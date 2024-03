Люди любят социальные сети. Но это не значит, что они им доверяют. Мы любим их продукцию и услуги, но у нас растет недоверие к мотивам и практике этих компаний, и это недоверие унижает нашу национальную политику.

Нельзя отрицать, что такие компании, как Facebook, Google и Twitter, становятся всё более заметной частью общественного пространства. Примерно каждый пятый взрослый получает свои политические новости в основном через социальные сети, а четверть — через YouTube. Эти цифры значительно возрастают по мере снижения возраста опрошенных.

Более того, да, значительное большинство американских респондентов в целом положительно относятся к Facebook (71%), Google (90%) и Twitter (61%), и тем не менее — 56% считают, что эти компании имеют слишком большой контроль над экономикой, 72% — что Facebook обладает слишком большой властью, а 51% полагает, что Google и YouTube должны быть разделены.

Как объяснить эти, казалось бы, противоречивые результаты? В обществе существует дефицит доверия к «большим технологиям», и большая часть этого дефицита коренится в том, как эти платформы справляются с политической повесткой.

Согласно исследованию Pew Research, три четверти взрослых считают, что компании — владельцы социальных сетей «намеренно подвергают цензуре политические точки зрения, которые они считают неприемлемыми», а 72% говорят, что социальные сети «имеют сейчас слишком много власти и влияния в политике».

Этот скептицизм характерен для сторонников и демократов, и республиканцев, хотя республиканцы значительно чаще (80%), чем демократы (52%), признаются, что практически не доверяют «социальным сетям в том, чтобы определять, какие посты на их платформах следует маркировать как неточные или вводящие в заблуждение».

Недавняя полемика вокруг репортажа New York Post о Хантере Байдене и его предполагаемых попытках продать доступ к своему отцу, бывшему вице-президенту Джо Байдену, прекрасно иллюстрирует, насколько эти компании одновременно могущественны и ненадежны. Почти сразу же после того, как The New York Post опубликовала свою историю, Twitter заблокировал пользователям доступ к ней. Facebook также ограничил распространение этого репортажа, отправив его на проверку фактов. Это сразу же вызвало обвинения в том, что данные компании защищают Джо Байдена, вредят президенту Трампу и вмешиваются в президентские выборы 2020 года.

Ни одна из компаний не смогла обелить себя, когда они пытались оправдать свои действия. Генеральный директор Twitter Джек Дорси принес несколько извинений за то, как этот вопрос был решен, и с тех пор изменил политику компании. Но к тому времени ущерб уже был нанесен. И ущерб значительный.

Мы по уши увязли в президентских выборах, и эти компании в очередной раз не смогли ответственно использовать то влияние, которого они так упорно добивались. В течение многих лет социальные сети стремились быть значимыми, не обременяя себя завоеванием и сохранением общественного доверия. Они были скрытными, высокомерными, пренебрежительными и политизированными.

Конечно, они будут отрицать все эти обвинения. Но люди, особенно консерваторы, наблюдали, как Google защищал одного из своих руководителей, который написал в Твиттере: «Вам конец, республиканцы. Вы отполировали последний гвоздь для своих собственных гробов», — написал он, снабдив свою речь ругательствами и проклятиями (речь идёт о руководителе дизайн-отдела Google Дэйве Хоге и его впоследствии удалённом твите, в котором он негодует по поводу кандидатуры Брета Каваны на должность верховного судьи США).

Мы видели, как эти компании сознательно принимают позу «пробужденного», а затем регулярно используют моральный, этический и «правильный» язык истории, чтобы оправдать действия против тех, кто отвергает эту позу. В конце концов, проблема не в том, что люди не понимают «больших технологий», а в том, что «большие технологии» неправильно понимают людей — и это непонимание теперь влечет за собой серьезные последствия.

Поскольку платформы социальных сетей рассматриваются как предвзятые и ненадежные, растущий хор голосов по обе стороны политического прохода призывает к реформе или полному удалению щита юридической ответственности отрасли, содержащегося в разделе 230 закона о порядочности в области коммуникаций. Это не мелочь, это то, что может решительно потрясти всю технологическую индустрию. Действия имеют последствия, и время для твитов с извинениями и постами, которые обещают впредь исправиться и так не делать, закончилось. Людям не нужны обещания — им нужны результаты. И если мы не сможем добиться результатов, мы будем требовать подотчетности.