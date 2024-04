Прошло чуть более месяца после прекращения широкомасштабных военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Однако по какому-то странному стечению обстоятельств в это же время беспрецедентную активность проявляет американская агентурная сеть посредством координатора всех подрывных действий в Республике Армения (далее РА) «Фонда Открытое Общество — Армения», или проще Фонд Сороса. Наводит на серьезные размышления, что подконтрольные Фонду Сороса массмедиа (civilnet.am, Lragir. am, 1in. am, Factor. tv, Azatutyun. am, Armtimes), а также полтора десятка НПО (1. Антикоррупционный Центр Transparency International; 2. Союз информированных граждан; 3. Журналистский клуб «Аспарез»; 4. Международная зонтичная сеть журналистов; 5. Клуб публичной журналистики; 6. ОО «За равные права»; 7. Институт общественной политики; 8. Европейская народная партия; 9. ОО «Журналисты-расследователи», 10. Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи; 11. Хельсинкский комитет Армении; 12. Центр глобализации и регионального сотрудничества; 13. ОО «Мандат»; 14. Центр развития Армавира; 15. Общественный совет женщин Мартуни), казалось бы, после тяжелого поражения РА и Арцахской Республики в войне, развязанной турецко-азербайджанской военщиной в сентябре-ноябре 2020 г. против Нагорного Карабаха, были обязаны сосредоточить весь свой ресурсный потенциал на многостороннем анализе причин поражения, на уроках, преподнесенных войной. И, наконец, сосредоточить все свои усилия на сплочении армянского народа с целью мобилизации всех сил двух армянских государств и Армянской диаспоры для адекватного противодействия все еще сохранившимся, а в некоторых случаях возросшим угрозам национальной безопасности. Пишу об этом и мысленно представляю недоумение тех читателей, которые осведомлены о главных источниках всех бед Армении и Арцаха. Ведь именно соросовские структуры, действующие в РА, были главным инструментом в руках закордонных стратегов цветных революций в деле разрыхления армянской государственности, разделения общества на антагонистических друг другу «черных» и «белых», подрыв веры населения, особенно молодежи, в Армянскую апостольскую Святую Церковь, разрушение традиционных христианских основ армянской семьи — главной опоры армянской государственности.

Автор этих строк тщетно пытался найти в многочисленных публикациях и телерепортажах соросовской медийной пятой колонны хотя бы один непредвзятый анализ о, мягко выражаясь, преступной некомпетентности премьер-министра РА Никола Воваевича, себя любимого, и его команды с целью извлечения надлежащих уроков из военной трагедии, унесшей жизни более 5 тысяч молодых ребят и их отцов, мирных граждан Арцаха, исковеркавших жизнь более 10 тысяч воинов, ставших инвалидами. Медиа ространство Армении переполнено гневными обвинениями в адрес Пашиняна и его камарильи, нет-нет, уважаемый читатель, не в связи с продажей национальных интересов Армении и Арцаха, практически зачастую без сопротивления добровольной сдачей около 80% территории Нагорно-Карабахской Республики и продолжающейся сдачей населенных пунктов и территорий, которые к 10 ноября т. г. были подконтрольны Армии обороны Арцаха. Соросовская борзописная и борзовещательная братва гневается на Никола за непринятие решительных мер против его политических оппонентов, в частности, из числа полутора десятка оппозиционных партий, которые требуют его незамедлительной отставки. Причём данное требование об отставке, вне всякого сомнения, выражает чаяния значительной части населения Армении, ласково именующего «народного премьера» не иначе как Никол-предатель.

