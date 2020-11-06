Журнал Analytics Insight Magazine, посвященный прорывным разработкам в области искусственного интеллекта (ИИ), big data и IT-технологий, 5 ноября 2020 года опубликовал статью Прии Диалани об использовании ИИ в лечении расстойства сна «Искусственный интеллект поможет вам спать спокойно».

Искусственный интеллект

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Сон — основа жизни, которая помогает нам оставаться физически и психически здоровым. К сожалению, не у всех у нас есть возможность спать достаточно продолжительное время.

Тем не менее, учитывая, что более 50−70 млн взрослых американцев имеют какие-то проблемы со сном, существует потребность в поиске более эффективных подходов к их решению.

В последнее время технологии выступают в роли героя, спешащего на помощь для улучшения качества сна самыми разными способами. Эксперты заявляют, что искусственный интеллект (ИИ) может выступить в роли такого помощника, полностью заменив снотворные препараты.

Снотворное

Огромное количество достижений в области ИИ стало возможным благодаря «большим данным», то есть использованию огромных массивы данных, которые можно анализировать для выявления закономерностей и тенденций, связанных с поведением человека.

В сфере технологий сна большие массивы данных часто создаются датчиками, которые связаны с компьютерными приложениями и / или с переносными устройствами. Такие датчики позволяют идентифицировать различные фазы сна в зависимости от различных показателей, включая размеры тела, частоту и глубину дыхания, пульс и мозговую активность.

«Технология сна» базируется на огромном массиве данных о процессе сна разных людей, которые используются для машинного обучения ИИ. В процессе обучения ИИ получает всё больше детальной информации об индивидуальных особенностях сна, на основе чего он выдает предложения для конкретных людей, как можно улучшить качество их сна.

ИИ помогает повысить возможности существующей системы здравоохранения для раннего выявления и лечения нарушений сна, а также различных инфекций, которые могут влиять на качество сна людей.

Центры изучения сна собирают огромные объемы информации для ИИ. Эти инновации соответствуют общей тенденции современной медицины к достижению более точной диагностики и помощи в лечении нарушений сна.

Сон

Организации, занимающиеся технологиями сна, создают инструменты ИИ, которые помогают в автоматическом режиме собрать и обработать различные записи приборов и данные о сне пациентов. Специалисты по сну с помощью новых технологий ИИ могут получить такие важные характеристики сна, как индекс апноэ-гипопноэ. ИИ также может помочь понять механизмы, лежащие в основе обструктивного апноэ во сне, чтобы пациенту было назначено правильное лечение. Некоторые системы на основе ИИ обнаруживают апноэ, хрипы и сильное сжатие зубов с помощью анализа звукозаписей, полученных во время сна пациента.

ИИ для младенцев может показаться странной идеей, однако он помогает многим родителям привить своим малышам положительные привычки сна и чёткий распорядок дня раньше, чем это происходит обычно.

Радионяни сегодня выполняют разные функции, но среди них выделяется Nanit — это продукт, который охватывает большую часть, если не все, возможности для наблюдения за ребенком. С помощью камеры, которая обеспечивает превосходный обзор кроватки, Nanit может отслеживать движения ребенка, его сон и плач, а также экологические условия, например, свет, температуру и влажность.

Система Nanit отправляет интеллектуальные уведомления и предупреждения, но также может помочь улучшить сон вашего ребенка, изучая его привычки и предпочтения и предлагая индивидуальные программы для сна. Для этого Nanit использует компьютерное зрение для анализа видеофильма о вашем ребенке с помощью специальных алгоритмов, что позволяет радионяне выдать родителям рекомендации о сне их младенца.

Сон младенца

Отслеживание сна постепенно становится популярным, поскольку имеет множество преимуществ. Трекеры (технологии для отслеживания) сна на основе ИИ помогают фиксировать продолжительность сна каждую ночь, качество сна и прочие факторы, а также вырабатывать персональные предложения по улучшению сна в зависимости от данных, которые они собрали за время анализа. Особенности среды для сна и показатели здоровья, связанные со сном, позволяют прогнозировать появление таких потенциальных проблем, как храп и апноэ (задержка дыхания) во сне.

Научно доказано, что музыка оказывает сильное влияет на сон людей, и на протяжении тысячелетий детские песни (колыбельные) использовались для успокоения и убаюкивания младенцев.

Чтобы понять, что делает песню, спетую перед сном, эффективным средством для засыпания, медицинская организация AXA PPP создала две колыбельные, одну из которых «сочинил» ИИ, а другую — человек. После демонстрации нот в машиночитаемом формате с помощью глубокого обучения алгоритм смог «почувствовать» гармонию и ритм, что и привело к появлению новой композиции. ИИ написал ноты, а затем музыка была преобразована в мелодию с помощью человека.

« Мы думаем, что ИИ лучше всего проявляет себя, когда компьютеры и люди работают вместе », — сказал Эд Ньютон Рекс, основатель организации Jukebox, чья система использовалась AXA для создания мелодии.

Если ваш матрас не может обеспечить вам необходимый комфорт, вы, несомненно, ощутите такие последствия, как неоднократные пробуждения, беспокойную ночь и пробуждение с ломотой в теле.

Матрас

ИИ помогает производителям выпускать ультрасовременные умные матрасы. Умный матрас имеет внутренние датчики, которые помогают им извлекать данные и улучшать сон потребителя, изменяя его температуру, силу поддержки тела и уровень освещенности помещения, где спит человек, в режиме реального времени. Постельное белье со встроенными датчиками, используемыми ИИ, собирает информацию о положении тела и характере сна и подстраивается под форму тела в режиме реального времени.

Умный матрас на основе технологии ИИ охлаждает человеческое тело путём снижения температуры самого матраса, когда это необходимо, для обеспечения непрерывности сна. Матрас использует ИИ и биометрические данные в режиме онлайн для определения идеальной температуры.