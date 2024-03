Пока разработчики из Nintendo трудятся над полноценным продолжением The Legends of Zelda: Breath of the Wild, японская студия Omega Force решила пойти в обратном направлении и подарить фанатам приквел о приключениях Линка с подзаголовком Age of Calamity («Эра Бедствия»). Изменилось многое: динамика, подача сюжета, геймплейные механики и даже сам жанр игры. Однако преданные поклонники Breath of the Wild не должны пугаться нововведений — стилистически и атмосферно это всё ещё та самая волшебная сказка о знакомых героях.

Главным героем «Эры Бедствия» неожиданно оказывается не Линк и даже не Зельда, а маленький обаятельный страж, повадками крайне напоминающий дроидов из «Звёздных войн». Механический малыш своими глазами (а точнее, глазом) видит гибель Хайрула от рук Ганона и решает предотвратить эти катастрофические события самым избитым для всех фантастических произведений способом — при помощи путешествий во времени. Он отправляется на 100 лет назад и решает заблаговременно предупредить Зельду и короля Роама об опасности. А, как мы знаем из предыдущих проектов франшизы, где принцесса — там и её остроухий телохранитель Линк.

Зная о грядущем бедствии, герои должны подготовить армию, избавиться от внутренних врагов и заручиться поддержкой пилотов четырёх Чудищ — механических зверей, обладающих огромной силой, способной дать отпор Ганону. А значит, придётся вновь совершить путешествие по Хайрулу, сразить не одну сотню противников и сильнее углубиться в историю мира и характеры персонажей.

Скриншот из игры Hyrule Warriors: Age of Calamity Карту Хайрула для Age of Calamity менять не стали — она такая же, как и в Breath of the Wild

Стоит отметить, что геймплейная, а особенно боевая часть игры удалась разработчикам куда лучше, чем сюжетная. Приквел Breath of the Wild перестал быть ролевым экшеном в открытом мире, а вместо этого стал представителем японского жанра с почти непереводимым названием musou. Если вы никогда не играли в проекты подобной направленности, то вкратце объясню: в musou-играх вы управляете могущественным воином, который может уничтожить целый отряд противников (по 10−15 человек в нём) всего одним или двумя ударами. События подобных проектов, как правило, разворачиваются на закрытых картах-полях боя, где этому самому воину приходится нещадно уничтожать вражеские армии, захватывать аванпосты и изредка сражаться с боссами.

Таким образом, теперь Линк может несколькими приёмами устроить настоящий геноцид моблинов и лизалфосов, при этом не забывая пользоваться рунами из камня Шиика и делая пафосные добивания с почти кинематографической постановкой. Цель musou-проектов — дать игрокам почувствовать могущество своего персонажа, и «Эра бедствия» справляется с этой задачей на ура. Враги эффектно разлетаются от взмахов меча, декорации горят ярким пламенем от взрыва бомб, а боссы раз за разом падают на одно колено после того, как вы разбиваете им броню. И если бы не ужасная монотонность этого красивого, но крайне однообразного «закликивания», то «Эру Бедствия» спокойно можно было бы занести в список самых зрелищных и увлекательных экшен-игр 2020 года.

Скриншот из игры Hyrule Warriors: Age of Calamity Основными врагами снова станут бокоблины и моблины всех видов и сортов

От скуки и уныния частично спасает возможность переключаться между доступными игровыми персонажами — у каждого из них свой стиль ведения боя, особые способности и крайне стильные спецприёмы. Уже привычный нам Линк мастерски орудует любым оружием (он единственный из героев, кто может пользоваться и мечами, и копьями, и топорами), Зельда предпочитает исключительно магические руны и может значительно ослабить противников перед нанесением решающего удара, а Импа создаёт десяток клонов, которые за доли секунды могут посеять хаос на поле боя. За время полного прохождения список доступных персонажей вырастет до 15 интересных, разноплановых и действительно уникальных бойцов.

Однако даже самые красивые и мощные приёмы не спасают от «геймплейной рутины» — каждая миссия в «Эре Бедствия», несмотря на меняющиеся декорации, ощущается абсолютно одинаково и заставляет геймеров выполнять набор никак не меняющихся действий: захватите три аванпоста, убейте двух мини-боссов и в конце победите финального босса. И так раз за разом в игре общим хронометражем на двадцать с небольшим часов. Ради хоть какого-то разнообразия можно пособирать ресурсы на карте мира, заглянуть к кузнецу, приодеть Линка в другую броню и почитать краткие справки об истории Хайрула. Однако и это не спасёт от неизбежной высадки на поле боя и очередного захвата аванпостов.

Скриншот из игры Hyrule Warriors: Age of Calamity Одним из наиболее приятных «новичков» в игре стала Импа, использующая в бою техники ниндзя

Здесь в дело вступают атмосфера и сюжет. «Эра Бедствия» выглядит, звучит и вызывает ровно те же эмоции, что и Breath of the Wild — это масштабная, невероятно красивая и очень «уютная» сказка о героях, злодеях, магии и древних технологиях. И даже несовершенство графической составляющей и периодически падающая частота кадров не смогут испортить этих ощущений. Фанаты BotW будут счастливы вновь побывать в Хайруле и снова увидеть своих любимых героев — которым, к слову, здесь уделили куда больше внимания, чем в оригинале. В «Эре Бедствия» много сюжетных видеовставок, раскрывающих характеры персонажей, и даже на поле боя бойцы не забывают регулярно вести диалог и обмениваться фразочками: колкостями, похвалой и просьбами о помощи. Однако в этом есть и положительная и отрицательная сторона.

Положительная заключается в том, что химии между действующими лицами стало куда больше — теперь они постоянно взаимодействуют и активно показывают своё отношение к происходящим событиям. Отрицательная же в том, что общий уровень постановки в приквеле остаётся на уровне проходного аниме-сериала. Получив больше «экранного времени», так горячо любимые фанатами герои стали деревянными и ужасно стереотипными болванчиками: с клишированными фразами, однотипными реакциями и порой крайне раздражающим и неподходящим к месту поведением. Для сравнения: в той же Breath of the Wild у каждого персонажа был очень ограниченный набор диалоговых строчек и мест для появления в общем сюжете — так, в каждом из них оставалась загадка, и геймеры могли домысливать определённые аспекты их личностей.

Не удивляет и общий сюжет. Если вы ждали полноценного приквела о событиях, произошедших за 100 лет до начала Breath of the Wild, — вы будете разочарованы. Как оказывается уже после нескольких вступительных миссий, «Эра Бедствия» — это спин-офф, элементы истории которого нельзя считать каноничными. Всю игру можно рассматривать как один большой фанфик: он возвращает популярных персонажей, даёт им больше времени на раскрытие, но при этом развивает лишь альтернативную временную линию. На каноничную же Breath of the Wild это никак не повлияет, и с 99%-ной долей вероятности в сиквеле не будет ни одного упоминания «Эры Бедствия» и её событий.

Таким образом, у Omega Force получилась достаточно занятная и при этом ужасно неоднозначная игра. С одной стороны, это отличный повод снова вернуться в Хайрул, впервые поиграть за интересных персонажей вселенной The Legend of Zelda и вдоволь насладиться эффектными боями с целыми армиями недругов. С другой стороны, это совершенно необязательная, крайне монотонная и очень банальная игра, скорее напоминающая проходной аниме сериал. Поэтому решение, покупать «Эру Бедствия» или нет, а также её финальная оценка будут зависеть лишь от вашей любви к Breath of The Wild, отношению к жанру musou и уровню ожиданий.