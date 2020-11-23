Отступление вооруженных сил Нагорного Карабаха в ходе последней войны и взятие Азербайджаном контроля практически над всем периметром границы оставшегося армянского анклава заставляет задуматься о дальнейшей судьбе жителей Карабаха. Но это еще и повод для разговора про то, к какому результату могут привести миротворческие усилия России. Что необходимо предпринять для достижения надежного мира в Закавказье и предотвращения катастрофических последствий, рассуждает Артур Владимирович Атанесян, доктор политических наук, профессор факультета социологии Ереванского государственного университета (Армения). Статья Артура Атанесяна «О необходимых гарантиях армянского и российского присутствия в Карабахе» вышла в ИА Красная Весна.

Иван Шилов ИА REGNUM Арцах

Если ситуация продолжит развиваться в том же направлении, как она делает это сейчас, никакого смысла в нахождении там российских миротворцев не будет, считает Атанесян.

Смогут ли около двух тысяч миротворцев обеспечить безопасность? Многие считают, что нет, и вот почему.

Во-первых, Карабах теперь окружен азербайджанскими войсками, а Турция, которая якобы «оттеснена» от процесса, требует уравновесить российское — по ее мнению, про-армянское — присутствие. Анкара желает активно влезть в ситуацию, сулящую, как ей кажется, новые победы. Разумеется, это предполагает возможность в принципе выдавить российское присутствие из зоны конфликта, спекулируя на его «предвзятости».

Mil.ru Российские миротворцы в Нагорном Карабахе

Во-вторых, армяне бегут из Карабаха. Не только с территорий, попавших под власть Азербайджана, но и оставшихся незахваченными. Беженцы сжигают свои дома — то есть не надеются когда-нибудь вернуться. Следовательно, и они не верят в прочность защиты, которую обеспечивают российские военные или Армения, которая уже не смогла обеспечить поддержку в войне. Даже безопасность самой Армении при нынешних властях остается под вопросом. Итак, армяне бегут из Карабаха, а азербайджано-турецкое давление на его границах возрастает. Кого будут защищать российские миротворцы и чем будет оправдано их присутствие? Особенно заострится этот вопрос в случае провокаций на участках соприкосновения сил. Провокации могут даже не выражаться в прямых столкновениях, достаточно усиления азербайджано-турецкого присутствия «явочным порядком».

Если же добавить к вышесказанному усиление международного давления на Россию, обвинение ее в «оккупации территории Азербайджана», то прогноз по развитию ситуации станет еще пессимистичнее. Стоит обратить внимание, что в Грузии уже предлагают уравнять российское присутствие в Карабахе и «оккупацию» Абхазии и Южной Осетии.

Mil.ru Встреча министров обороны России и Южной Осетии

А что, если России использовать эту версию грузинских «борцов с оккупантами» в своих целях? Обратите внимание, если Россия поступит с Карабахом так же, как она действовала в случае с признанными республиками Абхазией и Южной Осетией, это может во многом снять те угрозы, о которых говорилось выше. Такой подход позволит не только усиливать российский миротворческий контингент сообразно внешним угрозам, но и закрепит правовой статус самого армянского анклава. Этот шаг, что немаловажно, был бы воспринят как серьезная поддержка в самой Армении, которая переживает период политической нестабильности. Что же касается армянского населения Карабаха, то усиление правового аспекта российского военного присутствия сможет придать уверенности и остановить бегство населения. Даже при игре «в долгую», на перспективу, российские гарантии дадут возможность решать проблему системно. Никто не посмеет вякнуть, если вместо миротворцев Россия поставит в Карабахе погранвойска. В противном случае ситуация, сложившаяся в Карабахе, станет началом целой цепочки бедствий для Армении, а для России может обернуться полным политическим поражением в Закавказье.