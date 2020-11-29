В научно-техническом сообществе основателями электронного телевидения считаются два человека — Борис Розинг (1869−1933) и его ученик Владимир Зворыкин (1888−1982). У первого было уже более 50 научных патентов, связанных с телевидением, но он остался в революционной России, был арестован по пустяковому поводу в 1929 году, сослан в Архангельск и умер. Второй эмигрировал в избежавшие революции США, стал успешным изобретателем и бизнесменом. В этом разница между стабильностью и революцией в стране.

Борис Львович Розинг, изобретатель телевидения. Дореволюционное фото

Почему-то в 2013 году Константин Эрнст и другие руководители российского телевидения, придумав ставить памятник «основателю телевидения», решили сделать его Владимиру Зворыкину, а не ему и его учителю Борису Розингу. Возможно, сыграло желание не обидеть «наших американских партнеров», считающих В. Зворыкина единственным основателем телевидения.

К чести архангельских телевизионщиков, они уже несколько десятилетий отдают дань уважения памяти Бориса Розинга, и даже спасли его могилу. Скоро благодаря директору Архангельского колледжа телекоммуникаций Александру Топанову прозвучит следующий «аккорд» в восстановлении имени ученого мирового значения. Борису Розингу будет установлен памятник — пока в Архангельске, а не в Москве, как он того заслуживает.

Эскиз памятника изобретателю телевидения Борису Розингу в городе Архангельске

Александр Топанов, директор Архангельского колледжа телекоммуникаций — филиала Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. М. А. Бонч-Бруевича: «Мы — технари, планомерно движемся шаг за шагом. Сначала обратились с просьбой в головной университет имени М. А. Бонч-Бруевича дать нашему Архангельскому колледжу имя Бориса Розинга. Теперь заручились поддержкой Попечительского совета СПбГУТ установить изобретателю электронного телевидения памятник. Получили эскизное решение от скульптора Сергея Сюхина и архитектора Дмитрия Яскорского. В ближайшее время обратимся в топонимическую комиссию мэрии Архангельска с просьбой о его установке.

Есть надежда, что участие в его создании примут не только «монстры» связи, руководители которых входят в Попечительский совет СПбГУТ, но и архангельские благотворители. Надо вернуть имя Бориса Львовича Розинга как основателя телевидения в информационное пространство России, и следующим нашим шагом станет издание книги о нем. На финансирование ее издания дал принципиальное согласие ректор СПбГУТ Сергей Викторович Бачевский.

Мы никогда не принижали заслуги ученика Розинга — Владимира Зворыкина, как и он помнил о своем учителе. Конечно, обидно, что в 2013 году памятник «создателю телевидения» в Москве поставили со Зворыкиным, без Розинга. Мы подадим правильный пример нашим учащимся, показав, как ученики должны уважать своих учителей и что учителя и ученики — единое целое».

Эскиз памятника изобретателю телевидения Борису Розингу в городе Архангельске

Дмитрий Яскорский, архангельский архитектор: «Колледж связи стоит вдоль улицы, там нет никаких двориков, где обычно ставят памятники — чтобы они оказались в центре внимания, раскрылись. Но есть очень монументальное крыльцо, и я предложил ставить памятник Борису Розингу на этом месте — лицом к улице, чтобы можно было с ним фотографироваться.

Есть договоренность с директором колледжа телекоммуникаций Александром Топановым и ректором университета Бонч-Бруевича, что фасад и поизносившееся крыльцо они приведут в соответствие с замыслом памятника. Надо делать ступени гранитными, в одном художественном ключе с памятником сделать двери. Сам памятник видится бронзовой стелой с головой ученого — не будет гранитного постамента и бронзового бюста. На бронзе будут изображены изобретения основателя телевидения, обозначим и последние несчастливые годы его жизни. Мне надо будет поехать с Сергеем Сюхиным на Смоленский завод бронзового литья, чтобы в «ручном режиме» создать эти детали».

Эскиз памятника изобретателю телевидения Борису Розингу и благоустройства крыльца Архангельского колледжа телекоммуникаций

Утвердить Бориса Розинга на заслуженном месте изобретателя электронного телевидения — не только долг российских телевизионщиков и связистов, не только импортозамещение в науке и культуре, но и дело чести России перед миром, пользующимся трудами учителя Бориса Розинга и его ученика Владимира Зворыкина. Пока это делают только в Архангельске и Санкт-Петербурге.