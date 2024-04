Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Еще в начале 2010-х годов Китай серьезно заинтересовался украинской компанией «Мотор Сич» (Запорожье). Причина ясна: авиационные двигатели — это «слабое звено» быстро развивающегося китайского авиапрома (особенно военного), а МС — совсем не последняя величина в этой области. В уже далеком 2016 году запорожцы получили от китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd. сказочный кредит в 100 миллионов долларов под 0,3% годовых, а через каких-то полтора-два года в числе акционеров «Мотор Сич» числилось уже шесть компаний, связанных с китайским капиталом: Skyrizon Aircraft Holdings Limited (Виргинские острова), Business House Helena, AG (Панама), Enfields Trade & Capital Corp. (Панама), Waldo Trade Ltd. (Британские Виргинские острова), Granum Corporation (Панама), Likatron Enterprises Limited (Кипр), плюс один гражданин КНР. В совокупности они владели 1 163 693 акциями из портфеля компании, составляющего 2 077 990 акций (56%).

Украинские спецслужбы всполошились, и в сентябре 2017 года 41,00087% акций по ходатайству СБУ были арестованы. Под предлогом, что сделки «купли-продажи контрольного пакета акций общества в пользу иностранных компаний, которые намерены переместить активы и производственные мощности общества за пределы Украины», могут привести «к его ликвидации и уничтожению». В этой истории украинская Служба безопасности была не более чем орудием, потому что реально «всполошились» американцы. 27 августа в Киев приехал вояжировавший по Европе советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. И не было секретом, что целью его украинского визита было противодействие приобретению Китаем украинской аэрокосмической компании «на том основании, что это даст Пекину жизненно важные оборонные технологии».

(сс) Gage Skidmore Джон Болтон

Своей цели Болтон достиг, потому что уже с сентября прошлого года СБУ осуществляет досудебное расследование по делу о возможной подготовке диверсии и государственной измены на предприятии «Мотор Сич». Но китайцев это не остановило. Они нашли полноценного партнера на Украине, и им оказалось не государство, а группа компаний DCH харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Харьковчане и основной китайский «заинтересант», Skyrizon Aircraft Holdings Limited договорились, что «обе стороны будут вести всестороннее сотрудничество, совместно осуществляя деятельность по развитию украинского авиастроения и, в частности, запорожского ОАО «Мотор Сич». В конце октября этого года китайско-украинский альянс третий раз подал заявку в Антимонопольный комитет Украины для получения разрешения на концентрацию путем приобретения акций запорожского предприятия. До этого АМКУ дважды возвращал подобные заявки от DCH и Skyrizon без рассмотрения по сути.

Mixabest Украинское предприятие «Мотор Сич»

Чтобы «подстегнуть» украинских чиновников, 4 сентября 2020 г. китайские инвесторы подали в министерство юстиции Украины Notice of Investment Dispute («Уведомление о споре»). Это претензионный документ, означающий, что, если через сорок пять дней после даты его направления стороны не смогут мирным путем разрешить спор или разногласия, любая из сторон может потребовать разрешения такого спора в арбитражном порядке в соответствии с Арбитражным судом Комиссии ООН по международному торговому праву (UNCITRAL). Уже тогда китайцы выставили сумму своего ущерба — три с половиной миллиарда долларов. Однако украинские «антимонополисты» продолжали «вертеть хвостом». И довертелись…

17 ноября в DCH сообщили, что «три ведущие международные юридические компании, такие как WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird будут представлять интересы китайских инвесторов ПАО «Мотор Сич» (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере $3,5 млрд.». И следует понимать, что западные юристы — это удовольствие дорогое. Особенно такие:

Freeman88 Украинское предприятие «Мотор Сич»

WilmerHalе. Одна из ведущих международных юридических фирм мира, специализирующаяся на сопровождении громких дела на стыке закона, бизнеса и государственной политики. А Гари Борн, глава группы международной арбитражной практики WilmerHale, — еще и президент Арбитражного суда Сингапурского международного арбитражного центра (SIAC);

DLA Piper. Международная юридическая фирма, представляющая интересы более половины компаний из списка Fortune 250 и около половины компаний из индекса FTSE 350 или их дочерних структур;

Bird & Bird. Одна из ведущих мировых юридических компаний, объединяющая более 1300 юридических консультантов, которые оказывают поддержку клиентам из 118 стран.

Такая «сборная» означает, что процесс неизбежен. Александр Владиленович Ярославский — не из тех персон, которые тешат самолюбие излишними тратами, да и китайцы считать деньги умеют. То есть 3,5 миллиарда долларов украинских денег находятся под вполне реальной угрозой. Три с половиной миллиарда долларов по нынешнему курсу — это более 78,5 миллиарда гривен. Или почти 7,7% доходной части государственного бюджета 2020 года. Потеря их не обоснована НИКАКОЙ необходимостью, кроме желания власти «прогнуться» перед желаниями заокеанских «хозяепартнеров». Предположение, что американцы (Oriole Capital Group, Firefly Aerospace или Trive Capital) сами купят «Мотор Сич» — это сказки для детей младшего политического возраста. Штаты не сделали ни шагу, хотя времени для этого у них было достаточно.

Walnoa Александр Ярославский. Украинский бизнесмен

А считать перспективные потери Украины от «моторного прогиба» перед США просто страшно. Китай — это единственная крупная и развитая страна, наращивающая экспорт украинской продукции. За 9 месяцев этого года Украина отправила в Поднебесную товаров на $4,81 миллиарда, что на 86,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В Штаты за это же время экспорт упал на 11,5% (до $668,7 миллиона). Ну и на кого разумное правительство должно опираться при таких раскладах? Но то разумное…