При нынешних темпах декарбонизации для спасения климата нужно 10 пандемий!
Французская консалтинговая компания Capgemini в своем фундаментальном «Обзоре мировых энергетических рынков (WEMO)» приходит к выводу, что, несмотря на декларируемый интерес со стороны крупных европейских нефтегазовых компаний к возобновляемым источникам энергии, мировой энергетический сектор инвестирует в проекты, не связанные с добычей и переработкой ископаемых энергоресурсов, менее 1% капитала.
Свои комментарии к отчету Capgemini Дарья Снечкус изложила в статье «Медленный переход мировой нефтегазовой отрасли к новым видам топлива перпятствует достижению климатических целей», которая была опубликована 3 ноября 2020 года ведущим мировым аналитическим порталом по проблемам развития солнечной и ветровой энергетики Recharge News.
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Крупнейшие европейские нефтегазовые компании осуществляют постепенный переход на зелёную энергетику, но нефтяная отрасль в целом продолжает играть серьёзную роль в мировом энергетическом балансе, при этом нефтегазовый сектор в целом инвестирует менее 1% капитала в возобновляемые источники энергии, делая таким образом цели борьбы с изменением климата «крайне трудно достижимыми».
В отчете говорится, что хотя такие нефтегазовые гиганты, как Shell, BP, Total, Equinor и Eni, «постепенно увеличивают» капитальные вложения в возобновляемые источники энергии — солнечную энергию, морские ветряные установки и аккумулирование энергии, но этого всё равно недостаточно. На конкретные проекты в области чистой энергетики до 2025 года будет потрачено всего $25 млрд, в то время как на новые, разрабатываемые «с нуля» нефтегазовые проекты будет потрачено $166 млрд в течение того же периода.
Активные действия этих компаний направлены не только на производство электроэнергии, но и на её хранение. Например, Total приобрел компанию-производителя литий-ионных аккумуляторов Saft, Shell — компанию по зарядке электромобилей Greenlots, а Equinor — разработчика водородных технологий H21.
Capgemini приходит к выводу, что Shell может стать крупнейшей западной энергетической компанией к 2035 году, а Total — занять четвертое место, если они смогут достичь поставленных целей по переходу на «зеленые» источники энергии.
Напротив, «американские международные нефтяные компании и национальные нефтяные компании сохранили свою роль в структуре энергопотребления», — пишут авторы отчета, приведя пример компании ExxonMobil, которая вместо создания возобновляемых источников энергии в чистом виде направила свою деятельность на производство биотоплива в качестве «новой энергии» и на технологию улавливания и хранения углерода.
Одним из ключевых выводов отчета стала необходимость быстрого развития экологически чистой энергетики. При этом в Capgemini подчеркнули, что на возобновляемые источники энергии приходится:
WEMO за 2020 год фиксирует две противоположные тенденции в развитии энергетики во всём мире. С одной стороны, продолжается тренд 2019 года, связанный с переходом к «зеленой» энергетике, развитием возобновляемых источников энергии и технологий хранения энергии, а также вниманием к проблемам изменения климата и эволюцией рынка энергетических ресурсов. С другой стороны, наблюдается глубокое влияние пандемии COVID19 на энергетическую отрасль в 2020 году, которое приведёт к изменению базовых климатических показателей и установлению для них так называемой «новой нормы».
В отчете Capgemini подчеркивается «значительное падение» уровня энергопотребления, вызванное пандемией, которое привело к значительному сокращению выбросов парниковых газов — самому низкому со времен Второй мировой войны, но при этом в отчёте говорится, что достижение «долгосрочных целей в области изменения климата все ещё остаются очень сложными».
Колетт Левинер предупредила:
Европейский фонд восстановления после пандемии COVID-19 (EURecovery Fund) готов выделить одну треть из €750 млрд на проекты в области устойчивого развития и перехода на возобновляемые источники энергии. Этот шаг в Capgemi назвали «критически важным».
В итоге Capgemini подготовила рекомендации для «достижения целей в области изменения климата при обеспечении энергетической безопасности», которые включают шесть пунктов:
1) установление высокой цены на углерод и/или введение налогов на выбросы углерода;
2) стимулирование технологий строительства и электростанций без углеродных выбросов;
3) обеспечение достижения целей по декарбонизацию экономики;
4) развитие производство «зеленого» водорода;
5) увеличение доли возобновляемых источников энергии;
6) создание системы экономического стимулирования «зеленых» проектов.