С долгожданного релиза Cyberpunk 2077 прошло всего шесть дней, а интернет уже переполнен сообщениями геймеров о неожиданных находках в игре: отсылках, забавных цитатах и всевозможных «пасхальных яйцах». В своём новом проекте разработчики из CD Projekt RED не только отдали дань уважения современной поп-культуре и наиболее значимым её произведениям, но и неплохо посмеялись над собой и собственными творениями. Конечно, огромный по своим масштабам Найт-Сити хранит куда больше секретов, чем можно обнаружить за неделю поисков, — но о наиболее интересных находках рассказать всё же стоит. Особенно с учётом того, что некоторые из них будут актуальны в первую очередь для игроков из России.

BadComedian — новый духовный лидер?

Внимательные российские геймеры почти моментально обнаружили в Cyberpunk 2077 знакомое лицо. Дело в том, что свою внешность знаменитому телепроповеднику Найт-Сити Брайсу Стоуну (Bryce Stone) подарил популярный блогер Евгений «BadComedian» Баженов — рекламные плакаты с его изображением и подписью «Я выбью всех дьяволов из тебя» можно обнаружить по всему городу. А если не пропускать заказы от Реджины Джонс, то можно даже поучаствовать в особой миссии, связанной с сыном Брайса Стоуна.

В финальных титрах игры BadComedian вместе со Стасом Давыдовым, ведущим шоу «This is Хорошо», также указаны в качестве «дополнительных голосов». Вероятно, блогеры озвучили бандитов из русскоговорящей банды «Мусорщиков». Однако подтверждений этой теории пока не поступало.

«Никак вы, ***, не научитесь!»

Фраза «Никак вы, ***, не научитесь!» стала одним из популярнейших мемов в русскоязычном сообществе фанатов игры «Ведьмак 3: Дикая охота». Геральт из Ривии говорил её голосом Всеволода Кузнецова с завидной частотой, поэтому она довольно быстро запала в память поклонникам проекта, а после и стала «крылатым выражением» в повседневной речи. В Cyberpunk 2077 также можно воспользоваться знаменитой фразой Геральта — правда, всего один раз. Произойдёт это в самом начале игры в одном из диалогов, если при создании персонажа вы выберете предысторию «Дитя улиц» для Ви.

Цири и «Дикая охота»

Другая отсылка к «Ведьмаку» встретится игрокам, если при создании персонажа они выберут предысторию «Корпорат». В одной из первых миссий они смогут зайти в кабинет к Ви и покопаться в ящике стола протагониста. Помимо пары полезных предметов, там обнаружится глянцевый журнал Retro Gaming с Цири на обложке. Судя по заголовку, «Дикая охота» стала признанной «Игрой месяца» по версии этого издания.

Шевелись, плотва!

На этом отсылки к «Ведьмаку» в Cyberpunk 2077 не заканчиваются. В залах аркадных автоматов Найт-Сити можно обнаружить игру под названием Roach Race («Гонка Плотвы») с пиксельным изображением лошади. Таким образом, разработчики предлагают геймерам вспомнить о знаменитом скакуне Геральта из Ривии.

«Торт — это ложь»

В линейке дополнительных заданий о помощи роботу-таксисту Деламейну будет одна действительно неожиданная встреча. Приехав на место, чтобы вернуть в таксопарк захваченную вирусом машину, Ви обнаружит, что автомобиль разговаривает голосом ГЛаДОС из серии игр Portal и даже упоминает в диалоге знаменитый интернет-мем с тортом. Правда, если играть с русской озвучкой, то велик риск не понять отсылку.

Снова Death Stranding?

Если вы захотите пройти все сюжетные миссии полицейского Ривера Уорда — глядите в оба. На одном из заданий Ви окажется в лаборатории, где можно найти младенца BB из игры Death Stranding Хидео Кодзимы. Ребёнок-детектор будет плавать в своей «классической» жёлтой колбе в одной из задних комнат здания.

Кодзима гений!

Разработчики из CD Projekt RED не обделили вниманием и самого автора Death Stranding. Хидео Кодзиму можно встретить на миссии «Ограбление», где Ви и Джеки попытаются украсть биочип у компании «Арасака». Знаменитый японский гейм-дизайнер будет сидеть на первом этаже отеля, куда заселяются главные герои, — вместе со своими товарищами он обсуждает избитые сюжетные ходы в кино и рассказывает о собственном исследовательском проекте в Токио, который позволит ему подробнее изучать человеческие чувства.

Возвращение к истокам

Разнообразные отсылки можно найти и в географии Найт-Сити. Например, одна из улиц Джапан-тауна названа в честь Майка Пондсмита — автора оригинальной настольной игры Cyberpunk 2020, на которой и основан новый проект CD Projekt RED. Более того, Пондсмит также озвучил диджея на одной из местных радиостанций.