Однако соросовская медийная братва отнюдь не ограничивается клеветой на оппозицию, уже набившим оскомину системным опорочиванием героев победной первой Нагорно-Карабахской национально-освободительной войны 1992−1994 годов. Кажущаяся бессистемность и злопыхательский характер вбрасываемой в эфир информации объединяет четко просматриваемая антироссийская направленность. Причём эта губительная для национальных интересов информационная диверсия ведётся на тщательно продуманной системной основе. Принцип взаимодополняемости вбрасываемой соросовцами информации у неискушенного читателя в лучшем случае может вызвать недоумение по совершенно другим обстоятельствам, а именно: почему так случилось, почему Россия вовремя не приостановила войну и далее в этом же духе, но с одним напрашивающимся резюме — с поиском виноватого не среди руководства РА, а за пределами Армении. В условиях, когда приграничные территории в Сюникской области РА под вывеской демаркации границ между Азербайджаном и Арменией передаются Азербайджану, соросовская гниль вместо осуждения властей за их предательскую бездеятельность подводит читателя к мысли, что виноваты российские пограничники, которые сквозь пальцы смотрят на мирный захват азербайджанскими вооруженными силами приграничных территорий РА. Заметим, что ответственность за нерушимость именно этих территорий возложена на власти Армении. Между тем нет ни одной статьи, ни одного телерепортажа, в которых прозвучали бы слова искренней благодарности за десятки тысяч спасенных жизней военных и гражданских лиц в Арцахе благодаря вводу миротворцев в зону нагорно-карабахского конфликта. Нет ни слова благодарности в адрес президента России Владимира Владимировича Путина, который по несколько раз в день созванивался с соросовским ставленником Николом и апшеронским султаном Алиевым с целью как можно скорее склонить их к миру. Президент России куда глубже, чем никол-ильхамовский дуэт, переживал за жизнь солдат, понимал, что каждый час продолжения войны — это гибель сотен и сотен молодых ребят с обеих сторон. Другое дело, что апшеронский султан прекрасно осознавал, что на передовой вооруженных сил Азербайджана в основном сражаются представители национальных меньшинств — талыши, аварцы, курды, таты, уже не приходится говорить о сирийских террористах-наемниках и подразделениях спецназа вооруженных сил Турции. Поэтому гибель последних в представлении апшеронского султана — не велика потеря. Для Никола же и его пассии смерть армянского воина — это ничто. Не хотелось бы приводить полностью всю гнусную цитату его дражайшей супруги на сей счет, чтобы не навести тень на светлый образ тысяч и тысяч армянских воинов, героически павших за Родину. Очень трогательно и честно по этому случаю написал на своей странице в Facebook бывший посол Армении при Святом престоле Микаел Минасян. Вдумайтесь, уважаемый читатель, в слова патриота: «Никол Пашинян не уважает и никогда не уважал смерть. Никол сделал все, чтобы у жертв войны не было «лица». Никол запретил снимать похороны наших погибших героев, чтобы общественность, которую кормят ложью о «победе», не осознала масштабы этой трагедии, географию военных действий, горькую судьбу наших братьев, оказавшихся в мясорубке по его приказу, самоотверженность совершивших подвиг солдат».

Так вот, при анализе информации, как из рога изобилия льющейся в медиапространство РА, бросается в глаза новая тактика соросовских кукловодов — упор на возможное распространение сети соросовских грантоедов по всей территории Республики Армения. Чтобы не быть голословным, приведу конкретные примеры. Во-первых, в текущем году «Фонд Открытое Общество — Армения» финансировал 66 программ (число программ под стать их сатанинской сути). К примеру, американским грантодателям было невтерпеж поделиться с гражданами Армении «богатым опытом» заокеанских партнеров в борьбе с пандемией коронавируса.

К примеру, организация «Коалиция за прекращение насилия в отношении женщин» в сентябре т. г. получила грант в сумме $30 000 для реализации благородной цели, а именно: «Проект направлен на привлечение внимания общественности к конкретным проблемам, с которыми сталкиваются женщины в связи с пандемией COVID-19 в Армении (более гнусную клевету в адрес армян по отношению к больным, тем более к больным женщинам, придумать под силу лишь мерзким нелюдям, которые в этом ничего кощунственного не видят — А. Г.), и на борьбу с гендерным насилием посредством информационно-пропагандистских инициатив. С этой целью НПО «Коалиция за прекращение насилия в отношении женщин» будет оказывать психологическую поддержку жертвам гендерного и домашнего насилия, организовывать тренинги для своих членских организаций по мерам профилактики COVID-19».

