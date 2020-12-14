1923 год стал годом начала полноценного признания Советского государства на международном уровне. В военном отношении оно оставалось слабым и остро нуждалось в мире для развития и преодоления последствий Мировой и Гражданской войн. РККА победила в Гражданской войне, но для большой войны с современными западными армиями она была явно не готова. Выступая в парламенте в декабре 1922 года, Ллойд Джордж описал Красную армию следующим образом: «Она не имеет ни транспортных средств, обеспечивающих подвижность, ни артиллерии, необходимой для атак. Состояние русских арсеналов и фабрик таково, что всякая попытка заново экипировать русскую армию должна кончиться неудачей». Эта оценка весьма близка к истине. Отсталость была особенно заметной в технических родах оружия.

Бронепоезд Красной Армии. 1919

В 1922 году в авиации РККА числилось 509 самолетов, в морской — 49, и в учебной — 270. 90% советских военных самолетов было закуплено за границей (с этой практикой было покончено только в 1925 году). Для сравнения отметим, что численность французской военной авиации в 1923 году составила 1566 самолетов (174 эскадрилии), британской — 371 самолет (26 эскадрилий). Британцы планировали увеличить численность Royal Air Forces к 1925 году на 1200 самолетов (на 100 эскадрилий).

У Красной армии была еще одна особенность — она была построена по классовому принципу, исходя из интересов будущей, мировой революции. Уже в конце 1917 года при демобилизации старой армии и увольнении в запас старших возрастов местные советские власти распорядились «приступить тотчас же к созданию красной революционной армии», которую должны были сформировать люди, готовые «идти на борьбу с контрреволюционной буржуазией, откуда бы она не повела наступление изнутри или извне России». 14 января 1918 г. Ленин заявил о необходимости создания новой социалистической армии, в которую «вольются пролетарские силы других стран». 28 января был издан Декрет о создании «новой армии, которая явится оплотом Советской власти в настоящем, фундаментом для замены постоянной армии всенародным вооружением в ближайшем будущем и послужит поддержкой для грядущей социалистической революции в Европе».

Первая мобилизация рабочих в Москве. 1918

Армия поначалу строилась на добровольческой основе, вступить в нее мог любой гражданин страны, готовый отдать жизнь «для зашиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и социализма», но при условии рекомендации партийных или советских органов. С началом белочешского мятежа и Гражданской войны начали практиковаться и мобилизации по принципу классовой принадлежности — призывались рабочие и крестьяне, не использующие наемного труда. V Всероссийский съезд Советов 10 июля 1918 г. признал справедливым предложение Совнаркома о введении всеобщей воинской повинности от 18 до 40 лет. Определенные ограничения все же были. Лица от 18 до 45 лет, не призываемые по классовому признаку в армию, призывались в ополчение (бывшие офицеры, присяжные поверенные, артисты, монахи, инженеры и т.п.). Впрочем, офицеры ставились на особый воинский учет для использования их опыта в строительстве новой армии, которая должна была стать централизованной, хорошо обеспеченной и обученной, построенной на принципах централизма и железной дисциплине.

В начале 1920-х Рабоче-Крестьянская Красная Армия, созданная в 1918 году по классовому признаку, сохранила этот характер обоюдоострого оружия, направленного как против внешних, так и против внутренних врагов победившей в Гражданской войне революции. Победители явно не собирались ничего менять. В январе 1923 года Троцкий обратился к бойцам Красной армии с памяткой, ряд положений которой вошли в её Устав: «Красная армия есть вооруженная сила, предназначенная для защиты интересов трудящихся от насилий и покушений со стороны эксплуататоров. Красная армия будет существовать до тех пор, пока на свете остаются монархии или помещичье-буржуазные республики… Красная армия состоит из рабочих и трудовых крестьян, не эксплуатирующих чужого труда. Буржуи, нэпманы, кулаки, равно как развращенные элементы из среды трудящихся, в состав Красной армии не допускаются… Буржуазные элементы военнообязанного возраста призываются только в команды обслуживания для вспомогательных работ и остаются во время службы невооруженными. В Советской Республике ношение оружия есть привилегия трудящихся. Эксплуататоры к оружию не могут иметь доступа, дабы они не овладели им и при помощи иностранных эксплуататоров не подчинили себе снова рабочих и крестьян». Советское общество вовсе не было монолитом, а руководство партии явно опасалось союза побежденных классов с возможными интервентами.

Присяга красноармейцев

В октябре 1922 г. Ллойд Джордж подал в отставку с поста премьер-министра. Его преемником стал Эндрю Бонар Лоу. Пост главы Форин-офиса сохранил за собой лорд Керзон. Он был одним из последовательных противников России, и императорской, и тем более — советской. Керзон с явным неодобрением относился к советско-английскому торговому договору 1921 г., который заключил Ллойд Джордж. НЭП способствовал исцелению экономики РСФСР, что немедленно отразилось на росте экспорта. В 1921 году вывоз из страны составил 12,96 млн пудов (20,195 млн руб.), а в 1922 г. — уже 56,3 млн пудов (81,6 млн руб.) Англо-советская торговля в условиях НЭПа развивалась вполне успешно. По итогам 1921 года Великобритания вышла на первое место во внешней торговле РСФСР. На Англию приходилось 6,352 млн пудов вывоза (на 9,344 млн руб.) в 1921 г., и 22,440 млн пудов (на 25,177 млн руб.) — в 1922 г. Занимавшая второе место Германия — 0,637 млн пудов (на 1,666 млн руб.) в 1921 г. и 8,353 млн пудов (на 14,749 млн руб.) в 1922 г. Основными статьями советского экспорта были хлеб, разные виды продовольствия (мясо, яйца, масло и т.п.), нефть, лес, пушнина, лен, пенька. В 1922—1923 гг. вывоз из СССР составил 187 млн руб. Объем советских закупок в Великобритании в 1921 г. достиг 61,7 млн руб. золотом, более чем в 10 раз превысив показатели 1920 г. (6 млн руб.).

