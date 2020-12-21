20 декабря 2020 года состоялось первое очное совещание Советов родителей московских школ, выступающих против дистанционной формы образования и цифровых образовательных технологий, калечащих здоровье детей. Совещание собрано по инициативе общественного движения «Родители Москвы против дистанционного образования» во главе с Илоной Меньковой.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

В совещании Советов также участвовали активисты и неравнодушные родители, президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский, представитель движения «Школа — наше дело» Руфь Браверман, депутаты Государственной думы и Московской городской думы от КПРФ.

Ангелина Потеряйко ИА REGNUM Совещание Советов родителей московских школ, 20.12.2020

Совещание вел депутат Государственной думы РФ Денис Парфёнов.

На собрании был разработан план действий общественного движения по возвращению учеников 6−11-х классов общеобразовательных школ за парты, Советам и родителям от юристов даны четкие и понятные инструкции, как действовать, если у ребёнка ухудшилось здоровье во время использования дистанционных цифровых образовательных технологий.

Со вступительной речью выступила лидер движения «Родители Москвы против дистанционного образования» Илона Менькова. Она заострила внимание на основных проблемах «дистанционки» — данные технологии лишают детей здоровья, образования и детства. Она признала, что силы сопротивления родителей не равны силам, внедряющим дистанционные форматы обучения в школе, но призвала родителей не сдаваться, так как только они несут полную ответственность перед своими детьми и перед страной за её будущее. Илона Менькова заявила, что родителям пришла пора избавиться от синдрома выученной беспомощности и перестать бояться испортить отношения с директорами школ, а отстаивать права своих детей на очное, недистанционное образование в юридическом поле.

Участники движения «Родители Москвы против дистанционного образования» считают, что родители должны объединяться в сеть Советов родителей Москвы во имя счастливого детства своих детей.

ОД «Родители Москвы против дистанционного образования» Совещание Советов родителей московских школ, 20.12.2020

Александр Саверский в своем выступлении высказал мнение о том, что современная российская школа, особенно после внедрения ЕГЭ, не направлена на развитие ребенка, обеспечивает ему возможность не полного, а фрагментарного восприятия мира. Кроме того, ЕГЭ стал причиной суицидов среди подростков, однако статистика по этим случаям в настоящее время скрыта от широкой общественности. Александр Саверский привел цифры, показывающие высокую нагрузку на ученика российской школы, которая включает в себя и время на выполнение домашнего задания: для учеников второго класса — 24 часа в неделю, для старшеклассников — 48 часов в неделю. Таким образом, у детей, особенно у старшеклассников, не остается времени для саморазвития.

Александр Саверский считает, что ситуацию со школьным образованием ухудшил перевод школьников города Москвы и ряда других регионов на дистанционную форму обучения и такая форма привела к потере детьми здоровья. В качестве доказательства он привел результаты исследования, проведенного экспертом НИИ Гигиены и охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НЦЗД» Минздрава России Владиславом Кучмой, опубликованного в июле 2020 года в «Медицинской газете». В частности, в исследовании говорится о том, что, «по данным опроса, из более 30 тыс. школьников с 5-го по 11-й класс из 79 регионов России (проводился с конца апреля по конец мая 2020 г.) примерно у 80% проявились неблагополучные психические реакции на фоне самоизоляции и дистанционного обучения, депрессивные состояния фиксируются, предположительно, у 42,2%, астенические состояния — у 41,6%. Помимо депрессивных и астенических проявлений, авторы исследования предполагают более чем у трети (37,2%) обсессивно-фобические состояния, у 26,8% — синдром головных болей, у каждого второго учащегося (55,8%) — нарушения сна. 30% детей имеют классический компьютерный зрительный синдром, у некоторых детей появляется туннельно-карпальный синдром — патология, характерная для работников цифровой индустрии».

Александр Саверский считает, что внедрение образования с применением цифровых дистанционных технологий является умышленным причинением вреда здоровью ребенка, что попадает под определенные статьи Уголовного кодекса РФ (111, 112, 293, 238). Поэтому он предложил родителям обращаться с заявлениями в следственный комитет и прокуратуру — это позволит получить представление или протест органов прокуратуры для остановки нарушения прав и, таким образом, будет являться предупреждением директорам школ об умышленном нанесении вреда детям. Также родителям детей, которые уже пострадали от дистанционки, он рекомендовал обращаться в гражданский суд с иском к школе о причинении морального и материального вреда.

Адвокат по уголовному праву Ольга Поликашина предложила родителям свою помощь по составлению соответствующих документов.

