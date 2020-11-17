Как будут развиваться события в Нагорном Карабахе с точки зрения противостояния России и Турции на Южном Кавказе? С точки зрения Анкары присутствие российских войск в Нагорном Карабахе никак не препятствует стратегии поэтапного захвата Азербайджана и его включению в Новую Порту. И тут дело не в недопонимании Алиевым опасностей утраты суверенитета или прочих промахов.

Иван Шилов ИА REGNUM Монумент «Мы — наши горы». Нагорный Карабах

Алиев не просто всё понимает — он действует осознанно и по плану. Они с Эрдоганом давно пришли к соглашению, что мир неизбежно и объективно переформатируется с возвращением к границам прежних империй, построенных на основе многовековых усилий. ХХ век проигран пантюркистами, кемализм оказался ложным учением. Запад не принял Турцию и постарался максимально дезинтегрировать тюркский мир.

Пришло время реванша, и опоздать — значит погибнуть. Идёт возврат к прошлым форматам. В этом процессе Азербайджан должен решить свою судьбу, будет он поглощён Россией, Западом или Турцией, ибо сам по себе он не жилец. Алиев выбрал Турцию — она ему важнее и этнически ближе. Все другие варианты для него хуже.

То, что такие договорённости существуют, можно не сомневаться. Без них Азербайджан не сдал бы военно-стратегическое управление Турции. Теперь идёт первый этап аншлюса.

На своей территории Азербайджан в своём праве делать что угодно. В этих переменах размоется и исчезнет то, что сейчас известно как созданный в СССР Карабах. Его будут, как пирог, поедать с краев.

Из Карабаха армяне постепенно уедут сами, если не пройдет референдум о будущем территории. А ее будущее, исходя из реалий сегодняшнего дня, может быть только в составе России. Армения сама в одиночку этот анклав не защитит. А если не защитит, то люди его покинут. Такая перспектива, естественно, не может нравиться самим карабахцам.

Поэтому если они хотят остаться на своей земле, то для этого есть только один путь — проведение референдума о вхождении в состав другого государственного образования — Армению, Азербайджан или Россию. И ответ на него очевиден — только вхождение в состав России позволит карабахцам жить на своей земле и строить свое будущее и будущее своих детей.

President.az

Кстати, об Армении. Сейчас официальный Ереван рассматривает тему передачи всей ядерной электрогенерации США. Этого требуют назначенные Соросом министры, и Пашинян, конечно, поддерживает. Шансы на то, что это однажды случится, вполне реальны — зная хватку американцев. Наши АЭС в Армении свою геополитическую миссию не выполнили — собственно, как и в Турции тоже. Вопрос — а где они её выполнили вообще?

Россия должна избежать возврата в эпоху Крымской войны на новом историческом этапе, когда на Кавказе и Чёрном море идёт столкновение с Англией (теперь США) и Турцией. И опять в России решаются проблемы догоняющей модернизации. Со всеми системными болезнями, неадекватными решениями и запоздалыми реакциями.

Это неприятный сценарий, но уже то в нём хорошо, что нам он хотя бы знаком, и мы знаем его сильные и слабые стороны. Отыгрывать позиции придётся не меньше столетия, но это не повод откладывать решение на этот же срок. Первые тридцать лет мы уже потратили на переосмысление собственных заблуждений. После долгих запряганий должна наступить эпоха быстрой езды.

Россия запаздывает со своим неоимперским проектом. Она по умолчанию продолжает исходить из концепции горбачёвского «нового общеевропейского дома» и «Европы от Лиссабона до Владивостока».

Смена парадигм, выдвинутых временем, столкнулась с преобладанием в правящем классе России старых элит, выращенных на старых грядках. Это смесь советских и либеральных установок во внешней политике, которым одинаково чужды любые имперские корректировки. Не здесь ли лежат корни нашего постоянного отставания от конкурентов, давно разрабатывавших имперские проекты и сейчас приступивших к реализации первых заделов?

Анатолий Алексаньян Нагорный Карабах

Россия не может постоянно реагировать на ситуации, создаваемые соперниками. Это как сидеть в глухой обороне и надеяться, что противник умрёт от усталости. Реактивная внешняя политика — это катастрофа в периоды системных кризисов и трансформаций. России остро требуется свой имперский проект, несводимый к кооперации и торговле с «многовекторными» соседями. Требуется политическая часть, которая или пока не написана, или засекречена так, что о ней даже догадаться трудно.

Однако большая политика больших империй не делается на основе секретных программ. Принципы империй универсальны и вечны. Империи приходят, уходят, возвращаются, и главное — понять, зачем именно нам всё это нужно. Иначе народ останется равнодушным, а большая политика выродится и упадёт до уровня мелких интриг, как в современной Британии, над которой всего 100 лет назад никогда не заходило солнце.