ИА REGNUM Сейчас все больше регионов опять вводят удаленное обучение, новостей об этом много, но почти нет новостей о качестве этого дистанционного обучения, о самом процессе. Есть ли у вас конкретные примеры того, как именно организуется этот процесс дистанционного обучения в школах? Что вы можете сказать по поводу эффективности данных методов?

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

В моем регионе, в Новосибирской области, власти продлили двухнедельные каникулы еще на неделю. Затем ученики с 6-го по 10-й класс будут обучаться дистанционно, а остальные — очно. Но каникулы у детей проходят не как обычно. Многим ученикам были выданы задания на первую неделю каникул. Третья каникулярная неделя тоже у многих началась с получения заданий. Учителя вынуждены идти на такие меры, так как столь длительные каникулы не оставляют шансов нагнать учебную программу. Понятно, что далеко не все дети могут освоить самостоятельно учебный материал, поэтому родителям приходится оказывать посильную помощь или привлекать репетиторов.

Со слов знакомого преподавателя в колледже информатики, где обучаются дети старшего школьного возраста, работа с учениками происходит в основном через домашние задания на платформе GoogleКласс. Общение происходит по расписанию через Google Meet или через Zoom. «Пятерочники» и «четверочники» без проблем выполняют домашние задания, но есть контингент, который вообще не может так работать. Таких ребят примерно от четверти до трети.

Из соцсетей есть показательный пример. Учитель, которая является противником дистанционного обучения, рассказала, что ее ученикам предложили использовать платформу Microsoft Teams. Сама она отказалась проводить урок на данной платформе. Так за нее этот урок провел робот.

Edu.gov.ru Школьный класс. Учитель проводит уроки онлайн

ИА REGNUM Есть мнение, что «дистанционка» — это просто перенос сложившегося процесса очного обучения в онлайн (преподаватель должен что-то объяснить ученикам не в классе, а в Zoom), который как надо работать не будет, и что дистанционное обучение должно строиться вообще на других принципах. Согласны ли с этим? Как можете прокомментировать такую позицию?

Все больше родителей и учителей начинают понимать, что дистанционное обучение не закончится вместе с пандемией коронавируса. 7 и 8 ноября родители во многих городах страны вышли на пикеты против внедрения дистанционного образования и «цифровой образовательной среды». Так как во многих регионах действуют ограничения на массовые мероприятия, то большинство пикетов были одиночными. Конечно, для полуторамиллионного Новосибирска пикетов было катастрофически мало, не более пятнадцати. Многие родители не поддерживают пикетчиков из боязни ухудшения отношений с администрацией школы. Многие уверены, что дистанционное обучение необходимо для сохранения здоровья их детей. Поэтому пикетчики говорили о минимальных рисках заражения детей в школе и о несравнимо большем вреде здоровью детей от дистанционного обучения, разъясняли родителям их права, говорили о возможности влияния на принятие решений администрацией образовательного учреждения.

ИА REGNUM Как возможно такое влияние?

Влиять на решения руководства можно через коллективные органы управления. В школе это управляющий совет. В него входят учителя, родители и старшеклассники. «Завоевывая» такие советы, можно влиять на директора.

ИА REGNUM Нередко родители, жалуясь на невозможность давать адекватные знания на «дистанте», заговаривают про необходимость репетиторов. Как вы считаете, был бы, хотя бы в теории, смысл компенсировать родителям занятия с репетиторами? Можно ли было бы учителям, за доплату из бюджета, давать дополнительные уроки своим же ученикам — или нагрузка учителя и без того сейчас возросла? Как думаете, такого рода доплаты скорее помогли бы людям — или наоборот, в перспективе помогли бы условно легитимизировать «дистант»? По принципу — вот вам небольшая (конечно, небольшая) дотация на допзанятия и сидите дома.

По оплате родителям есть один примечательный момент. Все инстанции в один голос говорят о том, что дистанционное обучение — это не особая форма образования, а метод реализации очного (!) образования. Следовательно, все деньги, необходимые для образовательного процесса, получает школа. Добиться каких-либо компенсаций родителям будет сложно, хотя попытки в регионах ведутся. К примеру, в Томске, Омске и Новосибирске родители намерены обратиться к местным и федеральным властям по поводу оплаты времени, которое они тратят на занятия на «дистанте». Там общественники хотят приравнять дистанционное обучение к семейному образованию. Но семейное образование и сейчас законодательно возможно. Хотя оно имеет ряд отрицательных сторон, присущих и «дистанционке», в первую очередь — ограниченную социализацию ребенка.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Дистанционное обучение

ИА REGNUM Как вы считаете, что ждет выпускников начавшегося учебного года?

Весенняя «дистанционка» показала значительное снижение знаний у школьников. Конечно, дети недополучат знания и в текущем году. Уже идут разговоры, что выпускники не будут сдавать ЕГЭ и ОГЭ. ЕГЭ останется только для будущих абитуриентов вузов. Конечно, вузы снизят планку поступления. Ведь на бюджетные места все равно наберут детей, а платные места и сейчас не требуют от ребенка семи пядей во лбу. Положенные часы учителя отработают в любом случае, это регламентировано законодательными актами. Но результат их деятельности будет существенно ниже. Взгляд на «дистанционку» как на спасение жизни детей очень распространен. Здесь государственная пропаганда хорошо поработала. Но назовите мне детей, перенесших заболевание, вызванное коронавирусом, в тяжелой форме. Таких нет. Фактически школа является самым безопасным местом. Да и в чем смысл оставлять детей дома, если родители ходят на работу и там могут заразиться?