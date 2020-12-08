Потепление климата в Арктической зоне РФ, где растет значительная часть промышленных лесов, ведет к непредсказуемости бизнеса и росту затрат. В регионах, где лесопереработка основная отрасль экономики, это угрожает еще и общей стабильности. Компенсировать это могут предоставление лесозаготовителям государственных льгот — для сохранения рабочих мест и налоговых поступлений. Одно из направлений льготирования — строительство лесных дорог. В 2020 году так называемые зимники — лесные дороги, по которым вывозится заготовленная древесина, «встали» только в феврале. Их строительство и содержание требует новых технических решений и все больших затрат.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Строительство и содержание лесных дорог используемых для лесозаготовки и для целей по сохранению леса, государством не финансируется ни прямо, ни через льготы лесозаготовителям. Даже чтобы добыть песок для этих дорог надо оформлять лицензию

Лесные дороги используются и для выполнения государственных задач — охраны лесов, противопожарных мероприятий и тушения лесных пожаров. Эти задачи должен финансировать бюджета, чего не происходит, и лесозаготовители содержат лесные дороги за свой счет. Для чего нужен песок, гравий, вода (общедоступные полезные ископаемые — ОПИ), которые имеются везде, но требуют получения лицензий, срок оформления которых иногда достигает 2 лет. Упрощение использования общедоступных полезных ископаемых — сохранение налоговых поступлений и рабочих мест в лесной отрасли Севера.

Еще в 2013 году президент Владимир Путин, выступая на Президиуме Госсовета, так видел проблему: «Пока наши ведомства раскачиваются, предприятия не могут подступиться к так называемым спелым участкам, государство и бизнес несут огромные потери, в том числе при транспортировке древесины по бездорожью».

Поэтому Архангельское областное собрание депутатов разработало и направило в Госдуму и правительство РФ проект федерального закона «О внесении изменений в статью 19 Закона Российской Федерации «О недрах». Законопроект, автором которого стал заместитель председателя собрания Александр Дятлов, предлагает отнести производственные нужды индивидуальных предпринимателей и организаций, использующих ОПИ для строительства и содержания лесных дорог с целью лесозаготовок, к их собственным нуждам, что позволило бы не оформлять лицензии.

К сожалению, данная инициатива не была поддержана правительством Российской Федерации. В правительственном заключении на проект федерального закона, подписанном заместителем председателя правительства РФ Д. Григоренко, говорится: «…установление возможности использования общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод без лицензии… связанных со строительством и содержанием лесных дорог при использовании лесов с целью заготовки древесины, приведет к возникновению выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы РФ, поскольку… не будет уплачиваться налог на добычу полезных ископаемых… На основании изложенного законопроект Правительством Российской Федерации не поддерживается».

Aosd.ru Заседание комитета Архангельского областного Собрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии

Автор законопроекта Александр Дятлов прокомментировал ситуацию: «Суть законопроекта — дать возможность предприятиям лесопромышленного комплекса использовать песок на арендованных ими участках для строительства лесных дорог. Несмотря на поручение президента никаких изменений по этим направлениям не произошло. На сегодняшний день предприятиям необходимо получать лицензии, оформление которых занимает от 1,5 до 2 лет. При этом учитывая расстояния в Архангельской области карьер может находится за сотни километров от арендуемого лесного участка. Все это ведёт к удорожанию заготовки древесины и снижает налог на прибыль организаций. Появляются все новые бюрократические препоны, которые в итоге тормозят развитие и снижают инвестиционную привлекательность отрасли. Если несколько лет назад в России планировали построить 10 ЦБК, то на сегодняшний день остался только один проект в Иркутске».

То есть государство не финансирует прямо лесные дороги, выполняющие госзадачи, но и не дает льготы лесозаготовителям, строящим и содержащим эти дороги за свой счет. Самое забавное — аргументация почему нельзя без лицензий — «не будет уплачиваться налог на добычу полезных ископаемых». Почему-то «великие экономисты» из правительства РФ, готовившие ответ архангельским депутатам, забыли, что отсутствие лесных дорог ведет к снижению лесозаготовок, сокращению производства, сокращению целого ряда налоговых поступлений — НДФЛ, НДС, на прибыль и других. Абстрактная угроза «налогу на добычу полезных ископаемых» устраняется реальным сокращением более значимых налогов и рабочих мест.

Вряд ли архангельские депутаты, даже вооружившись здравым смыслом, получат согласие правительственных чиновников. Компромиссом может стать вариант из письма в Архангельское областное собрание депутатов заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ Е. А. Кисилева: «…в середине 2017 г. принят Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 188-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О недрах»… которым введен специальный режим пользования недрами — разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту… и содержанию автомобильных дорог общего пользования, вне зависимости от значения таких дорог… Данный режим предусматривает упрощенный порядок лицензирования пользования недрами для указанных целей — без проведения аукционов на право пользования участками недр местного значения, на основании государственного или муниципального контракта… В связи с этим считаем целесообразным совершенствование упрощенного порядка лицензирования участков недр, …путем развития механизмов, предусмотренных Федеральным законом № 188-ФЗ».

Mnr.gov.ru «Региональный час» в Минприроды России под председательством заместителя министра природных ресурсов и экологии РФ – руководителя Федерального агентства по недропользованию Евгения Киселева

Приемлемое для чиновников решение проблемы использования ОПИ для лесных дорог не в уходе от лицензирования — чиновник по определению не может вынести такой «подрыв устоев» — а в распространении упрощенного в ФЗ № 188 режима пользования недрами для дорог общего пользования и на лесные дороги. Для этого архангельским депутатам надо написать новый проект закона «О внесении изменений в закон РФ «О недрах» и внести его на рассмотрение в правительство и Госдуму РФ.

Суть законопроекта — дать возможность предприятиям лесопромышленного комплекса использовать песок на арендованных ими участках для строительства лесных дорог. Несмотря на поручение президента, никаких изменений по этим направлениям не произошло. На сегодняшний день предприятиям необходимо получать лицензии, оформление которых занимает от 1,5 до 2 лет. При этом, учитывая расстояния в Архангельской области, карьер может находиться за сотни километров от арендуемого лесного участка. Все это ведёт к удорожанию заготовки древесины и снижает налог на прибыль организаций. Вместо упрощенной системы работы ЛПК РФ появляются все новые бюрократические препоны, которые в итоге тормозят развитие и снижают инвестиционную привлекательность отрасли. Если несколько лет назад в России планировали построить 10 ЦБК, то на сегодняшний день остался только один проект в Иркутске, да и тот постоянно сталкивается с огромным количеством бюрократических барьеров.