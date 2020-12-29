Корреспондент ИА REGNUM продолжает подводить итоги 2020 года и вспоминать о наиболее обсуждаемых, изобретательных и значимых для игровой индустрии проектах. В этот раз речь пойдёт об онлайн-играх, — разжигающих пламя соперничества и позволяющих провести множество увлекательных вечеров в компании добрых друзей.

Иван Шилов ИА REGNUM Онлайн-игры 2020 года

Temtem

Разработчик: Crema

Средняя оценка на Metacritic: —

Доступные платформы: PC, PlayStation 5

Милая и красочная многопользовательская игра Temtem от испанских разработчиков из Crema запомнилась прежде всего тем, что сделала сверхпопулярную формулу «Покемонов» доступной для всех геймеров. В ней также нужно коллекционировать, тренировать и выставлять на бои фантастических монстров со своими уникальными способностями, однако для этого больше не понадобится одна из консолей Nintendo и дорогостоящий картридж.

Temtem запустится даже на слабом компьютере, а контента в ней хватит на несколько десятков часов одиночного прохождения — и ещё столько же на многопользовательские битвы. В 2021 году игра выйдет на Xbox и Nintendo Switch, а разработчики продолжат добавлять в неё всё новых темтемов (местный аналог покемонов) и локации. Поэтому, если вас всегда привлекали милые монстры и отпугивали завышенные цены «большой N», — определённо начните с Temtem.

Zombie Army 4: Dead War

Разработчик: Rebellion

Средняя оценка на Metacritic: 74 балла из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Новый кооперативный шутер от британской студии Rebellion вернул геймеров на поля Второй мировой войны, захваченные пугающими зомби-нацистами. После событий Zombie Army Trilogy прошёл один год: восставший из мёртвых Адольф Гитлер повержен, однако опасность всё ещё не миновала. Тогда персонаж игрока решает присоединиться к секретной организации Dead War и клянётся окончательно очистить Землю от разлагающихся солдат.

В Dead War разработчики избавились от многих проблем Trilogy и значительно разнообразили дизайн локаций. На выходе получился увлекательный и весёлый кооперативный экшен, позволяющий провести несколько приятных вечеров в компании друзей. А на большее он и не претендует.

Animal Crossing: New Horizons

Разработчик: Nintendo

Средняя оценка на Metacritic: 90 баллов из 100

Доступные платформы: Nintendo Switch

В период карантина Animal Crossing: New Horizons заменила миллионам геймеров полноценную жизнь. В игре они снова встречались с друзьями и занимались совершенно обыденными вещами, которых так сильно не хватало в изоляции: гуляли, ухаживали за огородом, общались и совершали покупки. Добавьте к этому выверенный до мелочей геймплей, которым так знамениты проекты Nintendo, и получится идеальная игра для длительного локдауна.

В New Horizons игроки могли создать целый остров и окунуться в огромное множество разнообразных активностей, которых не было в предыдущих частях Animal Crossing. Дополнительную шумиху вокруг проекта создавали как активное фанатское сообщество (которое и по сей день продолжает придумывать необычные инициативы на движке игры), так и различные знаменитости, проводящие будни в New Horizons. Чего только стоит история об Элайдже Вуде, который посещает различные острова в поисках оптимальных цен на репу.

Читайте подробнее в: Игроки в шоке: Элайджа Вуд закупается репой в Animal Crossing

Fallout 76: Wastelanders

Разработчик: Bethesda Game Studios

Средняя оценка на Metacritic: 69 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

С момента своего релиза в 2018 году многопользовательская игра Fallout 76 была грушей для битья — её ругали и геймеры, и критики, а все сильные стороны проекта (которых, на самом деле, было немало) тонули в потоке из неудачных решений и багов. Однако масштабное дополнение Wastelanders не только подняло оценку игры, но и буквально вдохнуло в неё жизнь.

Теперь в Fallout 76 появились неигровые персонажи со своими поселениями, историями и интересными сюжетными заданиями. Мир проекта стал более глубоким и проработанным, а в его изучении впервые появился смысл. Более того, разработчики не покладая рук продолжают «полировать» своё детище и регулярно выпускают новые контентные обновления с различными интересными решениями. Остаётся лишь один вопрос — что мешало им поступить так раньше?

Читайте подробнее в: В Fallout 76 пришло новое дополнение: разработчики опять опозорились?

Valorant

Разработчик: Riot Games

Средняя оценка на Metacritic: 80 баллов из 100

Доступные платформы: PC

В последние годы студия Riot Games, создавшая сверхпопулярную League of Legends, всё чаще экспериментирует и пытается развиваться в новых жанрах и стилях. Одним из таких экспериментов (и стоит отметить, весьма успешным) стал тактический многопользовательский шутер Valorant, который в народе окрестили «миксом из Counter Strike и Overwatch». Две команды по пять игроков в каждой пытаются заложить или разминировать бомбу, при этом не оставив никого из соперников в живых. Помогать в этом им будут уникальные способности персонажей, богатый тактический простор и многообразие доступных орудий убийства. А если прибавить к этому стильный дизайн героев, довольно хардкорный геймплей и умение Riot Games развивать собственные игры, то получится почти эталонная «онлайн-стрелялка».

