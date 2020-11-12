Государственный министр по делам Европы Михаэль Рот мягко предъявил жесткий ультиматум Будапешту и Варшаве, если они на Совете ЕС посмеют наложить вето на семилетний проект бюджета Европейского союза на 2021—2027 годы и бюджет Фонда реконструкции экономики после коронавируса, составляющие в совокупности 1,8 триллиона евро.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Это произошло после того, как Еврокомиссия согласовала наконец этот вопрос с Европейским парламентом. Венгрия и Польша и ранее, и сейчас протестуют против того, что выделение средств планируется связать с механизмом верховенства права, обещая наложить вето на бюджеты. Как заявил Рот в интервью немецкой газете Die Welt, введение механизма было предусмотрено еще решениями, принятыми на июльском саммите ЕС. За это ясно высказался Европарламент. Угрозы ничем не помогут, и тем, «кто принимает близко к сердцу наши европейские правила и принципы, всё равно нечего бояться», отметил министр. По его словам, ЕС посылает четкий сигнал о способности действовать и проявлять солидарность. «Не могу представить, чтобы кто-то мог серьезно заинтересоваться остановкой поезда с помощью стоп-крана, — заметил он. — Это было бы чрезвычайно опасно». Те, кто захотят блокировать принятие бюджетов ЕС и Фонда реконструкции, действуют вопреки своим интересам, предупредил немецкий министр.

Государственный министр по делам Европы Михаэль Рот

Тем не менее полностью исключать того, что Будапешт и Венгрия пойдут на демарш и наложат вето, нельзя. Правда, они находятся в разном положении. Несмотря на более скромные размеры своей страны, венгерское правительство находится в лучшем положении, чем его польские коллеги. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводит умелую внешнюю политику, не отказываясь от сотрудничества ни с кем. Хотя основная торговля, конечно, связана с ЕС, вместе с тем Будапешт сотрудничает с Москвой в энергетической сфере, расширяет отношения с Турцией. Проправительственные венгерские эксперты отмечают, что собственных ресурсов при отсутствии европейских грантов Венгрии может хватить на несколько лет. Но самое главное, политическая система, сформированная Орбаном, стабильна, чего не скажешь о Польше. Правящий польский лагерь во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) разбалансирован и переживает один кризис за другим, к чему в последнее время добавились массовые акции протеста по различным поводам, включая обстановку с коронавирусом.

«В прошлом Польша, иногда с другими странами региона, вела войны с большинством, в которых она была права, например, в случае так называемого перемещения беженцев, — пишет польский портал Forsal. — Позже сам ЕС изменил свою политику». В итоге получается, что сегодня у Варшавы практически не осталось союзников. Односторонняя ставка PiS на администрацию президента США Дональда Трампа, которого не воспринимают страны — локомотивы Европейского союза, оставляет польское правительство в одиночестве. Оно может играть, создавая проблемы, но не способно предлагать конструктивные идеи. Что начинает всё больше и больше раздражать северные страны ЕС, а также Бельгию и Нидерланды, которые «устали от удовлетворения чаяний Центральной и Восточной Европы». Провоцирование конфликтов на восточном направлении, с Россией и Белоруссией, ограничивает маневренность Варшавы и мешает Евросоюзу, которому нужно сконцентрировать все ресурсы на выстраивании новой политики с США, вне зависимости от того, кто проведет 20 января в Вашингтоне инаугурацию в президенты.

На протяжении последних лет многие польские эксперты советовали «Праву и Справедливости» наладить диалог с Германией. Но из этого ничего не вышло. Возможно, руководство правящей партии не способно справиться с глубоким недоверием к Берлину, вызванному поддержкой немецких политиков бывшего премьер-министра Польши и главы ныне оппозиционной партии «Гражданская платформа» Дональда Туска, который в настоящее время возглавляет одну из крупнейших и влиятельных в ЕС силу — Европейскую народную партию. Поэтому всё то «подозрительное», что исходит из Германии, PiS воспринимает как интригу либо Туска, либо в его пользу. Что, в свою очередь, эксплуатирует младший партнер «Права и Справедливости» — партия «Солидарная Польша», которой руководит генеральный прокурор и министр юстиции Збигнев Зёбро. На днях «Солидарная Польша» выступила с заявлением, в котором призвала наложить вето на бюджеты ЕС и Фонда реконструкции, пока там содержится привязка к механизму верховенства права, обвинив во всем Еврокомиссию «во главе с немецким политиком Урсулой фон дер Ляйен» и нынешнее «председательство немецкого государства» в ЕС.

Andrzej Barabasz Дональд Туск

Однако ура-патриотическая политика для Польши крайне опасна. Правящий лагерь усадили в поезд и пустили по маршруту, конечной станцией которого виднеется Polexit. Притормозить и тем более развернуться будет очень трудно, поскольку сразу же посыпятся обвинения в «предательстве» и «измене». Варшаве остается только надеяться, что ее угрозы наложить вето заставят остановиться летящий навстречу европейский локомотив, который пойдет на выхолащивание принятых решений и сделает невозможной практическую реализацию связки выделения грантов с соблюдением принципа верховенства права. Однако это политический авантюризм. В ряде стран ЕС уже звучали предложения распустить союз и заново собрать его, но уже без Польши или Венгрии. Хотя нельзя исключать и другого варианта, когда ЕС даст Варшаве упасть в пропасть, что вызовет масштабные потрясения в Польше и приведет к смене власти.