актуальность в политике и повседневной жизни.

ИАREGNUM: 2020 год запомнился не только пандемией, но и 75-летием Великой Победы, внесением принципиальных изменений в Конституцию страны, которые призваны укрепить суверенитет страны. Можно ли говорить о том, что Россия подошла вплотную к принятию идеологии дальнейшего развития?

— Вы подметили самое главное. Основной закон, безусловно, — идейно-политический документ. И то, что в Конституции до сих пор признается идеологическое многообразие, что никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной, это результат нашего былого поражения в идеологическом противоборстве.

С принятием конституционных изменений ситуация начинает меняться к лучшему. Идеология государства должна исходить из того, что сила России во все времена базировалась на внутрицивилизационном единстве многих этносов, формируемом русским языком и уникальной русской лингвокультурой, социальной солидарностью общества и сильным государством, нашей военной мощью при несокрушимом народном духе.

Duma.gov.ru Поправки к Конституции РФ

Новая редакция Конституции фактически признает, что главной биосоциальной скрепой и фундаментом российской государственности является русско-славянский государствообразующий суперэтнос, представляющий собой этнографическое, геоисторическое и лингвокультурное триединство бело-, мало-, великоруссов и других коренных народов исторической Руси (России).

Его истоки лежат в этнографической плоскости исторической Руси, формируют особый лингвокультурный код и уникальную идентичность, хранящиеся и передающиеся из поколения в поколение с помощью русского языка. На протяжении более чем тысячелетней истории однородное русско-славянское большинство обеспечивает общенациональное единство, целостность и устойчивость государства, консолидацию, солидарность и взаимодействие граждан страны.

В Международной славянской академии наук, образования, искусств и культуры исходят из того, что национальной идеологией России остается всеобщий государственный патриотизм во имя национальных интересов страны, во благо всего народа, сформированный на основе традиционных культурно-исторических ценностей, духовно-нравственном единстве, создаваемом русским языком и русской лингвокультурой. Наш цивилизационный союз славянских, тюркских, финно-угорских, кавказских и иных народов прошел многие испытания.

Сегодня впору утверждать об уникальном историческом опыте совместного проживания сохраняющих свою культурную идентичность коренных этносов, об общих духовно-нравственных идеалах, культурном наследии и устойчивых традициях единения и мобилизации граждан страны перед лицом серьёзных вызовов и угроз.

Правда состоит в том, что в нынешних условиях национальная идея, по сути, мало чем отличается от того, как ее формулировали далекие предки, вынужденные вести непрерывную борьбу за выживание и возрождение, сохранение этнокультурной самобытности и идентичности.

В нынешних условиях она по-прежнему заключается в организации совместной достойной жизни во имя спасения каждым его бессмертной души, основывается на сохранении и защите естественной среды обитания, противодействии попыткам безнравственной цифровизации, роботизации и расчеловечивания.

Du.gov.ru Дистанционный урок

В данном контексте духовно-историческая лингвокультурная парадигма — НаРОД (наш Род), РОДина, ПриРОДа предопределяет смыслополагание (стратегирование) государственного и общественного развития уникальной русской (восточно-христианской) цивилизации, сбережение ее народов.

Положение о национальной идеологии, наряду с другими кардинальными изменениями, должны будут найти более системное оформление в Основном законе (Конституции) РФ, которая нуждается в дальнейшей существенной доработке в сторону дальнейшего укрепления национальной безопасности, суверенитета и территориальной целостности страны.

ИАREGNUM: В 2020 году в России сменилось правительство. Каким оно должно быть, чтобы наступили долгожданные изменения?

— Прежде всего, в целях консолидации и повышения эффективности властной вертикали в стране необходимо отказаться от заимствованного извне пагубного, давно устаревшего принципа «разделения властей» («разделяй и властвуй»). Целесообразно сократить и оптимизировать органы государственного управления, избавиться от непрофессионалов, коррупционеров и агентуры внешнего влияния.

