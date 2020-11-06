Я помню те времена, когда Ubisoft решила ещё активнее развивать франшизу Assassin’s Creed и добавлять в неё совсем уж экзотические исторические архетипы. Ассасин из Индии — есть. Китайский ассасин во времена династии Мин — получите. И даже ассасин из России времён революции 1917 года там был. Тогда фанаты всё чаще шутили в сети: «А что дальше? Ассасин-викинг?». Однако что для одних шутка, то для других способ заработать денег и сделать на удивление достойную игру. Встречайте Assassin’s Creed Valhalla — ещё один «конвейерный» проект Ubisoft, который удивляет не только размахом, но и качеством.

Иван Шилов ИА REGNUM Assassin's Creed Valhalla

Викингу Эйвору не везло с самого детства. Сначала воины вражеского клана убили родителей. Потом в лесу на мальчика набросился дикий волк — из-за чего юный викинг получил прозвище «поцелованный волком» (что в российской локализации перевели как «брат волка»). А потом излишне дипломатичный конунг-опекун отказался мстить за смерть родителей Эйвора. Однако былые обиды и неудачи не помешали мальчику стать яростным воином, талантливым поэтом и правой рукой своего названного брата Сигурда — наследника местного престола.

Во вступительной миссии Valhalla Эйвору (который в этой части Assassin’s Creed может быть как мужчиной, так и женщиной) придётся победить призраков прошлого, свершить свою месть и получить пугающее предостережение насчёт будущего. Всё это в формате пролога общим хронометражем на 4−5 часов реального времени: где дадут и к боевой системе привыкнуть, и разграбить пару прибрежных деревень, и подробнее ознакомиться с многочисленными сторонними активностями игры.

Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla Плавать на драккаре и наслаждаться окружающими красотами — отдельный вид удовольствия в Valhalla

Их, к слову, стало больше, чем в других частях Assassin’s Creed. Особенно стоит выделить флютинг (эдакий скандинавский рэп-баттл) и состязание выпивох, где нужно на скорость пить мёд и стараться не упасть от стремительно растущего уровня алкогольного опьянения. И, если второе «развлечение» помогает всего лишь заработать пару монет и весело отвлечься от основной сюжетной линии, то первое дарит драгоценные очки харизмы. С их помощью в дальнейшем можно будет повлиять на своих спутников и соперников в диалоге, не прибегая к помощи топора.

Дополнительные миссии теперь называются «мировые события» — это всё ещё необязательные, но интересные, проработанные и зачастую крайне эмоциональные истории местных жителей, которым нужна помощь Эйвора в том или ином деле. Они не копятся мёртвым грузом в журнале заданий, а наткнуться на одно из них чаще всего получается совершенно случайно — отчего их прохождение становится ещё более приятным и занятным делом.

В первой половине игры мне особенно запомнилось одно из таких мировых событий: молодая женщина-викинг жалуется Эйвору на проблемы сексуального характера. Мол, раньше она и её муж были бравыми воителями и регулярно занимались любовью во время набегов. А сейчас, из-за миролюбивой политики конунга, грабить стало некого, а значит, и былой «огонёк» в отношениях пропал. Ничего не поделать — придётся выручать бедную семейную пару. В этой миссии вам придётся разыграть настоящее представление: ворваться в дом под видом воина вражеского клана, начать крушить мебель и, как итог, утроить пожар — и всё это на глазах у занимающихся любовью викингов. О времена, о нравы.

Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla Не забыли разработчики и о глобальном сюжете в современности. Здесь даже нашлось место для коронавируса

Центральный сюжет почти не отстаёт по накалу страстей. После пролога Эйвор и Сигурд принимают волевое решение отправиться в Британию и построить там новый дом для своего клана. А значит, придётся не только заниматься менеджментом поселения (что в Valhalla вынесено в отдельную игровую механику), но и активно участвовать в политической жизни островов. Для начала заключить союз с сыновьями легендарного Рагнара Лодброка, а потом и с правителями других соседних земель.

На этом, в общем-то, и строится основная часть игры: Эйвор седлает коня (или поудобнее устраивается на собственном драккаре) и отправляется в путешествие к одному из соседей. На месте он проходит различные сюжетные задания, заручается поддержкой правителя и возвращается в постепенно разрастающееся поселение своего клана. Дальше по желанию: можно отдохнуть, построить пару новых зданий, пройти несколько мировых событий, поохотиться за редким снаряжением или поучиться ремеслу ассасина.

Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla Сам Эйвор никогда не садится за вёсла — не командирское это дело

К слову о нём — Ubisoft, наконец-то, решила оправдать название франшизы Assassins' Creed и вернуть многие механики из прошлых частей. Ликуйте фанаты: Эйвор теперь орудует скрытым клинком (правда, совсем не так, как мы привыкли), прячется среди ничего не подозревающих горожан и охотится за головами высокопоставленных чинов ордена тамплиеров. Здесь вам и культовый «прыжок веры», и прятки в стогах сена, и смертоносные удары клинком со спины. Сюжетно у ассасинов также нашлось своё место в общей истории покорения Британии, однако она не столь глобальна и интересна, как основные похождения Эйвора.

К сожалению, идея «ассасин-викинг» даже при неплохой реализации совершенно не работает сразу по ряду причин. Прежде всего, эти механики никак не вяжутся с общей концепцией игры. В одном эпизоде мы грабим деревни, беспощадно вырезаем стражу и с улюлюканьем кидаем топоры прямо в головы соперников, а в другом — вынуждены скрываться и искать нужный момент для атаки исподтишка. И с полной уверенностью могу заявить: делать первое куда веселее, чем второе.

Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla Меню снаряжения вполне стандартное. Радует, что можно экипировать героя сразу двумя щитами и устроить представление в стиле мультфильмов о «Трёх богатырях»

За время пролога и первой части основного сюжета игра слишком сильно погружает тебя в жизнь викингов: с постоянными пирами, частыми набегами и романтикой кровавого боя «лицом к лицу». Поэтому поверить в то, что Эйвор по собственной воле захочет победить противника не как благородный воин, а как хитроумный убийца, — попросту невозможно. Да и на деле зачастую оказывается, что проще и быстрее достать топоры и устроить брутальный мордобой со множеством противников, чем долго и упорно выслеживать одного единственного.

И это, не говоря о том, что стелс в Valhalla реализован ужасно бедно. Единственное, что скрывает Эйвора от взгляда стражи и неприятелей — это тоненький плащ с капюшоном. И даже если под ним герой будет абсолютно голым или, наоборот, одет в полный комплект фамильных доспехов своего клана, на него всё равно никто не обратит внимание. Получается парадокс уровня игр про Хитмэна — запоминающийся лысый детина с татуировкой на голове переодевается в почтальона и каким-то неведомым образом становится невидимкой для окружающих.

Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla Большую часть игры я проездил на этом огромном волке. Ведёт он себя как лошадь, но атмосферы добавляет

Таким образом, создаётся ощущение, что линия ассасинов и все её механики в Valhalla «прикручены» как-то искусственно. Ясное дело, что Ubisoft пора оправдывать название франшизы и чем-то радовать преданных фанатов, но хотелось бы чуть более тонкого и вдумчивого подхода. Особенно слабой эта часть игры кажется на фоне всего остального контента: интересного, проработанного и затягивающего на долгие часы. По масштабу происходящих событий и доступных «точек интереса» Valhalla совершенно точно не уступает тому же «Ведьмаку», а в некоторых аспектах и значительно превосходит его.

Стоит признать, что у Ubisoft получилась большая, красивая, качественная и очень «правильная» игра для 2020 года. Конечно же, в ней хватает и минусов, но за общим количеством приятных впечатлений и того уровня «развлекательности», который она дарит, о них не хочется и вспоминать. Моей личной головной болью стала лишь продолжительность проекта: в нём так много разнообразного контента, что полное прохождение может занять от 60 до 100 свободных часов реального времени. А где их найти взрослому работающего человеку?

Скриншот из игры Assassin's Creed Valhalla Любой набег в Valhalla начинается с высадки на берег. Будьте готовы промочить ноги

Можно ли назвать Valhalla успешной игрой — совершенно точно. Можно ли назвать Valhalla игрой про ассасинов — нет, нельзя. Тем не менее Ubisoft хочется лишь похвалить и отметить, что именно с этой франшизой компания движется в правильном направлении. Однако в следующих проектах серии (которые, скорее всего, уже находятся в разработке) хотелось бы увидеть более продуманного возвращения к истокам.