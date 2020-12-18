Самый сильный удар в эпоху коронавируса пришелся на малый и средний бизнес, многие магазины закрылись. Торговля ширпотребом не имеет большого социального значения, но эта потеря — еще безработные и банкроты. Более социально опасно закрытие книжных магазинов, иногда единственных в городах. Казалось бы, не страшно — интернет, электронные книги, онлайн-магазины могут их заменить. Но интернет-магазины — для знающего читателя, у молодых аппетит к литературе будят книжные полки, где можно полистать, почитать, подержать в руках. Людям нужны книжные магазины, но против них вышел еще коронавирус. Может получиться, что наложившись на кризис бумажной книги и расцвет интернета, коронавирус убьет традиционную книготорговлю.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Северодвинский «Дом книги» накопил долги и после «оздоровления» из литературы здесь останутся только издания местных краеведов, поэтов и писателей

С ней умрут, и это еще более страшно, местные сообщества краеведов, поэтов и писателей, не имеющих возможности печататься в федеральных издательствах и распространять свои произведения в крупных книготорговых сетях. Их уже ни интернет, ни онлайн-магазины не заменят. Резко понизится культурный статус регионов, а за ним и влияние провинции на дела в стране. Что еще более разбалансирует сильно зацентрализованную систему.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Книги в региональных книжных магазинах, в отличии от книжных торговых сетей, более гибко учитывают запросы читателей. В Северодвинске читателй интересует история и современность российского военно-морского флота, в особенности п

Прошла информация, что в Северодвинске закрываются муниципальные магазины «Дом книги». Пояснил ситуацию мэр Северодвинска Игорь Скубенко: «Моя задача сохранить бумажную книгу, культуру чтения. Предприятие «Дом книги» фактически банкрот, и в свое время было принято решение продать пакет его акций на аукционе. Он не состоялся, заявок на участие не поступило, и мы ушли от продажи. Оздоровим предприятие с помощью других акционерных обществ, владельцем которых является муниципалитет. В магазинах сохранится торговля уникальными изданиями — книгами северодвинских писателей, поэтов, краеведов. В городе работает «Буквоед», но насколько я знаю, эта торговая сеть не берет местных авторов, поэтому мы сохраняем торговлю нашими книгами. Остальные площади предприятия будут использоваться для более прибыльной торговли и покрытия убытков».

«Буквоед» агрессивно расширяет книжную сеть, в 2016 году на Северо-Западе РФ у него имелось 100 магазинов, в 2020 году — уже 148, в Архангельске — 7, в Северодвинске — 3 магазина. Похоже, торговая сеть хочет монополизировать книжную торговлю на Северо-Западе. Она быстро привозит новинки, имеет широкий ассортимент, но, по словам специалистов книготорговли, цены в сети на книги выше местных на 10−15%, на канцелярские товары — примерно на 20%, ассортимент один на все магазины.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Детские книги в местных книжных магазинах дешевле на 15-20% чем в книжных торговых сетях, что для существенно для малообеспеченных и многодетных семей

Агрессивное расширение часто заканчивается падением. Если «Буквоед» «задушит» конкурентов и станет единственной книжной торговлей в регионах Северо-Запада, а потом исчезнет, то купить здесь книгу не в интернете будет невозможно.

Есть еще частники — в Северодвинске книжная сеть «Зоя», а Архангельске — единственный частный «Дом книги». Местные книготорговцы гибко учитывают интересы покупателей, цены у них ниже. Но из-за коронавируса частники балансируют на краю финансовой пропасти. «Дом книги» подвел итоги 2019 года с падением продажи книг сравнительно с 2018 годом на 18%, и только канцтовары снизили его до 10%. С новыми проектами получился даже плюс. Как говорит директор «Дома книги» Екатерина Трубина 2021 год станет решающим. Что будет если Архангельск лишится единственного местного книжного магазина, лучше не представлять.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Учебники — самый успешный сегмент книжной торговли местных магазинов

Чтобы сохранить книжную торговлю в регионах, городским депутатам надо увеличить льготы по аренде муниципальных площадей книжными магазинами (сейчас около 10% от ставки аренды), областным депутатам — предусмотреть налоговые льготы для книжных магазинов по областным налогам, которых сейчас нет совсем. Но главное могут сделать только депутаты Госдумы РФ — принять налоговые льготы для книгоиздательства и книготорговли, особенно малого и среднего бизнеса — небольших издательств, книжных магазинов в малых городах и на селе. Это небольшие выпадающие доходы бюджета — книжных магазинов осталось немного, и социальные издержки от их закрытия будут гораздо больше потерь от уменьшения аренды и налогов.