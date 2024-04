Всего три месяца занял возврат акций «Башкирской содовой компании» (БСК) на баланс государства — в конце августа 2020 года иск был подан, а в начале декабря уже вынесено решение. ИА REGNUM выяснило подробности вердикта арбитража Башкирии, которым государству вернули контроль над крупнейшим производителем соды в России — АО «Башкирская содовая компания». Эта рокировка потянет за собой также изменения по всей цепочке. Стоит ждать смены контроля ещё над восемью юрлицам, одно из которых — крупный завод в Пермском крае.

Предыстория: как акции «Соды» «уходили» от государства

В Башкирии до 90-х годов работало производственное объединение «Сода», которое распоряжением Совета министров Башкирии от 24 сентября 1993 года, разрешающим приватизацию, в декабре 1994 года трансформировалось в одноимённое акционерное общество. На тот момент государство в лице республики владело в компании контрольным пакетом — 61,65% акций. Ещё 38,35% было у трудового коллектива.

В 2008 году произошла реорганизация, и из «Соды» выделили ОАО «Сырьевая компания» и ОАО «Строительные материалы», в которые внесли ликвидные активы, что привело к уменьшению стоимости основного актива — компании «Сода».

ОАО «Башкирская химия» появилось рядом с «Содой» после того, как в декабре 2012 года совет директоров «Соды» одобрил передачу управляющих полномочий в качестве единоличного исполнительного органа «Башхиму».

В марте 2013 года регион имел в «Соде» 62,64% акций (61,65% от уставного капитала) и почти 35% было у компании «Каустик». По открытым данным, последнюю на март 2012 года на 51,77% контролировала офшорная фирма Modisanna Limited, а 48,23% было за АО «Башкирская химия». Кто же конечные собственники двух последних юрлиц?

Конечные бенефициары Modisanna Limited неизвестны. Но в 2004 году, когда офшор приобрёл крупный пакет акций ОАО «Каустик», издание «Росбалт» со ссылкой на аналитиков фондового рынка сообщало, что оба кипрских акционера «Каустика» (Modisanna LTD и TANSAMARA Co Ltd) на тот момент могли быть связаны с московским ООО «Петротэк-холдинг». В 2002—2003 годах вице-президентом этого ООО был Фархад Самедов, который с 2003 и по 2005 год занимал руководящие должности в ЗАО «Каустик». В 2005—2007 годы он же был гендиректором ОАО «Сода», в 2007 году — советником руководителя «Соды», а в 2008—2009 годы — советником гендиректора ОАО «Башхим». Самедов также занимал руководящие должности в Объединённой нефтехимической компании (в составе башкирских активов АФК «Система»), был заместителем премьер-министра правительства Башкирии (2017−2018 годы) и главой полномочного представительства Башкирии в Москве.

Что касается «Башхима», то его акционеры раскрывались в последний раз в 2015 году. Тогда 100% его акций было у известной уже Modisanna Ltd. На сегодня собственник неизвестен, но некоторые СМИ называют управляющей компанией — Ledra Fiduciaries Limited. Иностранные площадки указывают на аффилированность Ledra Fiduciaries Limited и компании Modisanna.

Официальными учредителями «Башхима» числятся Дмитрий Пяткин (член совета директоров БСК) и Сергей Черников. Данные последнего совпадают с данными бывшего первого вице-губернатора Ненецкого автономного округа. В биографии Пяткина также был руководящий пост в компании «Каустик». На сегодня он — владелец банка «Альба-альянс», который с 20 августа 2020 года числится в стадии ликвидации.

«Где деньги?»: с «Башсодой» разбираются Путин и Генпрокуратура

Возвращаясь непосредственно к БСК. В апреле 2013 года происходит реорганизация, после которой как отдельное юрлицо «Сода» существовать перестаёт. Из неё и компании «Каустик» в результате реорганизации появилась «Башкирская содовая компания».

В новоиспечённой фирме доля республики существенно сократилась — до около 38%, то есть содовый актив ушел из-под контроля. У «Башхима» оказалось 29%, а в июне 2013 года среди акционеров с долей 31,1% фигурировала и Modisanna Limited.

За эти годы состав собственников поменялся, и уже на июнь 2020 года основными акционерами оказались «Башхим» — 57,18% и АО «Региональный фонд», подконтрольный властям Башкирии, — 38,28%.

После того, как практически истощились запасы сырья на одном из шиханов, БСК попыталось получить в разработку его «соседа» — шихан Куштау, что вызвало активные протесты активистов и экологов, которые вывели проблему на федеральный уровень.

Именно после этих громких скандалов Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить, как это госпакет уменьшился до такого размера, а актив фактически ушёл из-под контроля. Куштау же, несмотря на наличие у «Сырьевой компании» лицензии на его разработку, получит статус особо охраняемой природной территории.

Иск Генпрокуратуры и вердикт

Буквально через несколько дней после поручения президента в арбитраж Башкирии был подан иск Генпрокуратуры об истребовании из чужого незаконного владения акций БСК. Ответчиками выступили «Башхим», ООО «Торговый дом «Башкирская химия», АО «Региональный фонд». Сразу же по делу были наложены обеспечительные меры в виде ареста акций и фактического запрета вносить любые изменения в реестр акционеров.