Grounded

Разработчик: Obsidian Entertainment

Средняя оценка на Metacritic: —

Доступные платформы: PC, Xbox One, Xbox Series X

В 2020 году довольно сложно удивить геймеров очередным кооперативным симулятором выживания. Однако у команды Obsidian Entertainment всё же получилось изобретательно разнообразить приевшийся жанр интересной идеей своего нового проекта. В Grounded вы играете за уменьшенных до микроскопических размеров детей, оказавшихся на гигантском заднем дворе одного из них. Трава теперь больше похожа на простирающиеся до неба деревья, ранее безобидные букашки — на огромных агрессивных чудовищ, а уже привычные бытовые предметы обрели новое применение и стали восприниматься совершенно иначе.

По духу получившийся проект до боли напоминает книги об «Артуре и минипутах», а также серию фильмов «Дорогая, я уменьшил детей». Контента в Grounded пока не слишком много, а имеющаяся сюжетная кампания проходится всего за несколько часов. Однако команда Obsidian уже сейчас пытается расширить вселенную игры новыми неожиданными локациями и идеями — например, гигантским прудом с монструозными карпами кои.

Fall Guys: Ultimate Knockout

Разработчик: Mediatonic

Средняя оценка на Metacritic: 81 балл из 100

Доступные платформы: PC, PS4

Многопользовательская соревновательная аркада Fall Guys: Ultimate Knockout неожиданно стала главным хитом конца лета 2020 года. Умилительная, весёлая и очень динамичная игра про неуклюжих улюлюкающих человечков, проходящих различные полосы с препятствиями, заставила геймеров и вдоволь посмеяться, и побагроветь от злости — за глупые выходки соперников и высокую сложность отдельных этапов. Сейчас разработчики пытаются удержать игроков различными обновлениями: новыми тематическими сезонами, уникальными полосами препятствий и сотнями костюмов для персонажей. Пока получается.

Читайте подробнее в: Fall Guys: Ultimate Knockout — главный претендент на «лучшую игру месяца» ?

Star Wars: Squadrons

Разработчик: EA Motive

Средняя оценка на Metacritic: 79 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Любое произведение по вселенной «Звёздных войн» сложно представить без полётов на космических кораблях и эпических воздушных баталий. Команда EA Motive решила создать отдельную игру, посвящённую только этой составляющей богатого мира «Далёкой-далёкой Галактики». И пускай сюжетная кампания проекта получилась простоватой и не интригующей, геймеры всё ещё могут провести десятки часов в сетевых сражениях, управляя любимыми истребителями. Стоит отметить, что своеобразная физика движения кораблей и общая динамика происходящего (довольно неторопливая) могут отпугнуть от Squadrons любителей зрелищных и быстрых битв. Однако если привыкнуть к «физиологии» местных кораблей, то игровой процесс сразу же запестрит новыми красками.

Читайте подробнее в: Star Wars: Squadrons — игра про самые медленные звездолёты в Галактике

World of Warcraft: Shadowlands

Разработчик: Blizzard Entertainment

Средняя оценка на Metacritic: 83 балла из 100

Доступные платформы: PC

«Тёмные земли» — это уже восьмое масштабное дополнение для World of Warcraft, самой популярной многопользовательской ролевой игры всех времён. В этот раз разработчики решили увеличивать игровую карту не вширь, а вглубь. Они отправили персонажей геймеров в местный загробный мир, чтобы спасти лидеров Орды и Альянса, а заодно и завершить изрядно затянувшуюся сюжетную линию Сильваны Ветрокрылой. Конечно же, в «Тёмных землях» не обошлось и без интересных нововведений — например, системы ковенантов, вступление в которые даёт герою уникальные способности, броню и транспорт.

Пожалуй, главная особенность нового дополнения заключается в том, что оно делает World of Warcraft куда более дружелюбной для новичков. Следить за сюжетом стало проще, а необходимость проходить сильно устаревшие аддоны отпала совсем. Поэтому, если вы долго ждали возможности наконец-то познакомиться с «Миром военного ремесла», то сейчас самое время.

Call of Duty: Warzone

Разработчик: Infinity Ward, Raven Software

Средняя оценка на Metacritic: 79 баллов из 100

Доступные платформы: PC, PS4, Xbox One

Выпуск очередной «Королевской битвы» в 2020 году кажется абсолютно бесперспективной идеей — до тех пор, пока за дело не возьмутся разработчики Call of Duty. Их новый условно-бесплатный соревновательный шутер Warzone моментально завоевал сердца миллионов геймеров и унёс множество тысяч виртуальных жизней на боевых полях Верданска в первый же день после релиза. Про эту игру довольно сложно сказать что-то неожиданное — это просто очень качественная работа от разработчиков, которые хорошо знают своё дело.

Phasmophobia

Разработчик: Kinetic Games

Средняя оценка на Metacritic: —

Доступные платформы: PC

Авторам Phasmophobia удалось почти невозможное — их игра не просто пугает и держит в постоянном напряжении целую команду игроков, но и проделывает это раз за разом даже с самыми бесстрашными и подготовленными геймерами. Здесь не будет ураганного экшена, соревновательных механик или красивых видов. Только нарастающий саспенс, постоянное ощущение дискомфорта и мания того, что за твоей спиной всегда кто-то стоит. Если разработчикам удастся регулярно добавлять в проект новых призраков, локации и изобретательные способы их изучения — то Phasmophobia совершенно точно займёт главенствующее место в нише многопользовательских ужастиков.