Для протестных проявлений существуют необходимые условия, как внутренние, так и внешние. Которые весьма многообразны и интересны для исследования. Мы же пока остановимся на их результате. А именно: как воспринимаются населением нашей страны упомянутые выше протесты и насколько высок интерес к ним?

Иван Шилов ИА REGNUM Протест

В качестве источников использованы данные трёх исследований:

1. Опрос ИА REGNUM о московских акциях протеста (проводился с 3 по 26 августа 2019 года, 74 388 респондентов);

2. Исследование «Левада-Центра», выполненное по заказу Фонда развития гражданского общества, на ту же тему — о московских акциях протеста — в версии сайта Znak.com от 7 августа прошлого года.

3. Исследование «Левада-Центра» по данным опроса «Протесты в Хабаровском крае и Беларуси», проведенного 22−28 октября 2020 года методом личного интервью среди 1601 жителя России.

Прежде всего, рассмотрим, как менялся и менялся ли интерес населения к протестным акциям в течение последнего года.

ИА REGNUM

Прежде всего, следует отметить, что две трети респондентов в достаточной степени осведомлены о событиях, послуживших поводом к проведению опроса об акциях протеста в Москве. При этом наибольший интерес к опросу проявили респонденты из Москвы (74%), что совсем не удивительно. По данным опроса «Левада-Центра» от 6 августа 2019 года, выполненного по заказу Фонда развития гражданского общества, 77% опрошенных жителей Москвы знают, что в столице проходят акции протеста против недопуска на выборы в Московскую городскую думу оппозиционных кандидатов (29% респондентов следят внимательно, а 48% лишь «что-то слышали об этом»). То есть о московских протестах 2019 года было осведомлено 74−77% москвичей и 67% жителей России.

ИА REGNUM

О протестных акциях в Хабаровском крае в связи с арестом губернатора Сергея Фургала осведомлено 73% опрошенных, что близко к уровню осведомленности москвичей о московских же протестах (74−77%) и несколько выше осведомленности жителей России в целом о беспорядках в столице (67%).

В начале августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Было объявлено, что победу одержал Александр Лукашенко. С тех пор в стране не прекращаются многотысячные протесты белорусских граждан, которые не признают результаты выборов и требуют отставки Лукашенко.

ИА REGNUM

Как видно из Рис. 3, о протестах в Белоруссии осведомлено 87% участников опроса «Левада-Центра». То есть интерес к проблемам соседнего государства оказался выше интереса к внутрироссийской повестке, либо белорусская повестка уже воспринимается россиянами как внутриполитическая.

Оценка респондентами ИА REGNUM и «Левада-Центра» утверждения, что московские власти заранее решили не пускать на выборы кандидатов от оппозиции, при качественном совпадении оказалась количественно разной.

ИА REGNUM

По данным ИА REGNUM, бо́льшая часть респондентов (48,5%) согласна с предположением о возможном наличии в действиях московских властей умысла на недопуск оппозиции как заведомо более сильных кандидатов к выборам в Мосгордуму. При этом в федеральных округах уверенность в том оказалась выше, чем в самой Москве (где равняется 44%). Весьма показателен и тот факт, что с мнением большинства были согласны и чиновники (48% — согласно, 36% — нет) и даже «силовики» (45% — согласно, 43% — нет).

А поданным опроса «Левада-Центра» от 6 августа 2019 года, лишь 37% респондентов проходившие в Москве акции протеста оценили положительно, 30% остались равнодушными к митингам в столице, еще 27% респондентов сообщили, что относятся к протестам негативно.

ИА REGNUM

По данным того же опроса «Левада-Центра», 43% респондентов положительно оценили позицию протестующих в Хабаровске, а 40% остались равнодушными к данной теме. Что, пожалуй, ближе к распределению мнений участников опроса ИА REGNUM о московских протестах; то есть внутренняя повестка респондентам оказалась ближе.

ИА REGNUM

А вот распределение мнений участников опроса «Левада-Центра» о протестах в Белоруссии показала скорее равнодушие к тематике, близкое к абсолютному. С некоторым, впрочем, перевесом в пользу действующего президента Белоруссии.

Главный, пусть и не стопроцентно очевидный, субъективный вывод: сквозь разнообразие мнений и обилие протестных тем явно просматривается запрос респондентов на стабильность и их усталость от её ожидания.