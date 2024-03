Иван Шилов ИА REGNUM

Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что рассчитывает на международное расследование участия иностранных боевиков в карабахском конфликте. Он написал в Facebook следующее: «Участие наемников и террористов в агрессии против Арцаха является угрозой не только для Арцаха и Армении, но и для международной безопасности, и этот вопрос должен стать предметом международного расследования». При этом добавил, что «у армянской стороны есть доказательства участия иностранных боевиков в боях в Карабахе». Такое заявление появилось не на пустом месте. Баку категорически отрицает использование в карабахской войне иностранцев, но есть официальные заявления спецслужб США, Франции и России, свидетельства журналистов, данные частных расследований.

mod.gov.az Цель атаки азербайджанского БПЛА

О подготовке, доставке, оплате наемников писали российская газета «Коммерсантъ», британские The Guardian и The Independent, американская The Wall Street Journal и журнал Foreign Policy. Как сообщает DW, обширное досье собрали активисты из исследовательской группы Conflict Intelligence Team, проводя одновременно геолокацию наемников. В основном речь ведется о рекрутах из числа протурецкой Сирийской национальной армии (SNA) на севере и северо-западе Сирии, подконтрольной Турции территории. Общее число наемников, по оценкам различных изданий, колеблется от тысячи до полутора тысяч человек. Тема была предметом обсуждения в ходе последнего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Недавно заговорили и об «афганском следе», якобы президент Турции договорился с Гульбеддином Хекматияром о переброске боевиков на помощь азербайджанским военным. В Исламской партии Афганистана, которую возглавляет Хекматияр, опровергли эти сообщения. Но в 1994 году афганцы уже воевали в Карабахе на стороне Азербайджана и тоже по соглашению с Хекматияром. Сейчас Кабул на официальном уровне выступил с поддержкой Баку в войне. В ответ Ереван потребовал лишить Афганистан статуса наблюдателя в ПА ОДКБ, обосновав это тем, что заявления афганского МИД содействуют «турецко-азербайджанской агрессии».

Mod.gov.az Цель атаки азербайджанского БПЛА

Карабахский конфликт, несмотря на объявленное перемирие, продолжается, и возможность участия в нем наемников остается открытой. И появились признаки интернационализации войны, которая начинает вписываться в большую региональную геополитику. Комментируя ситуацию, саудовское издание Asharq Al-Awsat усматривает опасность в том, что Эрдоган стал ретранслировать на так называемый закавказский фронт схему действий в Ливии и в Сирии под лозунгом «они или мы», то есть христианский Запад или исламский Восток, запуская в игру джихадистов как в противостоянии против Греции в Восточном Средиземноморье, так и против курдов в Сирии и Армении в Закавказье. «Развитие событий по такому сценарию, — считает издание, — изолирует Турцию (и Азербайджан — С. Т.) не только от Запада, но и от арабов и персов в Иране, в дополнение ко многим более мелким этническим группам, которые, хотя и являются мусульманами, не считают, что Турция должна определять их судьбу, как это было во времена Османской империи». Так, иранские азербайджанцы, которые составляют 25% населения Ирана, «движимы патриотизмом и этнической принадлежностью, а не религией». Кстати, об этом открыто говорит египетский президент Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси, прогнозируя затягивание карабахской войны и ее воздействие на ход событий в регионе.

Kremlin.ru Абдул-Фаттах Саид Хусейн Халил Ас-Сиси

Многое прояснится после президентских выборов в США, независимо от того, кто победит, Дональд Трамп или Джо Байден. Если последний, то он свяжет Эрдогану руки, если первый, то Эрдогану, рано или поздно, станут связывать ноги. К тому же вряд ли стоит ожидать в ближайшее время преодоления разрыва между Анкарой и Европой. По мнению европейских экспертов, «события приобретают широкий геополитический контекст, поскольку Турция стремится расширить свое влияние на бывшие османские территории, а Европа пытается противодействовать этому». Что способствует возрождению турецких воспоминаний о политике европейских держав по разделу не только нетурецких частей Османской империи в конце Первой мировой войны, но и о самой Турции. Эрдоган вместе со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым затеяли «большую игру» на Большом Ближнем Востоке. Но это ставит других региональных и внешних игроков перед сложной дилеммой выбора вариантов ответных действий. Что касается карабахской войны, то она, похоже, будет продолжаться до тех самых пор, пока одна или обе стороны не выдохнутся на поле. И это может быть стартом нового начала.