Или же грант, предоставленный организации «Ареваманук» в августе т. г. на сумму $8000 с целью: «Предотвращения насилия в отношении детей во время пандемии (изначально нашим гражданам вменяют в вину садизм — А. Г.). С этой целью Фонд «Ареваманук» организует школу для 90 родителей в Ширакской области, распространит информационные материалы о жестоком обращении с детьми и домашнем насилии через социальные сети и трансляции на местных радиостанциях Ширакской области» (убежден, что, будь хотя бы единичный случай насилия над детьми, органы прокуратуры РА незамедлительно возбудили бы уголовные дела, а николвоваевические власти оперативно использовали бы это с целью обвинения бывших властей в насаждении в армянском обществе жестоких нравов — А. Г.).

Или же фонд Сороса отстегнул от $7300 до $7900 Хельсинкской группе г. Спитак, НПО «Синемарт», ОО «Молодежный Авангард», НПО «Общественная осведомленность» с целью «выяснения, как пандемия повлияла на право на образование в городе Спитак; сбора информации о мерах, которые государственные, международные и неправительственные организации реализовали в школах города Спитак во время карантина COVID-19; выяснения, как пандемия повлияла на право на образование в городе Ванадзоре детей, бросивших школу, или как пандемия повлияла на право на образование в Армавирской области». Надо полагать, что соросовцы получили инструктаж не делать ничего из того, что делается в США в рамках пандемии COVID-19, чтобы ненароком не занять главенствующее место в печальном списке рекордсменов по части распространения пандемии коронавируса, как у себя в стране — США.

Читатель может задаться вопросом, что перечисляемые суммы незначительны, чтобы с их помощью развернуть масштабную подрывную работу в областях РА. И он будет прав, но отчасти. Так как в Армении, где уровень бедности более 23%, то и эти суммы позволят создать «опорные пункты» для соросовских диверсантов-подрывников государственности во всех областях РА. В свою очередь их работу координируют акулы-подрывники основ армянской государственности. К примеру, НПО «Союз информированных граждан» в июне т. г. получила $139 505 с целью «способствовать развитию основанного на фактах общественного понимания важнейших вопросов, таких как демократические реформы, вопросы прав человека, борьба с коррупцией, вспышка COVID-19 и цифровое наблюдение …», НПО «За равноправие» в июне т. г. получила грант на сумму $140 000, Информационный центр «Фактор» в апреле т. г. получил грант на сумму $220 000, НПО «Ассоциация женщин с университетским образованием» в июне т. г. получила грант на сумму $46 700. Можно привести отдельные цитаты из этих и множества других щедро профинансированных программ, реализуемых соросовскими НПО, которые якобы должны служить реализации благородных целей. Вместе с тем, чтобы актуализировать их звучание, в каждом из этих проектов так или иначе упоминается борьба с пандемией COVID-19 и ее последствиями. Нет-нет, уважаемый читатель, ни в одной из этих программ вы не найдёте ни одного примера преподнесения в дар медицинским учреждениям РА хотя бы двух-трех десятков аппаратов искусственной вентиляции легких или другого необходимого медицинского оборудования. Цель этих программ предельно ясна — сбор разносторонней информации о поведении людей самых разных профессий и возрастов, выяснение наиболее уязвимых сторон, определяющих ту или иную реакцию на происходящие в армянском обществе явления. Все это в конечном счете станет исходной информацией для выработки тактики воздействия соросовскими кукловодами на продажные власти РА для достижения их стратегической цели: формирования в РА обстановки управляемого хаоса с дальнейшей дестабилизации ситуации в РА и создания благоприятных условий для азербайджано-турецкого вторжения в Сюникскую область, обеспечения прямого транспортного сообщения Нахиджеванской автономной республики Азербайджана с Зангеланом, Джебраилом и Физули, то есть с выходом на 105 — километровую границу Азербайджана с Исламской Республикой Иран с прицелом на дальнейшее сосредоточение там вооруженных сил члена НАТО — Турции. В восприятии турецких стратегов такой исход событий станет своеобразным реваншем Турции за недопущение российской стороной участия турецких вооруженных сил в миротворческой миссии в Нагорно-Карабахской Республике и вокруг неё.

