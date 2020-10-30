Империя зверя или труда. Что нас ожидает и от чего это зависит?
Сегодня очень многие специалисты-гуманитарии говорят о том, что мы сейчас живем в период транзита от капитализма в какое-то другое общественное состояние, если, конечно, это новое состояние можно будет именовать «общественным». Но дело не только в том, что говорят специалисты. Достаточно просто внимательно приглядеться к окружающей нас действительности, выйти на улицу, залезть в интернет, посмотреть ленту новостей, чтобы почуять разложение не только капитализма, но и всего прежнего мира и человека. Уверен, очень многие так называемые простые люди это ощущают. Однако они предпочитают закрываться от этого ощущения при помощи психологических и иных защит.
Часто говорится, что «и раньше так было». Что в каком-нибудь Древнем Египте старшее поколение сетовало на упадок и нравы молодежи, однако, вот уже прошли тысячелетия, а человечество живет, стало быть, и сейчас так будет. Я встречал и более оригинальную идеологическую систему защиты от происходящего вокруг нас. Один знакомый профессор после долгого разговора со мной в итоге заявил, что наше поколение уже ни на что не годится, и следующее тоже, зато когда-нибудь потом родится новое, которое все сделает как нужно. На мой вопрос о том, что же должно породить это новое поколение, мне было отвечено — «природа». Я бы не придал этому воззрению большого значения и не стал бы знакомить с ним читателя, если бы через какое-то время ровно то же самое я не услышал от представителя пролетарской среды. Потом же я слышал нечто подобное с вариациями еще не один раз.
Дело, конечно, не в профессоре и рабочем, с которыми мне удалось побеседовать, а в том, что с нами что-то происходит очень скверное. Я, конечно, не могу абсолютизировать результаты моего скромного полевого «социологического исследования», однако убежден, что оно указывает на определенный тренд в нашем обществе.
После краха СССР многие люди утратили не только советские ценности, но серьезной деформации подверглась вся ценностная сфера как таковая, после чего во многих головах поселилось то, что я про себя называю словом «биологизаторство». Рождение детей, здоровье и другие, безусловно, важнейшие составляющие человеческой жизни постепенно лишаются собственно человеческого содержания, а природная сторона начинает преобладать, делая их самоценными. Человечество или как минимум существенная его часть начинает разувериваться в своем человеческом потенциале и становиться биологоцентричным.
Как бы общество отреагировало на коронавирус, случись он лет на 20 раньше, когда еще не был столь моден «ЗОЖ» (здоровый образ жизни), который, разумеется, никакого отношения к заботе о здоровье не имеет? Но сегодня, когда многие пекутся о здоровье для здоровья и потому, естественно, не могут достигнуть якобы желаемого ими здорового состояния, коронавирус стал суперугрозой и модой (на улицах все больше встречается людей в примодненных масках) и чем-то вроде социальной игры. Мало кто интересуется и пытается рационально понять степень этой угрозы, изучает статистику и сравнивает ее со статистикой других заболеваний, оценивает меры, которые предпринимают наше государство и весь мир и думает о том, какие меры следовало бы предпринять на самом деле. Реальность мало кого интересует. По миру идет волна не столько нового заболевания, сколько волна истерии, подогреваемой СМИ и правительствами большинства стран. Основой же этой истерии является разуверение человека в своих человеческих возможностях, неверие в силу своего интеллекта, воли и души. Однако к истерии, увы, все далеко не сводится.
16 октября после всероссийской мультимедийной конференции «Биоэтика и генетика: вызовы XXI века» ведущий научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава и член президиума Российской ассоциации содействия науке РФ Мария Воронцова заявила о том, что, ввиду стремительного развития биотехнологий и области редактирования генома человека, необходима широкая общественная дискуссия и привлечение специалистов по биоэтике и праву. А потом она добавила самое главное:
То есть в скором времени «потребителями» технологий, связанных с редактированием генома человека, станут «простые люди». А не давно в Совете Федерации по данному поводу высказались Михаил Ковальчук и Владимир Путин. О чем идет речь и каким образом технологии редактирования генома человека найдут столь широкое применение?
Возможный ответ на этот вопрос можно найти в заявлении финансируемой Биллом Гейтсом компании Moderna, которая в середине мая заявила, что достигла предварительных результатов в области разработки вакцины против коронавируса на основе технологий работы с матричной РНК. Если не вдаваться в подробности, то данная технология, хотя и не является столь грубым вмешательством в геном, как технология на основе CRISPR/Cas9, за которую недавно была присуждена Нобелевская премия американскому генетику и биохимику Дженнифер Дудне, однако, по факту, технология работы с матричной РНК также приводит к изменениям на генном уровне. Причем, как говорят многие специалисты, подобные генные изменения порождают непредсказуемую череду мутаций.