Реализация испытанного на практике принципа единоначалия, особенно в угрожаемый период развития, требует того, чтобы публичная власть была в одних руках — главы государства, президента.

Необходимо усилить парламент (Федеральное Собрание РФ), слив в единый орган государственной власти Совет Федерации и Государственный Совет, вернуть ему реальную роль высшего органа народного представительства. Пусть это будет Государственный Совет, в котором соберутся и главы регионов, и выборные сенаторы от каждой территории, и лица, назначаемые президентом.

В еще большей консолидации и подотчетности народу нуждается судебная система страны, пора завершать эксперимент с мнимой несменяемостью и независимостью судей, возвращаясь к их периодическому переизбранию.

И еще. Москва, к сожалению, исчерпала своей столичный потенциал как с политико-демографической, так и финансово-экономической и информационно-культурной точек зрения.

Президентский дворец. Кремль. Москва

Новая столица России, призванная консолидировать российское общество, преодолеть отчуждение провинции от мегаполисов страны, может и должна быть обустроена в ином геостратегическом регионе страны (Поволжье, Урал), и это вовсе не обязательно должен быть город с миллионным населением, скорее, наоборот.

Плановый перенос столицы в другой город, возможно, специально построенный, должен происходить в рамках национальной программы укрупнения регионов, расселения крупных городов и обустройства федеральных земель, что позволит восстановить демографический контроль над территорией всей страны.

ИАREGNUM: По Конституции источником власти в РФ является народ, каким образом он должен влиять на формирование властных структур?

— В обществе надо публично и широко обсудить как опыт земских и советских органов местной власти, так и цивилизационную замену многопартийной системе, не приживающейся в России.

Возможно, вместо порочной нынешней партийной системы, которая является элементом то внутреннего криминально-коррупционного, то внешнего влияния — политики «разделяй и властвуй», целесообразно активно развивать сугубо общественные институты по отраслевому признаку и профессиональным интересам.

В современной России активно работают десятки тысяч влиятельных общественных организаций отраслевой, профессиональной, гуманитарной направленности. Функционируют Общественная и Торгово-промышленная палаты, объединяющие многочисленные НКО и т.п. Вот та база для самоорганизации масс, выдвижения из своих рядов кандидатов на избрание в органы власти.

Kremlin.ru Пленарное заседание Общественной палаты РФ

В интересах формирования системы коллективной общественной безопасности целесообразно содействовать развитию сети «соседских общин» по принципу — выживать легче, «сбиваясь в стаи» на основе традиционного социокультурного опыта совместного проживания граждан, необходимости взаимодействия при отстаивании гражданских прав и свобод.

Соседские общины могут содействовать развитию сетевого взаимодействия и информирования, охране окружающей среды, обустройству территорий совместного проживания, развитию физкультуры и воспитанию подрастающих поколений, трудоустройству граждан, оказанию финансовой и другой взаимопомощи, урегулированию конфликтных ситуаций, проведению совместных досугов, и т.п.

Развитие эффективных сетевых институтов, как и сетевой экономики, повысит уровень взаимодействия, солидарности и поддержки сограждан друг друга в местах компактного проживания в деле противодействия антисоциальным явлениям (алкоголизм, наркомания, проституция и др.), уличному хулиганству, распространению чуждых культов и сект, нелегальной миграции и т.п.

Соседские общины смогут обсуждать и выдвигать из своих рядов достойных кандидатов для участия в выборах в органы власти. Руководители влиятельных общин должны представлять интересы граждан в территориальных общественных палатах.

ИАREGNUM: Какие необходимы меры, чтобы укрепить информационно-культурный суверенитет РФ?

— В интересах демографического сбережения и возрождения населения России, не ограничиваясь только мерами финансового и социального стимулирования рождаемости в стране, незамедлительно приступить к оздоровлению информационно-культурной атмосферы в обществе. Под эгидой государства, например Министерства культуры и информации, консолидировать и скоординировать деятельность институтов массового воздействия (медиа, литература, музыка, кино, театр, искусство, интернет, реклама и др.).