В июне 1920 г. было создано общество «Аркос» («All Russian Cooperative Society»), через которое поначалу проходила вся советская торговля с Англией. В правовом отношении это было британское акционерное общество, регулируемое британским законодательством. Единственным акционером общества был Наркомат Внешней Торговли. Основной капитал общества в 1920 г. равнялся всего 15 тыс. фунтов, с 1 января 1922 г. он вырос до 150 тыс. фунтов, а к 1 января 1924 — до 1 млн фунтов. Основными статьями советского ввоза в Англию (в порядке убывания) были меха, лес, лен, кудель, пенька, хлеб. В июле 1922 года «Аркос» удачно провел выставку на международной торговой выставке в Лондоне. Основным рекламным товаром были меха. Положение с рынком хлебов в 1921—1922 годах было невыгодным для Москвы. В европейских странах, Северной Африке, да и в России урожай был незначительным, и потребности обеспечивались поставками из Канады, США, Австралии и Аргентины. Тем не менее торговля шла удачно. В 1921 г. объемы продаж в Англии через «Аркос» составили 1 765 287, в 1922 г. — 4 942 245 и в 1923 году 6 107 068 фунтов. Объем закупок в Великобритании также уверенно рос, они составили: в 1920 г. — 2 809 641, в 1921 — 7 281 258, в 1922 — 8 981 874 фунта. Это были значительные суммы.

Лорд Керзон

В новом британском кабинете Керзон получил большую свободу действий в отношении «советской» политики Лондона. Бонар Лоу, как и большинство членов его правительства, не был воинственно настроен, но он тяжело болел, ходили слухи о его скорой и неизбежной отставке. Керзон мечтал стать главой правительства. Вскоре министр стал действовать. Слабость провоцирует… И не только в случае с Россией. 1923 год начался глубоким кризисом в Германии. Тяжелое положение её экономики привело к задержкам при расчетах по репарациям. За 1922 год Берлин смог заплатить от 12 до 16% годовых выплат. Конференция союзников в Париже, последовавшая за Генуей, не привела ни к чему. 12 декабря 1922 г. Бонар Лоу сообщал Керзону: «Конференция полностью провалилась, потому что Пуанкаре убежден в двух вещах: 1) что бы не случилось, он оккупирует Эссен; 2) он не сможет сократить объем французских требований, разве только до уровня, до которого мы сократим долг французов нам…» Более того, Пуанкаре был уверен — британцы не откажутся от долгов и не будут протестовать против силовых действий в Руре. По ряду вопросов британский представитель голосовал все же против решений конференции. Итальянский — занимал примирительную позицию, но это не имело значения. Бонар Лоу высказал особое мнение относительно планов Франции, предупреждая, что «не будут достигнуты желанные результаты», но и попытки достичь их «будут, по всей вероятности, иметь тяжкие и даже роковые последствия для экономического положения Европы».

Французы все же выбрали силовые действия. 10 января французское правительство издало акт о предстоящем вводе войск в Рур с целью обеспечения репарационных выплат. Итальянцы поддержали союзников. Их поддержали и бельгийцы. Рейнская область была уже занята 280-тыс. французской армией, что облегчило выполнение задачи. 11 января войска двух стран стали входить на территорию Германии. 18 января намеченные к оккупации районы были заняты. Протесты германского правительства были игнорированы. Президент Эберт обратился к согражданам с воззванием «К германскому народу», в котором заявил о необходимости протестовать «против насилия над правом и мирным договором».

Лондон, 1927

Союзники заняли 2/3 территории важнейшего для Германии промышленного региона. В Руре проживало 1,6 млн из 6,9 млн немецких промышленных рабочих. Здесь добывали 92% каменного угля страны, 40% олова, 44% цинковой руды, выплавляли 41% железа и 74% чугуна, на Рур приходилось 70% всех грузовых железнодорожных перевозок Германии. Беззащитная страна не могла сопротивляться силой — в результате стартовала кампания неповиновения оккупантам, к которой призвал рейхстаг. За это проголосовали 283 депутата, против — 28. Вскоре против французов начали действовать вооруженные группы немецких патриотов. Последовали репрессии. Кризис в Руре имел явную угрозу расширения.

Одновременно с франко-германскими резко ухудшились и советско-английские отношения. Резкое ухудшение положения в Ираке, Персии, Афганистане и даже самой Индии глава Форин-офиса был склонен связывать с влиянием Москвы, осуществляемым через агентов Коминтерна. Уже с конца 1922 года начались атаки британской прессы против «Аркоса» и отказы Министерства иностранных дел в предоставлении въездных виз советским торговым сотрудникам. Тем не менее торговая деятельность «Аркос» продолжалась и была довольно удачной. В феврале 1923 года общество продало товаров на 178 451 фунт и купило на 724 356 фунтов. Поводом для развернувшегося затем кризиса Керзон выбрал проблему положения церкви в Советской России и инциденты с британскими рыбаками у советских берегов в Баренцевом море.