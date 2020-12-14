



Иван Шилов ИА REGNUM

Папа Римский Франциск считает, что защита окружающей среды — это забота о самых бедных, передает Vatican News (Ватикан). Пандемия коронавируса и изменение климата, отмечает понтифик, имеют экологическое, этическое, социальное, экономическое и политическое значение, но прежде всего они поражают самых бедных и уязвимых. Таким образом, нынешняя ситуация взывает к нашей ответственности за продвижение «культуры заботы», в центре которой находится человеческое достоинство и общее благо. Для этого, подчеркивает папа, нужны коллективные и солидарные обязательства, в частности стратегия по сокращению чистых выбросов углекислого газа до нуля. Святой престол присоединяется к этой цели, действуя на двух уровнях. С одной стороны, Ватикан как государство стремится сократить чистые выбросы до нуля до 2050 года, уже несколько лет прилагаются значительные усилия по защите окружающей среды. В свою очередь это позволяет рационально использовать такие ресурсы, как вода и энергия, энергоэффективность, устойчивая мобильность, лесовозобновление и круговая экономика, также в отношении отходов. С другой стороны, Святой престол настойчиво продвигает воспитание целостной экологии. Политические и технические меры должны сочетаться с воспитательным процессом, который поддерживает культурную модель развития и устойчивости, а эта модель зиждется на братстве и союзе между людьми и окружающей средой. Франциск отмечает, что в данной перспективе он учредил Глобальный образовательный пакт для сопровождения католических школ и университетов, которые посещают более 70 миллионов студентов со всех континентов. Еще одной инициативой является поддержка международного форума «Экономика Франциска», в рамках которого молодые экономисты, предприниматели, эксперты в области финансов и бизнеса продвигают новаторские пути преодоления энергетической бедности. Эти молодые специалисты ставят заботу об общем благе в центр национальной и международной политики; с помощью передовых технологий они способствуют устойчивому производству даже в странах с низким уровнем дохода.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск I

Католический журналист Мэтью Вальтер затронул проблему искажения заявлений папы Франциска со стороны американских изданий, которые ищут сенсации и не замечают «начало эпохальных изменений» во всём христианстве, сообщает Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Речь идет о примирении Католической церкви с Православной церковью. Журналист цитирует последний обмен письмами между понтификом и почетным константинопольским патриархом Варфоломеем. Вальтер отмечает, что различия между латинским Западом и православным Востоком больше касаются географии, языка и культуры, чем важных богословских тем. Варфоломей и христиане в Турции и других странах Ближнего Востока сейчас испытывают враждебность со стороны мусульман-фундаменталистов. Именно за них, чтобы они могли свободно исповедовать свою веру, в последнее время ходатайствует папа Франциск больше, чем кто-либо другой. Вальтер надеется, что воссоединение произойдет при его жизни. По его мнению, «этот древний спор можно закончить одной фразой: «Православные верят всему, во что верят католики». И всем нам пора это признать».

ניר חסון Nir Hason Папа Франциск и патриарх Варфоломей

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и его правительство должны уйти в отставку, если мы хотим «избежать травмирующих событий в жизни общества и возможных конфликтов с трагическими последствиями». Как информирует Agenzia Fides (Ватикан), об этом заявил предстоятель Армянской апостольской церкви католикос Гарегин II в связи с тяжелым социально-политическим кризисом в бывшей советской республике. Католикос обратился непосредственно к премьер-министру после подписания Ереваном соглашения, которое 10 ноября положило конец конфликту в Нагорном Карабахе — регионе с армянским большинством. Подписание соглашения о прекращении огня, которое состоялось при посредничестве России, было воспринято значительной частью населения и политических кругов как поражение. В своем послании Гарегин II просит парламент действовать ответственно в этот критический момент, прислушаться к требованиям народа и, посоветовавшись с политическими силами, избрать нового премьер-министра и сформировать переходное правительство.

Gov.am Никол Пашинян

Христиане в Турции сталкиваются с подавлением и эксплуатацией. Как пишет CatholicNewsAgency (Инглвуд, США), с таким заявлением выступили правозащитные группы International Christian Concern и Middle East Concern. Они проанализировали ситуацию в стране с 2016 по 2020 год. Установлено, что христиане в Турции часто сталкиваются с проблемами своего правового статуса как граждан, а также правового статуса своих религиозных объектов и учреждений. Кроме того, их религиозные и гражданские права используются во внешней политике в качестве «разменной монеты». Христиане составляют примерно 160 тысяч граждан (примерно 0,2% от общей численности населения). «С 1914 по 1923 год христианское население Турции сократилось с 20−25% до менее чем 2%. Миллионы армянских, греческих и ассирийских христиан были насильственно депортированы, убиты или перемещены во время Первой мировой войны (1914 — 1918) и турецкой войны за независимость (1919 — 1923)», — говорится в заявлении правозащитников.

Mcdrwal Армянская церковь Святого Креста. Турция

Radio France отказало в размещении рекламы, где говорится о «восточных христианах», рассказывает Famille Chrétienne (Париж, Франция). Ассоциация L’Oeuvre d'Orient, как обычно, обратилась к радиостанции с просьбой разместить объявление с призывом пожертвовать на нужды христиан на Востоке. Однако ассоциации в этом было внезапно отказано. Radio France заявила, что упоминание о христианах нарушает ее внутреннее правило, которого гласит: «Рекламные сообщения не должны содержать никаких сообщений, способных оскорбить религиозные, философские или политические убеждения слушателей». L'Oeuvre d'Orient не понимает, как упоминание восточных христиан и ее гуманитарной миссии может шокировать убеждения слушателей, заявила ассоциация, добавив, что твердо привержена секуляризму, уважению ко всем религиям и свободе выражения мнения. В конце концов Radio France достигла соглашения с L'Œuvre d´Orient, но предложив ассоциации использовать в рекламе упоминание о ней самой «вместо восточных христиан».