Чёрные ракушки

Если вы ещё не заглядывали в туалет в квартире Ви, то обязательно сделайте это. На одной из полок вы обнаружите таинственные чёрные ракушки — явную отсылку к экшен-фильму «Разрушитель» 1993 года с Сильвестром Сталлоне в главной роли. В картине о полицейском, попавшем в 2032 год, эти предметы использовались вместо туалетной бумаги. Правда, за почти двухчасовой хронометраж ленты о том, как именно это происходило, так и не рассказали.

Half-Life 3 всё же вышла!

На одном из компьютеров в Cyberpunk 2077 можно найти сообщение с подробным описанием игры No Life 3, которая вот-вот должна поступить в продажу. В наличии все составляющие из оригинального проекта Valve: молчаливый учёный с ломом, инопланетяне и верная напарница с именем, похожим на Аликс. При этом знаменитую монтировку Гордона Фримена также можно обнаружить на просторах Найт-Сити — она случайным образом выпадает с одного из противников.

Grove Street. Home.

CD Projekt RED удалось посмеяться и над GTA: San Andreas. На железнодорожных путях в Cyberpunk 2077 можно найти труп с запиской-диалогом между персонажами JC и Little Smoke (очевидный намёк на CJ и Big Smoke из творения Rockstar). Как оказалось, бандиты-неудачники преследовали поезд и не справились с управлением — JC погиб. Записка оканчивается фразой-мемом из San Andreas: «All you had to do was follow the damn train» («Всё, что от тебя требовалось, это следовать за чёртовым поездом»).

Фоторежим

Довольно много отсылок разработчикам удалось добавить и в фоторежим проекта. Там Ви сможет принимать позы главных героев из многих поп-культурных произведений: аниме «Сейлор-Мун» и Jojo’s Bizarre Adventure, игры Dark Souls, а также фильма «Джокер». А в названиях поз и режимов можно обнаружить ещё больше «пасхалок»: к знаменитой цитате Киану Ривза:«Нет, это ты потрясающий!», Джеймсу Бонду, Хану Соло, «Южному парку», «Титанику» и «Криминальному чтиву».

Лучший хирург

В миссии Big in Japan Ви нужно будет доставить таинственную посылку, которая окажется вполне живым человеком — японским доктором, запертым в холодильнике. Доставив его заказчику Деннису, между героями состоится диалог, почти полностью копирующий эпизод из шестого сезона популярного ситкома «Офис». Там в похожей ситуации оказывался работник склада Хидэтака.

«Призрак в доспехах»

Ещё одну забавную отсылку-каламбур удалось найти настоящим ценителям аниме. Если позвонить Джуди по телефону, то её «аватарка» будет выглядеть как привидение, вылетающее из раковины. По-английски это изображение можно описать как Ghost in the Shell, что также является названием популярного аниме-сериала «Призрак в доспехах». Стоит также отметить, что на левом плече у Джуди есть татуировка с аналогичным рисунком.

«Во все тяжкие»

Одна из миссий в Cyberpunk 2077 называется «Принцип Хайзенберга», она посвящена производству таинственного наркотика. Уже эти составляющие делают её отменной отсылкой к сериалу «Во все тяжкие», однако и на протяжении всего задания геймерам будут напоминать о популярном шоу. В частности, ссылаясь на «синий мет», который создавал главный герой.

«Матрица»

Пытливые игроки нашли в Cyberpunk 2077 сразу две отсылки к «Матрице». Первая — это рекламный ролик, который регулярно крутят в лифтах Найт-Сити. В нём показана знаменитая сцена из фильма сестёр Вачовски, когда Нео силой мысли создаёт многочисленные полки с оружием.

Вторую отсылку можно заметить в миссии «Метаморфоза», когда контроль над телом Ви временно берёт Джонни Сильверхенд. Устраивая вечеринку в баре, герой сталкивается с персонажем, который предлагает ему две таблетки на выбор: красную и синюю. Забавно, что и в игре, и в фильме этот выбор приходится делать персонажу Киану Ривза.

Очевидно, что в Cyberpunk 2077 куда больше отсылок, чем можно обнаружить даже за несколько месяцев кропотливых поисков. Однако каждый день, благодаря пытливым фанатам, мы узнаём всё больше интересных секретов, запрятанных CD Projekt RED на просторах игры. Остаётся надеяться, что самые интересные и удивляющие «пасхалки» разработчики скрыли тщательнее всего, — чтобы их поиск превратился в отдельное увлекательное приключение.