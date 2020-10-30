



Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин по-московски

Мэру МосквыС. С. Собянину

Г-н мэр!

Из-за решения столичных властей, в Москве сложилась тревожная, чреватая поколенческой катастрофой и социальными возмущениями ситуация. Фундаментальные для жизни общества образовательные учреждения закрылись для большинства школьников уже через месяц после начала учебного года.

С 5 октября Вашим указом учащиеся московских школ были отправлены на внеочередные двухнедельные каникулы, 19 октября, после их окончания, к полноценным очным занятиям в школе разрешили вернуться только ученикам младших классов. 28 октября Вы продлили «дистанционное обучение» школьников 6−11-х классов до 8 ноября.

В настоящее время школьники лишены основного и дополнительного образования, социализации в детских коллективах, возможности полноценно усвоить школьную программу из-за дистанционной формы обучения. Она же вынуждает проводить за компьютером гораздо больше времени, чем это разрешают врачи-гигиенисты. Лица старше 65 лет принудительно отправлены на удаленный режим работы, лишены положенных им льгот при пользовании общественным транспортом. Студенты вузов тоже лишены полноценных занятий, лекции повсеместно переведены в дистанционный формат.

При этом ночные развлекательные заведения столицы продолжают работать. В столице проходят фестивали, массовые спортивные мероприятия.

В этой связи хотелось бы Вас спросить, кто, по Вашему мнению, сидит в ночных барах, танцует на дискотеках и посещает спортивные мероприятия? Не те ли студенты, которых лишили нормальной учебы и студенческой жизни, оставив для общения ночные закусочные и клубы? А какой процент из этих студентов придет под утро в те же самые квартиры, где, по замыслу столичных властей, должны сидеть в заточении их дедушки и бабушки? И в чем тогда смысл того, что пожилые люди лишены существенной части своей свободы и общения, столь необходимого в этом возрасте? И, наконец, зачем столичные власти организовали студентам вузов такую «красивую жизнь»: днем — дистант, под который можно выспаться, а ночью — клуб?

27 октября Роспотребнадзор рекомендовал запретить «юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказания в период с 23:00 до 06:00».

Иными словами, надзорный орган рекомендовал закрыть ночные клубы, а также бары и рестораны в ночной период. Не будем обсуждать, насколько эти меры помогут совладать с коронавирусом, но в них есть хоть какая-то логика, минимальная последовательность! Однако столичные власти, которые еще месяц назад с такой легкостью лишили львиную долю школьников сначала дополнительного, а затем и основного образования (не будем лукавить, «дистанционное образование» — это не образование), отказались закрывать ночные развлекательные заведения под тем предлогом, что их посетители теперь регистрируются, а значит, если кто-то из них заразится, клубные контакты могут быть установлены.

«В Москве приняты меры по цифровому контролю за посещением ресторанов и клубов, работающих в позднее время. Данная мера обеспечивает оперативный контроль и эпидрасследования в случае заболевания посетителей. В городе наблюдается значительное снижение динамики роста заболеваемости COVID. Исходя из этого, в настоящее время считаем возможным воздержаться от закрытия каких-либо секторов экономики», — заявила глава пресс-службы мэра и правительства Москвы Гульнара Пенькова.

А почему «оперативный контроль и эпидрасследование» ночным развлекательным заведениям работать позволяет, а школам — нет? Родителям столичных школьников (и наверняка не только им) хотелось бы знать, чем отличается цифровой контроль посетителей ночных баров от цифрового контроля школьников? Почему, имея столь эффективный инструмент отслеживания контактов, столичные власти прекратили очные занятия в 6−11-х классах? Почему электронной регистрации посетителей ресторанов и клубов достаточно, чтобы эти заведения продолжали работать, но недостаточно, чтобы обеспечить нашим детям полноценное образование?

Складывается впечатление, что во вверенном Вам городе существуют две независимые друг от друга эпидемические обстановки: одна заставляет закрывать школы, а другая — позволяет работать ночным ресторанам и клубам. Или — что действует двойной стандарт в принятии решений: образование решено уничтожить, ввиду бесправия родителей, а ресторанный бизнес тронуть нельзя, поскольку и ответить могут. А потому — «гуляй, молодежь, до утра по кальянным!». Как прикажете понимать это иначе, г-н мэр и ответственные чиновники, а также г-да депутаты?

Для подтверждения правильности тех или иных своих решений, столичное правительство любит ссылаться на опыт и примеры западноевропейских стран. Родительская общественность может привести примеры, видимо, неведомые тем, кто продумывает «антиковидные» меры.

Этой осенью Ирландия вновь ввела жесткие ограничения. В стране действует режим «самоизоляции» и запрет на собрания численностью более 10 человек. Отдаляться от дома гражданам Ирландии можно не более чем на 5 км. Ресторанам, кафе и барам разрешено работать только на вынос. Закрылись магазины, не торгующие товарами первой необходимости. При этом ирландские власти не закрылини детских садов, ни школ.

Германия закрывает пивные, бары, рестораны, непродовольственные магазины. Но школы остаются открытыми.

Во Франции снова переходят на режим самоизоляции — бары, кафе и рестораны закрываются, массовые мероприятия, запрещены, вводится дистанционное обучение в вузах, но школы — продолжают работу. И это не единственные примеры.

Более того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала закрытие школ неэффективным средством в борьбе с распространением коронавируса.

Мы уверены, что школы, вузы, учреждения дополнительного образования не могут быть закрыты на фоне работающих ночных клубов, дискотек, проведения в столице спортивных и развлекательных массовых мероприятий.

В год 75-летия великой Победы советского народа над фашистской Германией уместно вспомнить, что при первой же возможности наши великие предки на освобожденной от фашистов земле открывали школы, чтобы позволить детям полноценно учиться. Они понимали важность образования тех, от кого зависит будущее нашей страны. Понимает ли это руководство столицы?

Г-н мэр!

Действия столичного руководства заставляют думать, что московское правительство в гораздо большей степени озабочено интересами владельцев и посетителей развлекательных заведений, чем насущной необходимостью несовершеннолетних граждан в общении в среде своих сверстников и правом на получение полноценного образования.

Московское отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское сопротивление» считает, что правительству столицы необходимо в самые кратчайшие сроки исправить сложившееся положение и возобновить полноценные очные занятия в школах для учеников 6−11-х классов.