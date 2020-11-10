Соглашение, достигнутое по пакету реформ новой Единой сельскохозяйственной политики Европейского союза (ЕСП) на недавнем Сельскохозяйственном совете ЕС, можно охарактеризовать как имеющее историческое значение. Оно было принято после долгого обсуждения, что лишь подчеркивает его серьезность и критичность в текущей ситуации.

Жюль Дюпре. Жнецы

Важность Соглашения по проектам трех основных положений новой ЕСП примечательна с учетом того, что его созревание и окончательная доработка потребовали кропотливых переговоров, продолжавшихся два с половиной года, и ротации пяти разных председателей стран — членов ЕС. С этим Соглашением было продемонстрировано наиболее однозначно, что любыеразличия в потребностях, подходах и приоритетах между странами Союза могут быть преодолены, если есть необходимая политическая воля, которая позволяет оформить видение будущего ЕСП.

И, в принципе, вера государств — членов ЕС в важность Единой сельскохозяйственной политики в Европе подтверждается, особенно в трудных условиях, которые создают серьезные проблемы для ее единства, — таких как Брексит, нестабильная экономическая среда и сильная международная торговая конкуренция, здоровье и экономический кризис, вызванный пандемией COVID-19, геополитические события, миграция, внутренняя безопасность и оборона, изменение климата, различия в экономической и социальной структуре первичного сектора государств-членов и их подходы к развитию. Новое общеевропейское видение более экологичного, справедливого и упрощенного проекта ЕСП было «подтверждено» твердыми обязательствами государств-членов в различных областях, в соответствии с обязательствами стратегии «Зеленого пакта», программ «От фермы к столу» и «Биоразнообразия», с целью умного и устойчивого развития сельского хозяйства, повышения осведомленности населения об окружающей среде и климате и комплексных особенностях сельской местности.

European Parliament Выступление Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте

В частности, Соглашение направлено на сбалансированную интеграцию устремлений новой ЕСП в отношении экономической, экологической и социальной устойчивости. Единый подход предусматривает совместный вклад в реализацию политики обоих ее компонентов: компонента I — прямой помощи, и компонента II — инвестиций в достижение конкретных приоритетов. Эти приоритеты, которые будут включены каждым государством-членом в свой национальный стратегический план с учетом его специфики и особых потребностей, связаны с поддержкой доходов сельского хозяйства и обеспечением продовольственной безопасности, повышением конкурентоспособности с большим упором на исследования, технологией и цифровизацией, расширением прав и возможностей фермеров в производственно-сбытовой цепочке, борьбой с изменением климата, привлечением молодых фермеров и содействием развитию бизнеса в сельских районах.

Консенсус по вопросам окружающей среды и изменения климата, а также гибкость в управлении ресурсами, которая была предметом упорных переговоров, были включены в Соглашение, чтобы учесть возросшие экологические запросычерез т. н. экологические схемы (eco schemes — помощь производителям в принятии экологических практик). В то же время каждому государству — члену ЕС была предоставлена необходимая гибкость для достижения экологических целей и реализации мероприятий по снижению риска потери ресурсов. В частности, был установлен двухлетний пилотный период для реализации экологических схем компонента I, возможность передачи нераспределенных ресурсов на другие действия компонента I, а также возможность компенсации агроэкологических расходов компонента II суммами, которые будут выделены на реализацию экологических схем.

Кроме того, в контексте переговоров по Стандартам хорошего сельскохозяйственного и экологического состояния земель № 8 («Севооборот») и № 9 («Сохранение непродуктивных элементов и территорий для улучшения биоразнообразия сельскохозяйственных угодий») было решено применять их к территориям, превышающим 100 соток, без других условий. Кроме того, удалось исключить мелких фермеров, получающих помощь в размере до 2000 евро в год, из жесткой бюджетной дисциплины и перевести их под более упрощенный контроль, чтобы гарантировать, что они вносят вклад в выполнение экологических требований Союза.

jorge Franganillo Продуктовый рынок в Риге

По всем вышеперечисленным причинам мы считаем, что это Соглашение, за которое проголосовали в Европейском парламенте, является важной вехой для будущего Общей сельскохозяйственной политики в Европе. Это развитие в сочетании с успешным исходом переговоров по ее финансовой части (Многолетняя финансовая программа на 2021−2027 годы, от мая-2020), — где Греции удалось добиться для себя увеличения ресурсов ЕСП по отношению к первоначальному предложению ЕС (с 18,2 млрд до 19,3 млрд евро), теперь позволяет нам смотреть в будущее с большим оптимизмом и лучше планировать наш Национальный стратегический план на 2021−2027 годы в направлении обеспечения устойчивости и устойчивости нашей агропродовольственной системы, и, конечно, удовлетворения текущих и будущих потребностей как наших производителей, так и наших сельских районов.