Это необходимо сделать в интересах эффективного противодействия подрывной пропаганде, духовно-нравственного развития подрастающего поколения, укрепления исторической памяти, повышения уровня морально-психологического состояния общества. Нынешний преимущественно разрушительный контент медиаресурсов должен быть сменен на позитивный, созидательный, мобилизующий вектор направленности информации.

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Министерство Культуры РФ

Особое место в оздоровлении информационно-культурной атмосферы в обществе должно быть отведено русскому языку и русской лингвокультуре, формирующих основы историко-культурного и духовно-нравственного наследия гражданского общества.

С учетом того, что в отечественной истории единственными надежными союзниками по-прежнему остаются армия и флот, необходимо не только преодолеть пагубное реформирование 90-х гг. и раздробление силовых структур, но и вооружить их современным информационным оружием.

Целесообразно повысить роль Совета безопасности страны в координации комплексных гибридных действий государства в отношении геополитических конкурентов и противников, в том числе применении «мягкой (умной) силы», отдельных инфо-психотронных и других спецопераций.

ИАREGNUM: Без преодоления демографического кризиса Россия не сможет сохранять контроль над одной седьмой частью суши, как быть?

— Населением в 147 миллионов человек сложно обустраивать и держать под контролем огромную территорию. По прогнозам известного русского ученого Менделеева, к началу XXI века в России население должно было достигнуть 600 миллионов человек, преимущественно русских. Сегодня в РФ стержнеобразующее русское однородное большинство официально составляет 80%, а в действительности — около 65%, что само по себе представляет повышенную угрозу для страны. В многонациональных поликонфессиональных государствах однородное большинство должно быть не менее 66,6%.

В современных условиях в основу социально-демографической политики целесообразно положить поддержку молодым семьям, особенно многодетным, охрану и защиту семьи, материнства и детства, укрепление института брака, развитие физкультуры непрофессионального спорта.

Воспитание подрастающего поколения на семейных традиционных ценностях в сочетании с эффективным дошкольным и школьным просвещением с раздельным обучением мальчиков и девочек позволит дать не только разносторонние знания, но и привить подрастающим поколениям мораль и нравственность, чувство патриотизма и любви к Родине.

Edu.gov.ru Школьники на занятиях

Освоить богатое и уникальное историко-культурное и духовно-нравственное наследие предков поможет углубленное изучение русского языка и языковой культуры, в том числе с обязательным рукописанием, каллиграфией, что особенно важно в век клипово-кликового интернета, чтобы не утратить основ мыслительной деятельности.

В воспитании духовности, патриотизма, уважения к старшим и заботы о младших, особого отношения к женщине заметная роль может принадлежать представителям основных религиозных конфессий и, прежде всего, православия. Они уже сейчас во многом способствуют формированию иммунитета общества к чужеродной и враждебной массовой культуре.

С учетом заметного ослабления мужского биосоциального потенциала в процессе преодоления исторических бед и невзгод последнего столетия, более заметную роль в делах государства и общества, развитии предпринимательства и т.п. могут и должны играть представители женского населения страны, на своих плечах несущие особую ответственность за судьбы подрастающих поколений.

ИАREGNUM: Что надо делать в 2021 году в сфере экономики и бизнеса, чтобы Россия могла успешно конкурировать с мировыми лидерами?

— В условиях перманентных финансово-экономических кризисов, торговых войн и санкций целесообразно перевести национальную экономику на рельсы самодостаточности и мобилизационности, приступить к реальной неоиндустриализации и дезурбанизации страны. Локомотивом отечественной экономики призвана стать самая конкурентоспособная оборонная отрасль, способная функционировать и в мирных целях.

Для решения этой актуальной задачи необходимо полностью восстановить финансово-экономический суверенитет государства, вернуть в юрисдикцию страны все бизнес-структуры, национализировать неэффективные, но стратегически важные производства, улучшить деловой климат, повысить эффективность кредитно-денежной политики, ликвидировать теневую экономику, покончить с коррупцией.

