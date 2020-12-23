Даже после того, как экономики Азии выйдут из вызванной пандемией COVID-19 рецессии, из-за китайской стратегии лихорадочного строительства плотин и водохранилищ на транснациональных реках они столкнутся с более длительным препятствием на пути к долгосрочному экономическому процветанию: нехваткой воды. И в этом плане наибольшую угрозу представляет недавно обнародованный Китаем план строительства мегаплотины на реке Ялуцангпо, более известной как Брахмапутра, пишетБрахма Челлани в статье, вышедшей 22 декабря на портале Project Syndicate.

Christoph Filnkößl Плотина Три ущелья. Китай

Доминирование на водной карте Азии Китай обеспечил себе с помощью «аннексии» территорий, на которых проживают этнические меньшинства, — таких, как богатое водой Тибетское плато и Синьцзян. Территориальное расширение Китая в Южно-Китайском море и Гималаях, где его целью стал даже крошечный Бутан, сопровождалось более скрытными шагами по присвоению себе водных ресурсов в транснациональных речных бассейнах — стратегия, которая не пощадила даже дружественных или уступчивых соседей, таких как Таиланд, Лаос, Камбоджа, Непал, Казахстан и Северная Корея. Действительно, Китай без колебаний использовал свою водную гегемонию против 18 соседей, расположенных ниже по течению рек.

Подобное развитие событий было сопряжено с серьезными последствиями. Например, постройка 11 китайских мегаплотин на реке Меконг, главной водной артерии Юго-Восточной Азии, стала причиной периодических засух вниз по ее течению и превратила бассейн Меконга в очаг напряженности с точки зрения безопасности и окружающей среды. Между тем в по большей части засушливой Центральной Азии Китай отвел воды из рек Или и Иртыша, которые берут начало в «аннексированном» Китаем Синьцзяне. Отвод воды из реки Или угрожает превратить казахстанское озеро Балхаш в еще одно Аральское море, которое почти высохло менее чем за четыре десятилетия.

Philippe Semanaz Строительство плотины в Китае

На этом фоне план Китая по возведению плотины на реке Брахмапутра вблизи ее спорной — и милитаризованной — границы с Индией не должен быть сюрпризом. Китайское коммунистическое издание Huanqiu Shibao со ссылкой на статью, опубликованную в Австралии, недавно призвало правительство Индии оценить, как Китай может «превратить в оружие» имеющийся у него контроль над трансграничными водами и при желании «задушить» индийскую экономику. Ответом на этот вопрос и стал мегапроект Китая на реке Брахмапутра.

По своим масштабам 60-гигаваттный проект, который будет включен в следующий пятилетний план Китая, по некоторой информации, превзойдет возведенную на реке Янцзы китайскую плотину «Три ущелья» — на сегодняшний день крупнейшую в мире ГЭС, — производя почти в три раза больше электроэнергии. Китай достигнет этого, используя силу падения воды с высоты 2,8 тыс. метров непосредственно перед тем, как река пересекает границу в Индию.

То, что председатель китайской государственной корпорации Power Construction Corp Янь Чжиюн называет «исторической возможностью» для его страны, будет иметь разрушительные последствия для Индии. Прямо перед тем, как втечь в Индию, Брахмапутра резко огибает Гималаи, образуя самый длинный и крутой каньон в мире — вдвое глубже американского Большого каньона. Здесь находятся крупнейшие неиспользованные водные ресурсы Азии.

Как показывает опыт, предлагаемый мегапроект ставит под угрозу эти ресурсы — и соседей Китая вниз по течению. В прошлом геолого-разведывательная и горнодобывающая деятельность Китая уже становилась причиной внезапных наводнений в индийских штатах Аруначал и Химачал. Совсем недавно из-за нее вода в некогда нетронутом Сианге — главной артерии Брахмапутры — превратилась в нечто грязное и серое на входе в Индию.

Река Брахмапутра

Около дюжины малых и средних китайских плотин уже работают в верховьях Брахмапутры. Но мегапроект в районе каньона Брахмапутра позволит стране гораздо более эффективно контролировать трансграничные потоки. Такие манипуляции могут усилить притязания Китая на соседний индийский штат Аруначал, который почти в три раза больше Тайваня. Учитывая, что Китай и Индия уже вовлечены в напряженное, длившееся несколько месяцев военное противостояние, которое началось с китайских территориальных посягательств, риски велики.

И все же страна, которая больше всего пострадает в результате проекта строительства плотины Брахмапутра в Китае, это вовсе не Индия, — это густонаселенная и дружественная Китаю Бангладеш, для которой Брахмапутра является крупнейшим источником пресной воды. Все большее давление на водоснабжение, вероятно, вызовет исход беженцев в Индию, где уже проживают миллионы незаконно поселившихся бангладешцев.

Мегапроект на реке Брахмапутра — это также пощечина Тибету, который является регионом с очень богатой природой, почитание которое имеет здесь глубокие корни. Фактически регион каньона является священной территорией для тибетцев: его главные вершины, скалы и пещеры представляют собой тело их божества-хранителя, богини Дордже Пагмо, а Брахмапутра представляет собой ее позвоночник.

Если ничто из этого не остановит Китай, то, возможно, от подобных действий его остановит тот ущерб, который проект возведения плотины нанесет собственно китайскому народу и перспективам самого Пекина. Из-за избыточного перекрытия внутренних рек Китаем был нанесен серьезный удар по экосистемам, в том числе началась фрагментация рек и был нарушен годовой цикл паводков, который способствует естественным образом перераспределить сельскохозяйственные угодья за счет распространения ила. В августе нынешнего года около 400 млн китайских граждан оказались в катастрофической ситуации из-за рекордного наводнения, поставившего под угрозу плотину «Три ущелья». Если мегаплотина на Брахмапутре рухнет — что вряд ли можно исключить, учитывая, что она будет построена в сейсмически активном районе, — могут погибнуть миллионы людей, проживающих ниже по течению.

Dan Kamminga Плотина Три ущелья. Китай

В Большом Гималайском водоразделе находятся тысячи ледников, отсюда же берут свое начало крупнейшие речные системы Азии, которые являются источником воды почти для половины населения мира. Если истощение ледников будет продолжаться — не говоря уже о том, что оно будет ускорено экологически катастрофической деятельностью КНР, — плачевного исхода не избегнуть и Китаю.

Ради самого себя — и ради Азии в целом — Пекин должен пойти на взаимодействие в рамках официальных институтов по вопросам транснациональных прибрежных потоков, включая меры по защите экологически уязвимых зон и обязательство не перекрывать относительно свободно текущие реки (которые играют решающую роль в сдерживании последствий изменения климата). Это потребует от Китая обуздания своей своей мании везде строить плотины, прозрачности в своих проектах, принятия многосторонних механизмов разрешения споров и заключения договоров о совместном использовании воды с соседями.

К сожалению, мало оснований полагать, что событий пойдут по этому сценарию. Напротив, пока Коммунистическая партия Китая остается у власти, страна, скорее всего, будет продолжать вести тайные войны за воду, победителем в которых не выйдет никто.