Депутат Московской городской думы Павел Тарасов уверен, что дистанционное цифровое образование нельзя считать полноценным образованием, в том числе и из-за отсутствия механизмов получения обратной связи учеником от учителя: детей приучают к тому, чтобы они не задавали вопросов, а слушали и делали, что им говорят. Он считает, что исполнительная власть сегодня прикрывается пандемией, как условиями, необходимыми для срочного внедрения цифровых и образовательных технологий, в то время как эти технологии уже постепенно внедрялись в течение предыдущих нескольких лет, несмотря на то, что они не соответствуют требованиям безопасности. Причину внедрения цифровых дистанционных технологий в среднее образование он видит в желании государственной власти сократить бюджетные расходы на образование и снизить общий уровень знаний населения.

Представитель Совета родителей музыкальной школы Наталья Астахова сообщила о том, что музыкальное образование в результате перевода на «дистант» оказалось на гране разрушения — дети не занимаются полноценно уже три с половиной месяца, что привело к полной потере навыков. Она выразила опасение, что через полгода музыкальное образование в Москве просто перестанет существовать.

Представитель движения «Школа — наше дело» Руфь Браверман выразила мнение, что сегодня школа отвернулась от детей и их родителей, и привела доказательства того, что юридически в Москве не существует никаких ограничений на очное образование, а приказы мэра Москвы, касающиеся перевода учеников 6−11-х классов на цифровые дистанционные формы обучения, идут вразрез с федеральными правовыми нормами.

Она также определила возможности Советов школы, которые заключаются в проведении опросов среди родителей детей, обучающихся в школе, по тому или иному вопросу, формулировке их мнения и доведении его до администрации школы, созыве конфликтной комиссии и участии в её работе.

Доцент кафедры нейро‑ и патопсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат психологических наук Марина Бардышевская озвучила свое профессиональное мнение о дистанционных цифровых технологиях. В течение тридцати лет она занимается изучением развития психики детей, их эмоциями и поведением и считает, что введение цифровых технологий является чудовищным экспериментом над детьми.

Она предложила законодательно установить возрастной ценз для реализации цифрового дистанционного обучения, аналогичный ограничениям на употребление алкоголя и табака, так как использование цифровых гаджетов приводит к появлению определенной формы зависимости от них, которая ведет к пограничному личностному расстройству.

Она сравнила нахождение детей на «дистанте» с предложением алкоголику жить и работать в баре: у людей навык самоорганизации, планирования, контроля за своей деятельностью развит только к 21−22 годам, 12−18 лет только коллектив может структурировать ребенка, найти ему место в своей иерархии.

Она предложила родителям самостоятельно определить, на каком уровне нарушений находятся их дети. Ситуация с дистанционным обучением — это не острая травма, не землетрясение, не катастрофа, она квалифицируется специалистами как подострая психическая травма, то есть нарушения развиваются в течение нескольких недель и месяцев. Она описала признаки различных уровней психической травмы: невротический уровень — это страхи, тики, лишние движения, когда ребенок перевозбуждён от многочасового бдения, но его моторная активность крайне ограничена; пограничный уровень — это депрессия, апатия, отказ от форм активности, которые ранее были интересны, при этом попытки «вытянуть» ребенка из виртуальной жизни в реальную сталкиваются с агрессией со стороны ребенка.

Марина Бардышевская предложила родителям тщательно наблюдать за детьми, вести дневник их поведения — это и будет доказательством вреда, наносимого дистанционными образовательными технологиями.

«Речь идет о сохранении идентичности каждого нашего ребенка и в конечном итоге — идентичности нашего общества, нашей нации», — заявила она.

Напомним, что, согласно приказам Министерства просвещения РФ и постановлениям главного государственного санитарного врача РФ, а также многочисленным изменениям в Указ мэра Москвы от 8 июня 2020 г. №68-УМ, ученики государственных образовательных учреждений 6−11-х классов города Москвы лишены возможности очного посещения уроков, а образовательная деятельность осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий, в частности электронных платформ МЭШ, РЭШ, «Яндекс. Школа» и некоторых других с 21 марта 2020 года с небольшим перерывом в период с 1 сентября по 5 октября 2020 года.

В связи с опасениями за физическое и психическое здоровье детей, а также осознав низкое качество предоставляемых дистанционных образовательных услуг и отсутствие правовой основы для их предоставления, родители школьников города Москвы объединились в несколько общественных движений, целью которых является отстаивание интересов и прав учащихся государственных общеобразовательных заведений. У родителей есть все основания полагать, что так называемое дистанционное обучение продлится неопределенной срок и является целенаправленной политикой государства по уничтожению традиционного образования и традиционной школы и по замене такого обучения на цифровой суррогат с целью увеличить социальную напряженность в обществе и снизить общий уровень образования в стране.

Общественное движение «Родители Москвы против дистанционного образования» было организовано 19 октября 2020 года по инициативе мамы семиклассницы одной из московских школ — Илоны Меньковой, которая столкнулась с негативными последствиями онлайн-обучения ещё весной. Сейчас движение насчитывает около 40 тысяч человек. Движение требует, чтобы дистанционная форма обучения была чётко прописана в законодательстве как вспомогательная, а родители имели право самостоятельно решать, как будут учиться их дети.