Истец заявлял, что компания «Каустик» была включена «в перечень акционерных обществ, созданных в процессе приватизации государственных предприятий, в отношении которых принято решение об использовании специального права («золотой акции») на участие Республики Башкортостан в управлении указанными акционерными обществами». По мнению прокуратуры, действия по отчуждению имущества предприятий «Сода» и «Каустик» «не соответствовали требованиям законодательства, поскольку были совершены на основании решения лиц, не имевших права отчуждать это имущество самостоятельно, в связи с чем государственное имущество, принадлежащее Российской Федерации, в настоящее время находится в незаконном владении».

Ответчики пытались оспорить позицию надзорной инстанции, настаивая на пропуске сроков исковой давности, но судья отклонил соответствующие ходатайства. Помимо этого, в рамках дела АО «Башхим» и ООО ТД «Башхим» обязали «раскрыть юридические факты, явившиеся основанием получения в собственность спорных акций».

В ходе заседаний представитель прокуратуры пояснил, что «прошедшая в 2013 году процедура реорганизации ОАО «Каустик» и ОАО «Сода» им не оспаривается, изложенные в иске доводы лишь описывают данное событие» и на него в иске ссылаются лишь, как «на событие по дальнейшей трансформации приватизированных с нарушением закона предприятий», поэтому в предмет доказывания в споре «вопрос оценки стоимости активов этих двух юридических лиц на момент их реорганизации не входит».

Пока шли разбирательства, «Башхим» требовал третьим лицом привлечь в дело правительство РФ и назначить по делу комплексную судебно-бухгалтерскую и финансово-экономическую экспертизу, но судья отклонил и эти притязания.

4 декабря «Башхим» подал очередное ходатайство об отложении слушаний, но судья и в этот раз не стал его удовлетворять, и первая инстанция вынесла вердикт — «истребовать в пользу Российской Федерации государственное имущество в виде обыкновенных именных акций акционерного общества «Башкирская содовая компания» (ИНН 0268008010, ОГРН 1 020 202 079 479) номинальной стоимостью 100 рублей» из чужого незаконного владения, в том числе 947 240 акций у «Башхима», 634 174 акции — у АО «Региональный фонд» и 4254 акции у ООО Торговый дом «Башкирская химия». Решением суда также АО «Реестр» обязали списать обыкновенные именные акции БСК с лицевого счета номинального держателя — банка «Уралсиб» и зачислить их на лицевой счет Росимущества.

В целом в пользу государства истребованы 95,72% акций.

Пока обнародована лишь результативная часть вердикта, потому детали неизвестны.

Само же решение ещё может быть обжаловано, на что отведён месяц. Исполнительные листы истцу выдадут лишь после вступления вердикта в законную силу.

Отметим, в день вынесения вердикта по существу вопроса в апелляционной инстанции также были отклонены жалобы и мелких акционеров БСК, которые настаивали на включении их в число третьих лиц на стороне истца. Так, например, Александр Сисин заявлял, что получил акции АО «Башкирская содовая компания» по договору дарения, и в случае, если суд «примет доводы Генеральной прокуратуры России о ничтожности всех сделок с акциями, это приведёт к тому, что Сисин А. А. может лишиться своих акций». Он заявил, что признание первоначальной приватизации незаконной не лишит его акций в рамках текущего иска, но «лишит его возможности продать акции в будущем». Притязания Сисина и ещё ряда миноритариев отклонила и первая, и вторая инстанции, указав на то, что их права не оспариваются.

Любопытные детали

Помимо перехода прав на акции БСК, если вердикт первой инстанции не будет оспорен, государство получит контроль и над «дочками» «Башкирской содовой компании», которых не мало. В их числе, например, созданное в 2012 году ООО «Эколь» — производитель мыла и моющих, чистящих средств, чей уставный капитал превышает 260 млн рублей.

Более того, в мае 2020 года БСК активно штамповала новые юрлица. Остановимся на них подробнее.

Две свежеиспечённые фирмы пытались войти в состав третьих лиц «по делу Башсоды». В их числе — представители ООО «Санаторий-профилакторий «Ольховка» и ООО «Башхимтранс», чьим единственным владельцем является БСК. Заявителей волновало, что новый собственник может оспорить решение о создании данных юрлиц и «внесении имущественного вклада в уставный капитал». К примеру, ООО «Башхимтранс» было создано в мае 2020 года и при создании БСК внесла в уставный капитал новой компании вклад в размере 251 081 916,67 рубля. А санаторий получил от АО «Башкирская содовая компания» имущественный вклад по стоимости доли в размере 127 438 000 рулей.

По данным ЕГРЮЛ, в мае 2020 года БСК создала, помимо санатория и «Башхимтранса», ещё три юрлица — ООО «Башхиммонтаж» (уставный капитал — 279 908 700 рублей, основной вид деятельности — монтаж промышленных машин и оборудования), ООО «Стерлитамакский завод нестандартного оборудования» (уставный капитал — 371 059 066,67 рубля, механическая обработка металлических изделий) и ООО «Комбинат питания» (уставный капитал — 10 тыс. рублей, деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания).

К тому же БСК является и единственным владельцем ООО Торговый дом «Башкирская химия». По данным с сайта ТД, он занимается реализацией продукции АО «Башкирская содовая компания» и АО «Березниковский содовый завод» из Пермского края.

В свою очередь в АО «Березниковский содовый завод» на конец сентября 2020 года БСК принадлежало 95,84% акций. Получив контроль над БСК, государство станет основным владельцем и предприятия в Пермском крае.

В деле «Башсоды» между тем не закрытыми остались несколько вопросов. Во-первых, кто ответит за незаконное отчуждение акций «Соды» у государства, а во-вторых, останется ли пакет в 95,72% на балансе Росимущества или будет передан на республиканский уровень.