Реализуемые правительством Мишутина реформы в сфере госуправления, коснувшиеся реорганизации и ликвидации ряда институтов развития, в том числе некоторых госкорпораций, кажутся настолько смелыми, что пока верится в них с трудом — настолько они заставили себя долго ждать. Однако сей момент — уже свершившийся факт!

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Мишустин

После проведенного правительством анализа деятельности 40 действующих на сегодняшний день основных институтов развития приступили к их оптимизации, которая, по словам Михаила Мишустина, направлена на достижение национальных целей развития, обозначенных в Указе президента. Кроме того, в прежних схемах работы таких институтов отсутствовали «единые механизмы управления», а их функции порою пересекались с функциями федеральных органов исполнительной власти.

Пожалуй, самой долгожданной новостью является переход «Роснано» и «Сколково» под управление ВЭБа, на базе которого планируется сформировать крупный инвестиционный блок, куда, помимо названных «институтов», будут переданы корпорации МСП, Российского экспортного центра, ЭКСАРа, Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Фонд развития промышленности.

Anatoly Lushnikov Сколково

Вторым блоком реформы подразумевается распределение части функций ещё восьми институтов развития между «ВЭБ.РФ» и федеральными органами исполнительной власти, при этом сами институты развития будут ликвидированы.

Третьим шагом станет укрупнение ряда институтов развития по признаку сходства функционала. Так, например, из двух лизинговых компаний, ГТЛК и «ВЭБ-лизинг», появится одна — Единая лизинговая компания, а на базе МСП Банка и Банка «ДОМ.РФ» будет создан Универсальный банк. Фонд содействия реформированию ЖКХ и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства будут объединены в единый Фонд содействия реформированию ЖКХ. К Российскому научному фонду будет присоединён Российский фонд фундаментальных исследований. Кроме того, Российская венчурная компания будет передана в управление Российского фонда прямых инвестиций. В итоге, помимо сокращения дублирующих функций, будут сформированы 5 крупных институтов развития.

При этом реформа обошла стороной стратегически важные для страны организации, то есть ребенка вместе с водой не выплеснули. Продолжат свою деятельность: «Росатом», «Роскосмос», «Ростех», «Росавтодор», «Росагролизинг», «Россельхозбанк», Агентство по страхованию вкладов, «Российский экологический оператор», «ДОМ.РФ», Корпорация развития Дальнего Востока и Корпорация развития Северного Кавказа. При этом акционерное общество «Курорты Северного Кавказа» станет Корпорацией по туризму.

В принципе, в результате реформы ВЭБ, по сути, может стать тем самым Фондом фондов, речь о создании которого вел недавно вице-премьер Андрей Белоусов. Напомним, на встрече с членами правления РСПП Белоусов заявлял, что до конца этого года правительство РФ запустит в работу венчурный Фонд фондов. Схема работы Фонда фондов, предлагаемая вице-премьером, более логичная, чем действующая прежде в реформируемых фондах. Предполагается, что капитал Фонда будет создан 50 на 50. Причем сначала финансирует его правительство, и уже в бюджете на этот год заложены 10 млрд рублей, на следующий год еще 4 млрд рублей, потом будет вкладываться частный бизнес. То есть таким образом государство помогает частному бизнесу, не перетягивая на себя одеяло, но и одновременно не выступает дойной коровой для бизнеса. Станет ли именно ВЭБ базой для такого Фонда фондов или это будет еще один институт развития, пока непонятно.

Kremlin.ru Андрей Белоусов

Между тем в СМИ уже выказывается обеспокоенность судьбой научных проектов в результате вхождения Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) в Российский научный фонд (РНФ), хотя, что уж там беспокоиться, хуже уже все равно точно быть не может. При этом поодиночке выжить научному сообществу на фоне процессов глобализации в мире будет трудно, практически невозможно. Иначе сегодня не возникло бы этих реформ! Кроме того, мы наблюдаем глобализацию процессов внутри самой России. Местами можно увидеть аналогии с СССР. Так или иначе, например, на финансовом рынке формируются крупнейшие специализированные или профильные игроки. Не заметить этого процесса невозможно.

По большому счету цель реформы понятна, обоснована и, действительно, продиктована сегодняшними реалиями. «Сколково» и «Роснано» давно мозолили глаза отсутствием значимых результатов при огромных государственных вливаниях. Остаётся разве что вопрос в наличии нужды страны в услугах Анатолия Чубайса. Другой вопрос касается необходимости наличия такой структуры, как АСВ в прежнем ее виде и с имеющимся функционалом. Роли обороноспособности эта организация не несет, как и не влияет на развитие конкуренции. А ведь именно оставшиеся в прежнем виде организации, по предположениям правительства, опубликованным на официальном сайте и озвученным Михаилом Мишустиным в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, в новой структуре сохранены как «стратегически важные организации, которые нацелены на развитие конкретных отраслей и поддержку обороноспособности страны». И вот тут-то к АСВ слишком много может быть вопросов?