Объединять и поддерживать, прежде всего, отечественный малый и средний бизнес, аккумулировать его актуальные инициативы и предложения, своевременно продвигать их во властные органы может Торгово-промышленная палата РФ.

В интересах страны и отечественного производителя должно применяться тарифно-таможенное регулирование внешнеэкономической деятельности. Российская экономика должна изжить пагубное мигрантское засилье, которое не только не способствует конкурентоспособности производимой продукции, но своей нестабильностью угрожает национальной безопасности страны.

Focus.kg Трудовые мигранты

Россия должна перестать быть главным местом в мире, где можно только легко и безнаказанно обогатиться на распродаже природных богатств и эксплуатации людских ресурсов. Богатейшие граждане России должны уплачивать справедливый подоходный налог, разрыв между бедными и богатыми подлежит радикальному сокращению.

И, конечно, перенастройка экономики на нравственные рельсы неизбежно поведёт к переосмыслению роли собственности в обществе, к её переформатированию на народно-долевую.

ИАREGNUM: Чего сегодня не хватает РФ в продвижении интересов страны на международной арене?

— Приоритетом внешней политики должно быть твердое и последовательное отстаивание национальных интересов страны во благо граждан России. Но для этого сама власть должна их чётко понимать, а народ — поддерживать.

Восстановление русско-славянского триединства, без чего сложно обеспечить квалифицированное однородное государствообразующее большинство, является первостепенной задачей внешнеполитической деятельности. В поступательном строительстве нуждается Союзное Российско-Белорусское государство, которое может стать притягательным субъектом и для населения Украины, Казахстана, Молдовы.

В приоритетном порядке следует укреплять стратегическое партнерство России со странами, вставшими на путь суверенного развития (КНР, Иран, Израиль и др.). Политико-экономические выгоды должно приносить участие страны в международных и межгосударственных объединениях (БРИКС, ШОС, ЕАЭС, АСЕАН и др.), точечные инвестиции в экономику и политику иностранных государств.

Российская дипломатия может рассматриваться в качестве эффективного инструмента продвижения «мягкой силы» и других гибридных действий государства. В связи с этим существенно следует повысить роль Россотрудничества, как координатора продвижения российских достижений в области науки, образования, инноваций, обороны, культуры, туризма, медицины, искусства, медиа, интернет, спорта, производства товаров и услуг, интеллектуальной собственности и др.

Kremlin.ru Встреча глав государств и правительств стран – участниц БРИКС

А правильнее даже поднять Россотрудничество до уровня министерства по гуманитарному сотрудничеству и связям с соотечественниками, наделив его необходимыми полномочиями и деньгами.

Формирование позитивного международного имиджа страны должно приносить как политические, так и экономические выгоды. Целенаправленное содействие становлению и развитию российских диаспор позволит значительно повысить эффективность влияния РФ на развитие событий в зарубежных странах и мире, лоббированию интересов страны.

Для решения этих и других задач необходимо провести радикальное обновление структур МИДа и всего дипломатического корпуса. Полпреды российского государства, кадровые дипломаты, должны окончательно избавиться от козыревского наследия безынициативности и страха ответственности, а стать реально чрезвычайными и полномочными представителями России, деятельными убежденными патриотами и высокопрофессиональными специалистами в решительном отстаивании и продвижении национальных интересов страны.

В Международном Славянском совете, в который входят представители многих стран, исходят из того, что Россия может и должна возглавить мировое сопротивлению пришествию глобального «цифрового зверя», античеловеческих сатанинских сил искусственного интеллекта под эгидой архитекторов нового мирового порядка.

Историософская миссия РФ состоит в том, чтобы всячески содействовать преодолению и выходу человечества из угрожаемого периода развития, установлению справедливого мироустройства на материке Евразия и на всей Земле, формированию коллективных сил по поддержанию мира.