С 1 января 2021 года минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум будут рассчитываться по новой методике — исходя из медианной зарплаты и медианного дохода. Законопроект, предполагающий такую систему расчета, на днях был принят в первом чтении в Госдуме. Тем временем лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) нужно как можно скорее поднять до 50−60 тысяч рублей, чьи слова передавала пресс-служба фракции. А депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Нилов и вовсе предложил изгнать с позором вслед за бывшим главой Минтруда Максимом Топилиным нового главу ведомства Антона Котякова. ИА REGNUM цитировал слова представителя фракции, который заявил, что партия будет голосовать категорически против инициативы правительства, «потому что нет главного: попробуйте вы объяснить, попробуйте вы прожить на эти 12 тыс., 12,7 тыс., 13 тыс. рублей! Они придумывают разные формулы, разные схемы. Говорят: у нас денег, грубо говоря, столько есть в бюджете на вас, трудящихся, вот поэтому и будет такой закон, будет такая формула. Как двоечники, троечники, зная ответ, посмотрев в конце задачника, решали задачку, подгоняя под заданный кем-то, каким-то Минфином — не знаю, так решают проблемы».

Дарья Антонова ИА REGNUM МРОТ

Duma.gov.ru Антон Котяков

Между тем в обществе сформировалось устойчивое, подогреваемое, а быть может и сформированное экспертами некоторых либеральных институтов, в том числе при подаче Счетной палаты, мнение, что госкорпорации и прочие компании с госучастием сорят деньгами на зарплаты. Мол, зарплаты в таких организациях непомерно высокие и нужно как-то остановить этот беспредел. Однако если реализовать на практике предложение представителей «Справедливой России», то получится, что заработные платы в компаниях с госучастием станут еще выше и популярность их в качестве работодателей и без того высокая станет только выше. Потому как и зарплаты в таких компаниях выплачиваются в белую и, соответственно, сотрудники обеспечиваются всевозможными социальными гарантиями, имея к тому же возможность воспользоваться в рамках российского законодательства теми или иными льготами, например, налоговыми вычетами.

Пандемия показала, что наиболее уязвимой категорией на рынке труда являются сотрудники частных компаний — они, как правило, если работают не в серой зоне, то в белой получают часть дохода, остальную часть — в конвертах. Причем остальная часть заработка может зависеть от настроения работодателя, в результате чего он может манипулировать сотрудником как пожелает, тем более сотрудником закредитованным. Хотя такая ситуация присуща была рынку и до пандемии. Но пандемия лишь обострила наличие проблемы, когда речь встала о желании бизнеса получить господдержку. Более того, в заложниках собственной же политики оказался сам частный бизнес, скрывающий реальную деятельность, пряча ее за формальными ОКВЭД. Другой вопрос, привлечение мигрантов. Пожалуй, самый болезненный для экономики страны. По большей части активный тренд на привлечение мигрантов оправдывается частными работодателями нежеланием россиян пахать за маленькие деньги. Почему, собственно, именно таким образом должен стоять вопрос? Как говорится, а не пробовали ли бизнесмены повышать зарплату и выплачивать ее по белой схеме? А зачем, когда есть на всё готовые мигранты. Отсюда и социальные проблемы нарастающие комом в государстве. Отсюда и претензии в адрес государства, как со стороны россиян, так и, что удивительно, от бизнеса. Безусловно, не весь поголовно бизнес социально-безответственный, но, судя по ситуации, сложившейся в стране с социальной справедливостью, видно, что, к сожалению, — подавляющее большинство. Ведь живем мы не при коммунизме, а при самом что ни на есть капитализме.

Ludvig14 Здание Министерства финансов России

Предлагаемая Минтрудом новая схема расчета МРОТ и прожиточного минимума как раз и будет являться неким мерилом социальной ответственности бизнеса. Чем честнее будет работать бизнес, чем выше будут заработные платы у сотрудников частных компаний, тем выше будет и МРОТ, и прожиточный минимум в стране. И еще одним ключевым последствием новой схемы расчетов можно считать формирование новой культуры взаимодействия бизнеса и работников: сотрудники частных компаний теперь должны осознать, что безответственные отношения с работодателем ведут в целом к скудности социальных гарантий. А бизнес должен осознать, что государство не станет прыгать на двух лапках, собственно, прыгать-то не с чего, когда сам бизнес и налогов избегает и не формирует социальную подушку безопасности своим сотрудникам.

Вероятно, с принятием новой схемы расчетов МРОТ и прожиточного минимума, если не роль профсоюзов станет как в былые времена возрождаться, то сами сотрудники будут брать ситуацию в руки. В этой связи совершенно непонятно, за какую конкретно справедливость выступает «Справедливая Россия»: за ту, где государство несет полную социальную ответственность за народ, а бизнес просто куёт прибыль?