Я не случайно столь подробно изложил работу разного рода щедро финансируемых фондом Сороса общественных организаций. Анализ их деятельности за этот год свидетельствует о том, что даже после жестокого поражения в войне, надвигающегося глубокого экономического кризиса в РА поставленные перед их политическим холуем Николом-предателем задачи выполнены не до конца. Ввод российских миротворцев в зону войны, удушение самой войны уж очень сильно расстроили планы стратегов с берегов Потомака и из Туманного Альбиона. Поэтому в наши дни делается все возможное для сохранения любой ценой Никола у руля правительства РА. Именно поэтому просвещенная и демократическая Европа вместе с США сохраняют гробовое молчание на бесчисленные нарушения всевозможных прав и свобод граждан Армении. Или же мы так и не услышали принятия хотя бы одного документа со стороны радетелей соблюдения прав человека, осуждающего геноцидальные бесчинства турецко-азербайджанской военщины и сирийских террористов-наемников в отношении армян во время развязанной Азербайджаном войны против Арцахской Республики.

Вместо послесловия. В сложившихся условиях задачей первостепенной важности, по моему глубокому убеждению, является консолидация армянского общества на основе осознания безальтернативности дальнейшего углубления союзнических отношений с Россией, создания всех правовых условий для вхождения РА в Союзное государство России и Белоруссии. С целью подтверждения этого еще и еще раз представим вниманию читателей доводы в пользу исключительной важности и безальтернативности этого шага для сохранения двух армянских государств — Республики Армения и Арцахской Республики.

Уважаемый читатель, вновь подчеркнем, что государственный переворот в Армении, совершенный в апреле —мае 2018 года, явился результатом реализации первого этапа стратегического плана англо-американских спецслужб по выдавливанию Российской Федерации из Республики Армения и с Южного Кавказа. Исполнителями переворота стали финансируемые фондом Сороса «Открытое общество — Армения» откровенные русофобы, сотни и тысячи последователей тоталитарной религиозной секты «Слово Жизни» и активисты ЛГБТ-сообщества. Они, реализуя планы западных стратегов цветных революций, привели к власти патологического противника членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности и Евразийского экономического союза Никола Пашиняна. Развязанная азербайджано-турецкой военщиной война против Арцахской Республики (Нагорно-Карабахской Республики) решила одну из главных задач стратегов государственного переворота — захват 105-километровой зоны безопасности Нагорного Карабаха на границе с Исламской Республики Иран с возможностью дальнейшего размещения на этой территории вооруженных сил члена НАТО — Турции. Уже не приходится говорить о смыкании исламской дуги по всей южной границе Российской Федерации, включая государства Средней Азии вплоть до Синьцзян Уйгурской автономии Китайской Народной Республики. Еще и еще раз особо отметим, что благодаря исключительно последовательным и целенаправленным действиям руководства России, лично президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина удалось обуздать агрессора, тем самым предотвратить геноцид населения Нагорно-Карабахской Республики. Признаемся, что поражение Армении и Нагорного Карабаха в войне во многом явилось следствием преступной неадекватности действий Пашиняна и его команды, как в руководстве армянскими вооруженными силами, так и на дипломатическом фронте. Время, прошедшее после подписания Заявления президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения о полном прекращении огня и военных действии, убедительно показало, что турецко-азербайджанская военщина будет и впредь провоцировать дестабилизацию положения на линии разъединения вооруженных сил Азербайджана и Арцахской Республики. Дальше — больше, при негласном содействии известных западных покровителей Турция и Азербайджан начнут военные провокации на государственной границе Армении с Азербайджаном в районе Сюникской области. И в этом, увы, не приходится сомневаться, так как они и не скрывают своих захватнических планов в отношении территории Республики Армения.