Наличие и продвижение подобных разработок столь знаковыми людьми и компаниями, как гейтсовская Moderna, вызывает особое беспокойство в связи с недавним заявлением главы Роспотребнадзора Анны Поповой от 27 октября, согласно которому очень скоро должна начаться массовая вакцинация от коронавируса. Можно, конечно, надеяться, что Попова имеет в виду совсем не ту вакцину, которую разрабатывают Гейтс и ко, однако, что тогда имела в виду Воронцова, пообещавшая широкое «потребление» технологий, связанных с редактированием генома? Если речь пока не идет о массовом превращении людей в ГМО, то как минимум к безумным карантинным мерам, очевидно, хотят добавить массовую вакцинацию.
Удастся ли определенным силам пропихнуть еще и эту вакцинацию — отдельный вопрос. Я тут обсуждаю только то, что «биологоцентричное» сознание части человечества, которое разуверилось в самом себе, вполне может позволить сделать с этим человечеством все что угодно. А, впрочем, почему обязательно «позволить»? Некоторые уже начинают производить с собой определенные действия самостоятельно.
13 октября интернет издание «Бумага» сообщило о 22-летней жительнице Петербурга, которая вживила себе в руки банковскую карточку и чип от домофона, чем с радостью поделилась со своими подписчиками в интернете. Ну и что вам больше нравится? Превращение человека в чипированного робота или в отредактированное биологическое существо?
Этот «биологизаторский», антигуманистический мегатренд, лишь отдельные актуальные проявления которого я тут описываю, встал на общечеловеческую повестку дня очень давно, а его истоки коренятся в доисторических древних глубинах. Наиболее полно и глубоко на его возможное пришествие отреагировали два величайших мыслителя: Карл Маркс и Георг Вильгельм Фридрих Гегель. К сожалению, на мой взгляд, человечество, причем даже в его гуманитарной и интеллектуальной части, до сих пор в должной мере не оценило то, что было сказано двумя этими гениями касательно актуальной повестки дня.
Если говорить очень огрубленно, то сказанное ими можно свести к следующему. Человечество стоит у барьера. Капитализм является последней стадией «стихийного», как говорил Маркс, развития, основанного на классовом обществе и разделении труда. После капитализма человечество неминуемо перейдет в новую фазу: либо это будет царство труда, то есть коммунизм, либо царство зверя. Маркс делал ставку на коммунизм и «сверхисторию», которые может достигнуть человечество при условии, если оно не разуверится в себе и сделает внутреннюю сущностную ставку на труд. Гегель же предсказывал «конец истории» и делал ставку на принципиальную невозможность благой человеческой трансформации.
Чтобы никто не подумал, что я наговариваю на Гегеля и слишком упрощаю его сложнейшую философию, я приведу слова из «Введения в чтение Гегеля» умнейшего неогегельянца Александра Кожева, который по совместительству являлся одним из «архитекторов» Евросоюза. В своей книге он пишет:
Высказав глубочайшую мысль о том, что человек «есть Время», с исчезновением которого кончается история и человек, Кожев далее описывает конец истории так:
Констатировав сию неприглядную картину в 1946 году, далее, в 1948 году, Кожев ниже пишет такое пояснение к ней:
Тут Кожев очень двусмысленно и лживо называет этот конец истории «гегелевско-марксистским». Маркс по всем фундаментальным пунктам являлся оппонентом Гегеля и никогда не говорил о конце истории как таковой. Однако согласимся с тем, что описанный тут Кожевым гегелевский конец истории имеет самое непосредственное отношение к нашей сегодняшней актуальной реальности. Капитализм после краха СССР, то есть краха марксистского, коммунистического проекта, стремительно мутирует на наших глазах в нечто такое, что уже вряд ли можно будет назвать этим словом. А люди начинают самостоятельно вживлять себе чипы и делают ставку на ту самую «природу», которая, по словам Кожева, «переживет время», а значит историю и человека.
В этой ситуации, как всегда «спасение утопающих, есть дело самих утопающих». Отечественный философ Алексей Михайлович Руткевич в своей книге «Философия истории Александра Кожева» так комментирует вышеприведенные рассуждения Кожева:
Пока рабочий мечтает превратиться из одной миллиардной условного Абрамовича в одну его миллионную, а условный Абрамович мечтает из одной тысячной части триллионного западного капитала превратиться хотя бы в его сотую, ничего, кроме царства зверя, в очень скором будущем нас не ожидает.
Если же мы вновь поверим не в капитал и «природу», а в свои человеческие возможности, человеческую целостность и труд, тогда нас ждет если не коммунизм, то хотя бы какое-то будущее. О коммунизме же Маркс в своей «Критике Готской программы» писал:
Выбор между трудом и капиталом, а значит и варианты будущего, зависят от самого человека, во всяком случае, пока он еще существует…