geralt

Чем бы ни закончилась президентская сага в Соединенных Штатах, но не грех предположить, что моральный авторитет государственной идеи и демократических ценностей, исповедуемых США, значительно пошатнулся. Возможно, пошатнется и само государство. Это я о заявлении республиканцев Техаса от 11 декабря: «Возможно, законопослушные штаты должны объединиться и сформировать союз штатов, который будет соблюдать конституцию». Законопослушные штаты — это, вероятно, те 17 штатов, которые поддержали обращение Техаса в Верховный суд с иском о непризнании президентских выборов.

Потеря кошелька с ценностями всегда означает поиск нового кошелька. Как и нового «морального авторитета». В качестве таковых планетарные глобалисты предложили папу Римского Франциска и Совет по инклюзивному развитию с Ватиканом (The Council for Inclusive Capitalism with The Vatican), историческое новое партнерство некоторых из крупнейших в мире инвестиционных и бизнес-лидеров со Святым престолом. Официальный лозунг партнерства: «Делаем мир справедливым, инклюзивным и устойчивым».

Ну, благими лозунгами нас уже лет тридцать как не испугать, но приглядеться к составу нового глобального центра стоит. Совет возглавляет основная группа глобальных лидеров, известных как «Стражи инклюзивного капитализма», которые ежегодно встречаются с папой Франциском. Группа действительно «глобальная». Заявлено, что на сегодняшний день у них есть 231 обязательство от 28 организаций, управляющих активами в 10,5 триллиона долларов, с капитализацией в 2,1 триллиона и двумястами миллионами работников в 163 странах мира.

(сс) Aleteia Image Partners Папа Римский Франциск

В числе 28 «стражей» — Bank of America (Брайан Мойнихан), Inclusive Capital Partners (леди Линн Форестер де Ротшильд), Rockefeller Foundation (Раджив Шах), Mastercard (Аджай Банга), от банков до производителей масла для детских попок (Алекс Горски из Johnson & Johnson). С полным списком можно ознакомиться на сайте Bank of America. Всем остальным предлагается «присоединиться к нам в качестве стюардов. Вместе со «стражами» они возьмут на себя собственные обязательства, масштабируя действия для улучшения результатов для людей и планеты».

Примечательно, что среди «стражей» нет политических лидеров: ни президентов, ни премьеров, ни канцлеров, ни даже генеральных секретарей. Что позволяет предположить: «стражи» рассматривают политиков как потенциальные прокладки между своими представлениями о будущем человечества и реальным положением дел этого человечества. И это вызывает определенный скепсис. Потому что у политиков разных регионов свое представление о будущем планеты, в том числе о персональном составе того самого, не к ночи будет помянут, «золотого миллиарда».

Китай совсем недавно «додавил» создание Регионального всестороннего экономического партнерства (RCEP), а это покруче «Совета» будет — 15 стран Азиатско-Тихоокеанского региона с населением более двух миллиардов человек и совокупным ВВП в 26 триллионов долларов. Или Российская Федерация: это, конечно, экономический карлик, но владелец огромного количества природных ресурсов. И с вожделением протягивать к ним руки пока не стоит — можно и о «ядерную триаду» уколоться.

В сущности, предлагаемый «Совет» — это попытка создания альянса потенциалов трансатлантических экономик. Девизы такого альянса самые благородные:

равенство возможностей;

справедливые результаты;

справедливость по отношению к окружающей среде из поколения в поколение;

справедливость ко всем, обеспечивающая полное участие в экономической жизни.

(сс) jbarreiros Здание Bank of America в городе Шарлотт (Северная Каролина)

Справедливость — это великая ценность. Не менее величественная, чем «демократия». Правда, последнюю великий Бернард Шоу не зря в прошлом тысячелетии сравнил с воздушным шаром, «который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам». По результатам демократических преобразований на большей части планеты так оно и получилось.

«Совет инклюзивного развития» только продекларировал свою идею справедливого будущего, но уже за декларацию требует реальной оплаты: «Каждая организация-член будет использовать свой подход к реализации Принципов инклюзивного капитализма», но «каждый обязуется (курсив мой. — М.С.) продвигать устойчивую, инклюзивную, сильную и пользующуюся доверием экономику по всему миру». Параметры доверия и направление «устойчивости» определяются самим «Советом стражей». Например, продвижение низкоуглеродной («зеленой») экономики, которую сейчас могут позволить себе только высокотехнологические страны.

Интересно, что на такое распределение власти могут сказать Путин, «дядюшка Си» или ныне победоносный Эрдоган? Или не гнушающийся рубкой голов наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, чье и состояние, и власть, да и сама жизнь базируются на факторе нефти?