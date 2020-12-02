



Станислав Стремидловский ИА REGNUM Памятная доска на мемориале советским воинам в Эльблонге

Иногда мои русские друзья, жалея меня, спрашивают: зачем в Польше разрушают памятники и могилы советских солдат? Отвечаю однозначно: кладбища советских воинов в Польше сохранились, ухожены, на могилах лежат цветы и горят свечи.

Но сначала я хочу пояснить, что для поляков значит Вторая мировая война. Немецкая агрессия началась для нас 1 сентября 1939 года, в течение месяца немцы разбили польские войска. 17 сентября на восточные территории Польши вошла Красная армия, чтобы занять их по секретному протоколу к пакту Молотова-Риббентропа. После оккупации и немецкие власти, и советские проводили репрессивную политику в отношении поляков. Немцы массово расстреливали или отправляли в концентрационные лагеря. В советской зоне такого не было (кроме Катыни, конечно), зато последовали высылки в Сибирь. Отправили туда более 120 тысяч поляков, включая мою маму, ее родителей, сестру и братьев. Ее семья родом из-под Лиды, сейчас это Западная Белоруссия. Ссылали в основном чиновников, лесников, учителей и так далее. Моя семья вернулась в Польшу в 1946 году. Наша страна понесла огромные потери. В сентябре 1939 года в Польше было 35 миллионов жителей. В 1945 году — 24 миллиона человек. Немецкая оккупация была жестокой и бандитской, в Польше есть даже пословица «пока мир стоит, немец поляку не будет братом». Поэтому поляки на оккупированных территориях с нетерпением ждали освобождения.

Swpw.eu Мавзолей советским солдатам в Ярочине. Польша

Сначала они рассчитывали, что оно придет с запада (Франция, Англия). Но с каждым годом все больше понимали — освобождение придет-то с востока. Немецкая оккупация была настолько жестокой и беспощадной, что люди в массе своей думали, что приход советских войск не может быть чем-то хуже. Тем более что плечом к плечу с советскими солдатами шла польская армия. На момент окончания войны так называемая «народная» польская армия насчитывала почти 400 тысяч человек, поляки создали во время войны мощный партизанский фронт (700 тысяч человек). Поляков считали союзниками в борьбе с Германией. Поэтому хотя, с одной стороны, поляки боялись советских войск, с другой, немецкая оккупация была настолько ужасной, что ждали освобождения советскими войсками, с которыми шли польские войска.

В 1944 году Красную армию в Польше встречали цветами и с радостью. Сегодня этот период рисуют разными красками и иногда весьма экстремально. Кто-то говорит, что Красная армия принесла свободу и независимость, кто-то — советская оккупация заменила немецкую и продолжалась почти полвека. Только это чушь полнейшая. Я говорю своим русским друзьям так. СССР освободил Польшу от немцев, 600 тысяч воинов были убиты. Но после Москва навязала нам чужой, нежелательный строй. Польские спецслужбы поставили под контроль иностранцев, за освобождение вы взяли 200 тысяч квадратных километров, то есть половину Польши. Ну и начинается все сначала: чья Западная Украина и Белоруссия, что в ответ нам дали развитые немецкие земли, если бы не Красная армия, то Германия всех поляков вырезала бы. И, конечно, говорят о неблагодарных поляках.

Я процитирую здесь отрывок из статьи Бронислава Лаговского: «Профессор Анджей де Лазари недавно очень точно сказал, что нужно различать освобождение и спасение. Армии Рокоссовского, Жукова и Конева, возможно, освободили Польшу, а может быть, и нет, это предмет обсуждения, но то, что они спасли нас, не подлежит сомнению. Спасение — это гораздо больше, чем освобождение».

Жители Варшавы и бойцы Красной армии. 1945

Среди враждебно настроенных к России поляков распространена версия, что советские солдаты, освобождая Польшу, вели себя часто как агрессоры, были жестокими, вывозили имущество из домов, офисов и фабрик, насиловали. Это неправда. Вместе с советскими солдатами шли польские, советские солдаты знали, что поляки — союзники. Но в Польше есть пословица, что дыма без огня не бывает. Откуда рассказы о жестокости? Когда после Первой мировой войны Польша обрела независимость, не все польские земли вернулись домой. Большая часть Силезии, Мазур и Померании осталась в Германии. А там жило много поляков. Поэтому когда советские солдаты входили на эти территории, они принимали живущих там поляков, иногда даже не знавших польского языка, за немцев. А советские солдаты хорошо помнили, как немцы вели себя в оккупированном СССР.

Сейчас в Польше если советские памятники не находятся на территории кладбища, то зачастую их либо сносят, либо переносят в другое место. Полякам эти монументы не нравились потому, что их было слишком много и они являлись символом ограниченного польского суверенитета. Я помню из 1970−80-х годов моего детства множество памятников в моем городе Конине. На главной площади на улице Красной армии перед ратушей стояла огромная колонна с красной звездой на вершине, а у ее основания — серп и молот, советская каска. И так было в каждом из окрестных городов и поселков. Это утомляло, раздражало, являлось навязыванием чуждой символики, тем более что большинство поляков были против социализма, «навязанного» советскими войсками. Есть и разногласия в исторических трактовках.

Например, когда недавно в Пененжно на Мазурах был снесен памятник советскому генералу Ивану Черняховскому, у российской стороны это вызвало большое возмущение. Инициаторы акции объяснили, почему так поступили. Когда генерал освобождал от немцев Вильно, то тесно сотрудничал с польским партизанским движением, которое действовало в самом городе (тогда поляки составляли значительное большинство его населения, сегодня в столице Литвы их осталось всего лишь 20%). После Черняховский пригласил командиров польских партизан на торжественный обед по случаю освобождения города. Когда приехал, приказал всех арестовать. Потом их сослали в Сибирь, а часть расстреляли. Черняховского тогда назвали «палачом польских партизан». Инициаторы сноса его говорят: «Должен ли монумент такому человеку продолжать стоять в Польше?»

Иван Данилович Черняховский

Повторяю, в Польше не ликвидируют кладбища с советскими могилами, заботятся о них, реставрируют. Сносят «памятники благодарности» — символы навязанного полякам социалистического режима. Не так давно в Пщине (Силезское воеводство) прошла торжественная церемония. Там был обнаружен в болотах советский самолет времен войны с телами четырех летчиков. На захоронении их присутствовал мэр Пщина, были возложены венки, произнес молитву православный священник, правда, из-за пандемии коронавируса было мало людей. Я уверен, что на эти могилы советских летчиков и через сто лет поляки будут класть цветы и зажигать свечи. Несколько лет в Польше действует общество «Курск» под руководством Ежи Тыца, которое заботится о могилах и памятниках советским солдатам в Польше.

И это правда.

Об авторе — политолог, арабист, бывший советник МИД Польши. Окончил МГИМО и аспирантуру дипломатической службы Польского института международных отношений. Писатель, публицист, занимается историей польско-российских отношений.