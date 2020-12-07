В начале декабря были обновлены максимумы по индексу S&P 500 и NASDAQ. Акции достигли рекордной территории, при этом все основные индексы достигли новых дневных максимумов к пятнице, 4 декабря. Акции энергетических компаний выросли после того, как ОПЕК и другие крупные производители нефти достигли соглашения о более поступательном сокращении добычи в 2021 году, чем планировалось ранее, в то время как акции электроэнергетических компаний отставали.

Иван Шилов ИА REGNUM Нью-Йоркская фондовая биржа

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Рост заболеваемости COVID-19 в мире поставил новые рекорды, но страны начинают проводить контратаку на вирус на фоне успешных результатов тестирования вакцин. Великобритания заявила, что начнет развертывание вакцины от коронавируса, начиная с 7 декабря, после того как регулирующий орган предоставит разрешение на экстренное использование для лечения, разработанного Pfizer и BioNTech. Правительство Великобритании заявляет, что 800 000 доз готовы к доставке из Бельгии. Данные показали, что уровень инфицирования в Европе продолжает стабилизироваться, а в Великобритании показатель снизился на 30%.

В то время как некоторые страны ослабят жесткие ограничения в праздничные дни в конце декабря, Италия ввела более строгие правила передвижения и другие меры для предотвращения потенциального всплеска инфекций. Германия продлила частичную изоляцию до середины января.

Министерство обороны Италии Лабораторные исследования на COVID-19 в Италии

Переговоры между ЕС и Великобританией после Brexit затягиваются, Франция угрожает вето. Надежды на то, что Великобритания и ЕС заключат торговую сделку после Brexit к выходным, исчезли, поскольку сохранились разногласия по правам на рыболовство, государственной помощи и другим спорным вопросам. По сообщениям прессы, переговорщики теперь попытаются завершить сделку до саммита лидеров ЕС на предстоящей неделе. В прошедший четверг, 3 декабря, французский министр по делам Европы Клеман Бон предупредил в радиоинтервью, что Франция наложит вето на сделку, которая не соответствует ее интересам.

Восстановление экономики в Еврозоне замедляется. Показатель PMI от HIS Markit в ЕС снизился в ноябре до отметки 53,8 (-2% м/м), в то же время в США был рост до 56,7 (+6% м/м), в КНР также был прирост до 54,9 (+2,4% м/м), в Японии наблюдалась положительная динамика — 49,0 (+0,6% м/м), также, как и в Великобритании — 55,6 (+3,5% м/м). Рынок труда уменьшил аппетит к риску. Доходность 10-летних облигаций казначейства США снизилась на 8 б. п., до 0,82%, на фоне минимальных объемов чистого размещения казначейством, несмотря на позитивные данные по рынку труда в США, новости по эффективности вакцин и увеличения аппетита к риску. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB также снизилась на 11 б. п. на фоне уменьшения кредитных рисков, вызванных пандемией, на что также указывает сужение спрэда между UST и облигациями с рейтингом BBB.

TUI проведет допэмиссию в рамках третьего пакета госпомощи. TUI (CCC+/Caa1-/--) согласовала господдержку на дополнительные €1,8 млрд, в том числе €0,5 млрд рыночная допэмиссия и €0,4 млрд выпуск конвертируемых облигаций/префов в пользу Германии (условная доля 25%+1). Средства от допэмиссии будут направлены на погашение единственных облигаций 2021 года на €0,3 млрд. Данных средств должно быть достаточно для прохождения зимних пиков потребности в ликвидности и для восстановления деятельности летом 2021 года.

JIP Европейский центральный банк

На этой неделе в среду, 10 декабря, будут опубликованы недельные данные по заявкам на пособие по безработице в США. Особое внимание будет приковано к тому, будет ли положительная динамика в части уменьшения числа первичных заявок. Напоминаем, что на прошлой неделе число первичных заявок было 712 тыс., на предстоящей неделе ожидается, что число заявок увеличится до 725 тыс.

Компании DoorDash (DASH), C3. ai (AI), Airbnb (ABNB), Hydrofarm Holdings (HYFM), Certara (CERT) и PubMatic (PUBM) на предстоящей неделе станут публичными. DoorDash рассчитывает привлечь более $3 млрд, с ценовым диапазоном от $90 до $95, что подразумевает рыночную оценку, подобную Chipotle, в размере более $35 млрд. Компания C3. ai, специализирующаяся на программном обеспечении для машинного обучения и искусственного интеллекта, стремится привлечь более $500 млн. Airbnb установил прогнозируемый целевой диапазон от $44 до $50 за акцию для своего IPO. Компания планирует продать 50 млн акций, а существующие акционеры продают еще 1,9 млн акций. Hydrofarm стремится привлечь $130 млн для развития своего вертикального фермерского бизнеса, а компания PubMatic, занимающаяся программной рекламой, рассчитывает привлечь $75 млн.