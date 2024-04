Сегодня ночью в прямом эфире состоялась долгожданная церемония награждения The Game Awards 2020, на которой звёзды мирового масштаба и рядовые зрители чествовали лучшие видеоигры уходящего года. Однако не стоит думать, что TGA — это просто аналог «Оскара» от мира компьютерных развлечений. Помимо вручения наград на этой премии также рассказывают о будущих новинках, а многие именитые разработчики получают возможность впервые продемонстрировать широкой публике свои проекты. Корреспондент ИА REGNUM подробно изучил почти четырёхчасовую трансляцию события и спешит рассказать о наиболее значимых аспектах церемонии.

Иван Шилов ИА REGNUM The Game Awards 2020

Чего ждать в будущем?

Для тех, кому не слишком интересны всевозможные номинации и награды, The Game Awards стала отличной возможностью «заглянуть в будущее». Конечно, анонсов уровня Cyberpunk 2077 на премии не было, однако несколько масштабных и интригующих проектов всё же нашлось. Но обо всём по порядку.

Издательство Devolver Digital в присущей ему очаровательной и слегка безумной манере рассказало о пиксельной ретростратегии LoopHero. Завязка простая: злой Лич поместил весь мир во временную петлю, от которой и нужно будет избавиться главному герою. Обещают богатую реиграбельность, множество классов персонажа и «карточную» систему развития.

Студия Awaceb представила красочный приключенческий экшен в открытом мире Tchia. Его главная героиня сможет различными способами изучать тропический архипелаг, играть на укулеле и брать под контроль местную фауну.

Издательство Focus Home Interactive порадовало релизным трейлером игры Shady Part of Me. В ней девочке и её тени предстоит пробираться через сюрреалистичный мир кошмаров и безумия, играя с течением времени. Проект уже доступен на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Студия Playwing показала первый трейлер многопользовательской игры Century: Age of Ashes. В ней двум командам (по шесть человек в каждой) нужно будет оседлать драконов и устроить эпическую воздушную баталию. Релиз ожидается в конце февраля 2021 года.

Nintendo рассказала о новом дополнительном бойце для файтинга SuperSmashBros. Ultimate. Им станет любимец фанатов Final Fantasy VII — Сефирот. Поиграть за харизматичного злодея можно будет уже в декабре.

Новая студия Microsoft под названием The Initiative работает над перезапуском шутера PerfectDark. Трейлер получился пафосным и нагнетающим, а вот подробностей пока маловато.

Авторы Left 4 Dead представили свой новый кооперативный шутер Back 4Blood. Снова зомби, снова четвёрка выживших и снова огромные орды противников на экране. Релиз 22 июня 2021 года.

Стало известно, что соревновательный экшен Hood: Outlaws & Legends выйдет 7 мая 2021 года — вдобавок разработчики впервые показали геймплейный трейлер. В игре двум командам геймеров нужно будет сражаться не только друг с другом, но и с могущественными противниками под управлением искусственного интеллекта.

Научно-фантастический ужастик TheCallistoProtocol от создателя Dead Space Глена Скофилда выйдет в 2022 году. Игроки окажутся на космической исследовательской базе, где из-под контроля людей вырываются ужасающие чудовища.

Студия Fatshark показала геймплейный трейлер своего нового шутера от первого лица Warhammer 40 000: Darktide, в котором бравые бойцы Имперской гвардии сражаются с силами Хаоса.

Авторы Gone Home и Tacoma представили своё новое приключение под названием OpenRoads. Геймеров ждёт неторопливое путешествие, цель которого— узнать семейные секреты главной героини.

Красочный изометрический «рогалик» EndlessDungeon заставит игроков оборонять космическую станцию от бесчисленных орд инопланетных врагов. Судя по трейлеру, в игре ожидается кооператив до четырёх человек.

Симпатичное приключение Season отправит геймеров в длительное путешествие на велосипеде по поиску артефактов былых лет. Важные реликвии нужно будет добыть до того, как Землю уничтожит таинственный катаклизм.

Фантастический симулятор выживания ARK в 2022 году получит полноценный сиквел. Главную роль в дебютном трейлере исполнил Вин Дизель.

По мотивам «Зловещих мертвецов» делают новую экшен-игру. Любитель бензопил Эш вернётся в компании других персонажей популярной серии фильмов и вновь даст отпор ордам дедайтов.