Джорджтаунский университет обсудил, какими могут стать отношения между США и Ватикана при администрации Джо Байдена, передает UCA News (Гонконг, Китай). Католическая вера избранного президента играет меньшую роль, чем ценности, которые разделяют он и папа Франциск. Как считает профессор Шон Кейси, в выборе нового посла США при Святом престоле нужно отдать предпочтение карьерному дипломату, а не политику. «Это оградит администрацию от культурных войн в Католической церкви в США», — заявил Кейси. Он предложил выбрать для этой работы некатолика. По мнению профессора Бостонского колледжа Кэтлин Кавени, Байден должен осознавать «роль католиков в американской политике», но «должность нашего посла при Святом престоле не должна рассматриваться как награда для католиков-республиканцев или католиков-демократов». США должны «воспользоваться дипломатической сеткой Святого престола и сотрудничать с ним в создании более справедливого и стабильного мира». Вашингтон мог бы, подчеркнула Кавени, использовать Ватикан для восстановления «потрепанных» международных отношений.

America (Нью-Йорк, США) осуждает некоторых католических лидеров, которые приняли участие в попытках «Трампа украсть выборы». По мнению издания, такие люди, прикрываясь Евангелием, оскорбляют демократические нормы и молятся за то, чтобы лишить избирательных прав население целых штатов, когда поддерживают нападение действующего президента США на выборы. Опасность заключается в том, что продвижение Трампа на второй срок любыми средствами может ассоциироваться с христианской верой, что подорвет к усилиям всей Церкви по евангелизации. «В то время как готовится эта редакционная статья (12 декабря — ИА REGNUM), — заключает издание, — епископ Джозеф Стрикленд из Тайлера, штат Техас, должен выступить по видеосвязи на митинге в Вашингтоне, посвященном «молитве за то, чтобы стены коррупции и фальсификации выборов рухнули». Планируется появление также нескольких других католических лидеров. Желание Стрикленда оказать поддержку этим усилиям навлекает на его сан дурную славу».

Peytonlow Джозеф Стрикленд

Неужели евангелисты разлюбили Дональда Трампа, задается вопросом The Tablet (Лондон, Великобритания). Издание обращает внимание на то, что на выборах в колеблющихся штатов за действующего президента проголосовало меньше белых евангелистов, чем в 2016 году. Это могло сыграть свою роль в том, что голоса выборщиков от этих штатов теперь отойдут Байдену. Помимо того, против Трампа публично выступили несколько видных консервативных евангелических лидеров, апеллируя к библейским и богословским принципам. «Я служу священником в Епископальной церкви, — заключает автор статьи, отец Стюарт Клем, доцент американского Института теологии имени Фомы Аквинского. — Многие политически консервативные епископалы признались мне, что они в ужасе от Трампа и траектории Республиканской партии. Но я подозреваю, что те же самые люди были бы вполне счастливы снова проголосовать за республиканца в 2024 году, если бы могли сделать это с чистой совестью. Если республиканцы решат оседлать «волну Трампа» на следующих выборах, если выдвинут более цивилизованного кандидата, который не станет раздражать христианских чувств, они, вероятно, увидят усиление религиозного голосования. Достаточно ли этого, чтобы преодолеть разрыв с демократами — это другой вопрос. В любом случае республиканцы находятся в затруднительном положении с религиозными избирателями. Партийным лидерам, независимо от того, религиозны они или нет, в ближайшие годы придется заняться самоанализом».

NationalCatholicRegister (Айрондэйл, США) обращает внимание на «мафию» Байдена, выступающую за аборты. Издание утверждает, что избранный президент набирает в свою администрацию «политических экстремистов». Самым ярким примером из них является генеральный прокурор Калифорнии Ксавьер Бесерра, которого прочат на пост министра здравоохранения. А ведь он уделял приоритетное внимание продвижению абортов и преследованию сторонников движений в защиту жизни. Выбор Энтони Блинкена на позицию госсекретаря и Линды Томас-Гринфилд послом США в ООН приветствовала известная организация Planned Parenthood, которая продвигает аборты в Соединенных Штатах и по всему миру. Затем идет выдвижение Ниры Танден на пост директора Управления по вопросам управления и бюджета. Как отмечает Католическая лига за религиозные и гражданские права, Танден является давним борцом за аборты. Всё это подчеркивают критическую важность выборов в Сенат США, которые состоятся в Джорджии 5 января. Если демократы заполучат два сенаторских мандата в этом штате, их партия, помимо палаты представителей, получит контроль над Сенатом. Это уничтожит единственный оставшийся оплот, сдерживающий начало тотальной кампании под руководством администрации Байдена для продвижения абортов внутри страны и на международном уровне.

Oag.ca.gov Ксавьер Бесерра

Украинские нувориши могут быть более опасными для государства, чем внешние враги. Как сообщает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина), с таким заявлением выступил глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук. В своей проповеди 6 декабря он напомнил, что «сегодня мы отмечаем особый праздник — День Вооруженных сил Украины». По убеждению архиепископа, в последние годы именно «наши воины могут быть учителями мудрости для украинских олигархов, потому что они поняли, что есть нечто более ценное, чем деньги. За свободу и независимость, за родную землю, за возможность мирного труда каждого из нас отдавали и отдают они самое ценное, что имеет человек — свою жизнь. Мы сегодня молимся за наших воинов. Поминаем в молитве всех тех, кто отдал свою жизнь, защищая наше независимое государство, потому что они поступили мудрее, действительно обогатились у Бога».

Tv.ugcc.org.ua Святослав Шевчук

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».