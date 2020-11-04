Французская консалтинговая компания Capgemini в своем фундаментальном «Обзоре мировых энергетических рынков (WEMO)» приходит к выводу, что, несмотря на декларируемый интерес со стороны крупных европейских нефтегазовых компаний к возобновляемым источникам энергии, мировой энергетический сектор инвестирует в проекты, не связанные с добычей и переработкой ископаемых энергоресурсов, менее 1% капитала.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Свои комментарии к отчету Capgemini Дарья Снечкус изложила в статье «Медленный переход мировой нефтегазовой отрасли к новым видам топлива перпятствует достижению климатических целей», которая была опубликована 3 ноября 2020 года ведущим мировым аналитическим порталом по проблемам развития солнечной и ветровой энергетики Recharge News.

* * *

Крупнейшие европейские нефтегазовые компании осуществляют постепенный переход на зелёную энергетику, но нефтяная отрасль в целом продолжает играть серьёзную роль в мировом энергетическом балансе, при этом нефтегазовый сектор в целом инвестирует менее 1% капитала в возобновляемые источники энергии, делая таким образом цели борьбы с изменением климата «крайне трудно достижимыми».

В отчете говорится, что хотя такие нефтегазовые гиганты, как Shell, BP, Total, Equinor и Eni, «постепенно увеличивают» капитальные вложения в возобновляемые источники энергии — солнечную энергию, морские ветряные установки и аккумулирование энергии, но этого всё равно недостаточно. На конкретные проекты в области чистой энергетики до 2025 года будет потрачено всего $25 млрд, в то время как на новые, разрабатываемые «с нуля» нефтегазовые проекты будет потрачено $166 млрд в течение того же периода.

« Для некоторых крупных европейских компаний размер инвестиций в сектор, не связанный напрямую с добычей и поставками нефти и газа, составляет 5−7% от общего объема их капиталовложений. Однако они готовы вкладывать больше. Эта готовность обусловлена растущим спросом на такие капиталовложения со стороны акционеров, растущим давлением со стороны общества, уменьшением финансовых возможностей для нефтегазовой отрасли и лучшим пониманием факторов, влияющих на стоимость и модель управления в секторе возобновляемых источников энергии », — заявили авторы отчета, отметив « заметный рост капитализации европейских энергетических компаний ».

Активные действия этих компаний направлены не только на производство электроэнергии, но и на её хранение. Например, Total приобрел компанию-производителя литий-ионных аккумуляторов Saft, Shell — компанию по зарядке электромобилей Greenlots, а Equinor — разработчика водородных технологий H21.

EDDIE Shell

Capgemini приходит к выводу, что Shell может стать крупнейшей западной энергетической компанией к 2035 году, а Total — занять четвертое место, если они смогут достичь поставленных целей по переходу на «зеленые» источники энергии.

Напротив, «американские международные нефтяные компании и национальные нефтяные компании сохранили свою роль в структуре энергопотребления», — пишут авторы отчета, приведя пример компании ExxonMobil, которая вместо создания возобновляемых источников энергии в чистом виде направила свою деятельность на производство биотоплива в качестве «новой энергии» и на технологию улавливания и хранения углерода.

Одним из ключевых выводов отчета стала необходимость быстрого развития экологически чистой энергетики. При этом в Capgemini подчеркнули, что на возобновляемые источники энергии приходится:

«более половины мировых инвестиций в производство электроэнергии; эти расходы осуществлялись в основном в развитых странах и в меньшей степени в развивающихся странах, которые продолжают строить угольные и газовые электростанции для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию».

WEMO за 2020 год фиксирует две противоположные тенденции в развитии энергетики во всём мире. С одной стороны, продолжается тренд 2019 года, связанный с переходом к «зеленой» энергетике, развитием возобновляемых источников энергии и технологий хранения энергии, а также вниманием к проблемам изменения климата и эволюцией рынка энергетических ресурсов. С другой стороны, наблюдается глубокое влияние пандемии COVID19 на энергетическую отрасль в 2020 году, которое приведёт к изменению базовых климатических показателей и установлению для них так называемой «новой нормы».

dj venus Зарядка электромобилей Greenlots

В отчете Capgemini подчеркивается «значительное падение» уровня энергопотребления, вызванное пандемией, которое привело к значительному сокращению выбросов парниковых газов — самому низкому со времен Второй мировой войны, но при этом в отчёте говорится, что достижение «долгосрочных целей в области изменения климата все ещё остаются очень сложными».

» В 2019 году мы наблюдали замедление мирового экономического роста: рост валового внутреннего продукта в странах Большой двадцатки был на 0,8 пункта ниже, чем в предыдущем, 2018 году. Также динамика роста спроса на энергию сократилась — её потребление увеличилось всего на 0,7% по сравнению с 2,2% в 2018 году , — сказала Колетт Левинер, старший советник Capgemini по энергетике и коммунальным услугам. — В то время как мировой объем выбросов парниковых газов продолжал увеличиваться, и его рост в 2019 году составил 0,6%, достигнув при этом самого высокого уровня прироста за всю историю. Выбросы в энергетическом секторе при этом снизились на 0,4% под влиянием группы факторов, включая переход энергетических компаний с угля на газ, рост количества возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности».

Колетт Левинер предупредила:

«Объемы выбросов, вероятно, снова начнут расти по мере того, как мир оправится от пандемии. Для того чтобы выйти на правильную экологическую траекторию, снова потребуется ограничение, подобное пандемии, причем каждый год в течение последующих десяти лет, что, конечно, невозможно. Для достижения целей по борьбе с изменениями климата необходимы другие, более глубокие решения».

Ricardo Bernardo АЗС BP

Европейский фонд восстановления после пандемии COVID-19 (EURecovery Fund) готов выделить одну треть из €750 млрд на проекты в области устойчивого развития и перехода на возобновляемые источники энергии. Этот шаг в Capgemi назвали «критически важным».

« Поэтому в отчете рекомендуется обратить особое внимание на фонды устойчивого развития и ужесточить «зеленые » условия для выделения средств», — заявили авторы отчета.

В итоге Capgemini подготовила рекомендации для «достижения целей в области изменения климата при обеспечении энергетической безопасности», которые включают шесть пунктов:

1) установление высокой цены на углерод и/или введение налогов на выбросы углерода;

2) стимулирование технологий строительства и электростанций без углеродных выбросов;

3) обеспечение достижения целей по декарбонизацию экономики;

4) развитие производство «зеленого» водорода;

5) увеличение доли возобновляемых источников энергии;

6) создание системы экономического стимулирования «зеленых» проектов.