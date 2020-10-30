Согласно новому докладу Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (МПБЭУ), без превентивных стратегических мер пандемии будут возникать всё чаще, убивая всё больше людей и нанося всё возрастающий ущерб мировой экономике. В связи с этим ведущие научные эксперты предложили ряд профилактических мер по снижению риска возникновения пандемий, расходы на которые составят лишь малую от экономических последствий COVID-19.

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Об этом пишет Нео Чай Чин в своей статье «Зеленые облигации, налоги и стратегии землепользования для выхода из «эпохи пандемии», опубликованной 30 октября 2020 года на сайте ведущей медиа-компании Азиатско-Тихоокеанского региона Eco-business, специализирующейся по вопросам устойчивого развития.

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По мнению экспертов, для выхода из «эпохи пандемий» потребуется политика, направленная на предотвращение, а не на сдерживание и контроль за заболеваниями.

Зеленые облигации, нацеленные на сохранение биоразнообразия и снижение риска пандемий, налоги на определенные виды животноводческой продукции и включение риска новых заболеваний в оценки воздействия крупных проектов развития и землепользования — это некоторые меры, предложенные в новом отчете МПБЭУ.

МПБЭУ — независимый межправительственный орган, в который входят 137 государств. Хотя это не орган Организации Объединенных Наций (ООН), услуги секретариата предоставляются ему Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП).

Отчет выпущен на фоне второй волны пандемии COVID-19 во многих европейских странах и США. COVID-19 унес жизни почти 1,2 млн человек и вызвал экономические потрясения с момента своего появления в конце прошлого года. К июлю это стоило мировой экономике более $8 трлн, а к концу следующего года может достигнуть $16 трлн.

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Эксперты предложили сократить или исключить из торговли дикими животными виды, которые были определены как имеющие высокий риск возникновения болезней. Выращивание, торговля и потребление животных из дикой природы привели к таким заболеваниям, как тяжелый острый респираторный синдром (Sars) и COVID-19, ранние случаи которого были зарегистрированы на оптовом рынке в китайском городе Ухане.

В отчете МПБЭУ отмечается, что пандемии вызывают широкомасштабные негативные последствия и, вероятно, будут причинять экономический ущерб в размере более триллиона долларов в год. Для сравнения, вклад в стратегии профилактики оценивается в $40−58 млрд в год.

«Без превентивных стратегий пандемии будут возникать чаще, распространяться быстрее, убивать больше людей и оказывать более разрушительное воздействие на мировую экономику, чем когда-либо прежде», — пишут авторы отчета.

Отчет МПБЭУ появился как резюмирующий документ семинара, проведенного в июле для экспертов по обзору научных данных о происхождении и влиянии COVID-19 и других пандемий, а также о профилактике с использованием подхода «единого здоровья», который объединяет здоровье человека и животных, а также окружающей среды.

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В докладе отмечается, что ежегодно у людей возникает более пяти новых болезней, которые могут перерасти в пандемию. Между тем около 1,7 млн неоткрытых вирусов существует у млекопитающих и птиц, из которых от 540 000 до 850 000 могут инфицировать людей.

В докладе говорится, что для снижения риска пандемии политики должны учитывать изменения в землепользовании, вызванные расширением сельского хозяйства, урбанизацией, а также торговлей дикими животными.

Торговля млекопитающими и птицами сопряжена с высоким риском заболеваний, поскольку многие патогены с пандемическим потенциалом обитают в млекопитающих (в частности, летучих мышах, грызунах и приматах), некоторых птицах (в частности, водоплавающих), а также в домашнем скоте, таком как свиньи, верблюды и т. д.

Помимо сокращения или удаления из торговли дикими животными видов с высоким риском возникновения заболеваний, правительствам следует проверить эффективность санитарных дней на рынках, увеличения фондов холодильников, а также биобезопасности и санитарии на рынках. Им также следует вести наблюдение за болезнями продаваемых диких животных, а также за охотниками, фермерами и торговцами.

International Labour Organization ILO Мясная лавка на муниципальном рынке в Алжире

В отчете говорится, что в тех регионах, где существует четкая связь торговли животными с высоким риском пандемии, могут быть введены налоги или сборы на потребление и производство мяса. У компаний также могут быть стимулы к тому, чтобы избегать изменений в землепользовании, связанных с высоким риском пандемии, или продуктов, которые поступают в результате неустойчивой торговли или выращивания диких животных.

По словам профессора Дэвида Хеймана из Университета Мэсси в Новой Зеландии, исследования показывают, что появляются новые очаги распространения инфекционных заболеваний.

« Эти горячие точки — это районы, где пересекаются высокое биоразнообразие, высокий рост населения и высокая плотность поголовья , — сказал эколог-инфекционист на пресс-конференции, посвященной презентации отчета. — Мы используем новые инструменты, новые способы, чтобы попытаться определить, где находятся эти места и что может спровоцировать их превращение в горячие точки ».

» Мир должен найти баланс между производством и спросом, и частный сектор играет важную роль в снижении риска пандемии , — сказал доктор Карлос Замбрана-Торрелио, заместитель вице-президента по вопросам сохранения здоровья в Eco Health Alliance, некоммерческой организации по охране окружающей среды. — Мы можем поговорить с представителями отрасли, чтобы сказать: вы можете создавать новые технологии для производства мяса и продуктов питания для глобального спроса, но делайте это таким образом, чтобы это не стало риском для человечества» .

Доктор Питер Дашак, который председательствовал на июльском семинаре и является президентом Eco Health Alliance, отметил, что отрасль животноводства «огромна, растёт, глобализирована и очень прибыльна». Но потребители также должны изменить свой образ жизни, например, обуздать чрезмерное потребление мяса, сказал он.

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По мнению экспертов, правительства должны учитывать экономические издержки, связанные с пандемиями, в своих бюджетах. Когда внешние эффекты будущих пандемий включаются в бюджеты, это, вероятно, приведет к увеличению ресурсов для защиты биоразнообразия.

Новые инвестиционные инструменты, такие как зеленые корпоративные или суверенные облигации и смешанное финансирование, могут помочь мобилизовать ресурсы для сохранения биоразнообразия и снижения риска пандемии. Эти облигации могут связать стоимость заимствований с прогрессом в защите биоразнообразия и снижении риска пандемии.

И поскольку вспышки зоонозных инфекций могут угрожать стабильности финансовой системы, центральные банки могут покупать займы, которые поддерживают сохранение биоразнообразия и снижение риска пандемии в рамках своих целей, говорится в отчете.