Именно с учетом этого на современном крайне опасном этапе истории армянской государственности и армянского народа безопасное существование, будущее и процветание армянского народа и двух армянских государств — Республики Армения и Арцахской Республики — мы видим в создании нового политического союза с нашим вековым другом и союзником Россией. Важно добиться осознанного понимания гражданами Армении, что построение могущественной Армении реально осуществимо лишь в братском союзе с Россией, чтовозможно лишь в условиях вхождения Армении в Союзное государство России и Белоруссии.

В сложившейся крайне сложной и опасной геополитической обстановке, складывающейся в регионе Южного Кавказа, задачей первостепенной важности патриотических сил страны должна стать кропотливая работа с разъяснением широким слоям населения РА той выстраданной многими поколениями армян истины, что Армения сильна и безопасна только в тесном союзе с Россией.

P.S. Не хотелось завершать статью на грустной ноте. Благо случились события, которые придали многим и многим армянам мира какое-то неземное успокоение. Да, уважаемый читатель, ниспосланное свыше успокоение. Как и на протяжении последних более чем 1700 лет произошло национальное единение подавляющего большинства армян, проживающих в двух армянских государствах и Армянской Диаспоре с Армянской апостольской Святой Церковью. Так, 8 декабря 2020 года Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй призвал премьер-министра Армении Никола Пашиняна уйти в отставку в связи со сложившейся в стране ситуацией. Вдумаемся в слова нашего Верховного Патриарха: «Будучи обеспокоенными тревожными событиями, мы также встретились с премьер-министром Николом Пашиняном. В связи с растущей напряжённостью в обществе, внешними и внутренними вызовами, а также низким уровнем общественного доверия к премьер-министру, мы по-отечески призвали его сложить полномочия во избежание потрясений, возможных столкновений и трагического развития». В этот же день Католикос Великого дома Киликийского Арам Первый также призвал армянского премьера Никола Пашиняна уйти в отставку. Вдумаемся в слова Его Святейшества: «Несмотря на героическое сопротивление наших солдат, оказанное турецко-азербайджанской армии, мы потеряли большую часть Арцаха, приобретенную кровью наших сыновей. Мы потеряли и наше национальное достоинство и гордость. У нас огромные потери, раненые и беженцы. Нет на свете армянина, который не переживал бы горечь потери. Народ теперь требует объяснений за эту трагедию… В нынешней кризисной ситуации мы призываем Никола Пашиняна отказаться от премьерства, дав возможность Национальному собранию избрать нового премьера, в соответствии с конституционным порядком. Мы ожидаем, что сформированное после отставки премьера переходное правительство национального согласия первым же делом приступит к организации досрочных выборов».

Обращение верховных патриархов Армянской апостольской Святой Церкви к падшему Николу-предателю, казалось бы, суровое предостережение силам сатаны, который руками своего нечестивого прислужника пытался разрушить древнейшую армянскую христианскую цивилизацию. Что же, уважаемый читатель, до низвержения прислужника сатаны в образе Пашиняна срок, подобно описанной Оноре Де Бальзаком шагреневой коже, изо дня в день, из часа в час сжимается. И с уходом Пашиняна в небытие взойдет над Арменией яркое солнце, которое испепелит все сатанинские чары, два с половиной года назад заколдовавшие доверчивый и трудолюбивый армянский народ. И как сказал великий армянский поэт, гениальный лирик второй половины ХХ века Паруйр Севак — да будет свет!