В новом тизер-трейлере продолжения DragonAge впервые показали Соласа в образе главного антагониста проекта. И, судя по закадровому голосу, компанию игрокам вновь составит болтливый гном Варрик Тетрас.

Стала известна дата релиза игры Returnal. Экшен о бесконечном выживании на недружелюбной планете выйдет 19 марта 2021 года на PlayStation 5.

Новое дополнение для популярной MMORPG TheElderScrollsOnline отправит искателей приключений к вратам Обливиона. Полноценный анонс от Bethesda ожидается 22 января 2021 года.

Capcom показала новый трейлер MonsterHunterRise, в котором раскрывают подробности сюжета проекта и показывают новых чудовищ. Помимо этого, разработчики рассказали, что в январе 2021 года проект получит бесплатную демоверсию.

Авторы Shadow Warrior анонсировали свой новый проект под названием EvilWest. Играть нужно будет за стрелка, который изобретательно и методично уничтожает орды нечисти на Диком Западе.

Аниме-экшен ScarletNexus получил сюжетный трейлер. Релиз игры ожидается летом 2021 года.

Riot Games показал первый геймплейный трейлер Ruined King: A League of Legends Story. В нём показаны основные способности всех главных героев.

Самый интригующий и ожидаемый трейлер оставили на конец церемонии. BioWare показала тизер новой части MassEffect, которая станет полноценным продолжением оригинальной трилогии. В ролике также показали одну из любимиц фанатов — доктора Лиару Т’Сони.

Как награждали?

Вторая и наиболее важная часть мероприятия — это сама церемония награждения. Правда, в этом году никаких сюрпризов не было. «Игрой года» ожидаемо стал сиквел The Last of Us, из-за чего ещё пару недель будут идти непрекращающиеся споры в сети. Остальные награды распределились следующим образом:

«Лучшая режиссура» — The Last of Us Part II;

«Лучшее повествование» — The Last of Us Part II;

«Лучшее художественное оформление» — Ghost of Tsushima;

«Лучший саундтрек» — Final Fantasy VII Remake;

«Лучший дизайн звука» — The Last of Us Part II;

«Лучшая актёрская работа» — Лора Бейли в роли Эбби (The Last of Us Part II);

«Лучшая игра-сервис» — No Man's Sky;

«Лучшая инди-игра» — Hades;

«Лучшая мобильная игра» — Among Us;

«Лучшая поддержка сообщества» — Fall Guys: Ultimate Knockout;

«Лучшая игра для виртуальной или дополненной реальности» — Half-Life: Alyx;

«Лучшая экшен-игра» — Hades;

«Лучший приключенческий экшен» — The Last of Us Part II;

«Лучшая ролевая игра» — Final Fantasy VII Remake;

«Лучший файтинг» — Mortal Kombat 11 Ultimate;

«Лучшая семейная игра» — Animal Crossing: New Horizons;

«Лучший симулятор или стратегия» — Microsoft Flight Simulator;

«Лучшая спортивная или гоночная игра» — Tony Hawk's Pro Skater 1+2;

«Лучшая многопользовательская игра» — Among Us;

«Лучший игровой дебют» — Phasmophobia;

«Лучший киберспортивный игрок» — Showmaker;

«Лучший киберспортивный тренер» — Дэнни «zonic» Соренсен;

«Лучшее киберспортивное событие» — League of Legends: World Championship 2020;

«Лучшая киберспортивная игра» — League of Legends;

«Лучший ведущий или комментатор киберспортивных событий» — Sjoks;

«Лучшая киберспортивная команда» — G2 Esports

«Творец года» — Valkyrae;

«Инновации в области доступности» — The Last of Us Part II;

«Социально значимая игра» — Tell Me Why;

«Самая ожидаемая игра» — Elden Ring;

«Выбор зрителей» — Ghost of Tsushima.

Таким образом, прошедшая церемония The Game Awards не стала откровением. Больше всего наград собрала самая ожидаемая и дорогая игра года (в расчёт пока не берётся Cyberpunk 2077), а, по мнению геймеров, звание победителя с большим отрывом ушло к The Ghost of Tsushima. Стоит отметить, что, несмотря на крайне непростой год, шоу получилось отменным и порадовало множеством анонсов. В частности, лично для меня тизер полноценного продолжения Mass Effect полностью перекрыл любые шероховатости и недочёты церемонии.