На днях Центр социально-консервативной политики (ЦСКП) совместно с Евразийским форсайт-клубом Visio провел российско-белорусский экспертный круглый стол по теме наиболее актуальных вопросов интеграционных процессов на евразийском пространстве и общественной солидарности.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

На мероприятие был приглашен целый ряд экспертов и бизнесменов двух стран, которые обсудили перспективы и проблемы экономической интеграции не только России и Белоруссии, но и других стран постсоветского пространства.

Поддержал идею необходимости подобных мероприятий и углубления белорусско-российской интеграции и руководитель компании «Фармдэнд» Иван Логовой:

«Сегодня мы встретились для того, чтобы выработать решения, как отвечать на политический кризис в Беларуси. Отрезание Беларуси от России с точки зрения ограничения въезда-выезда нас очень обеспокоит.

Необходимо выработать интеграционную повестку для Беларуси и России, в том числе в рамках ЕАЭС. Базу для общественного движения или партии необходимо выработать не с точки зрения радикальных позиций, а с позиций конструктивизма и центризма. Необходимо быть с народом, а не с действующей не поддерживаемой народом властью».

Premier.gov.pl Матеуш Моравецкий и Светлана Тихановская

Более развернуто как по экономическим вопросам углубления интеграции, так и по актуальным политическим вопросам текущей повестки дня выступил председатель Республиканского союза промышленников и предпринимателей Белоруссии Александр Швец, который подчеркнул, что именно вопросы экономической взаимосвязи, вопросы сверенной экономической стратегии во многом определяют уровень экономической устойчивости и роста благосостояния граждан.

По его словам, обществу необходим новый взгляд на вопросы экономической интеграции. Также в гражданском обществе существует запрос на новый общественный договор, который может преодолеть накопившиеся противоречия, установить правила справедливого совместного развития и выработать его курс.

Кроме того, он высказался и по некоторым аспектам протекающего острого политического кризиса в республике:

«Ситуация в Беларуси меняется. Позиция России по отношению к ситуации в Беларуси как нашего ближайшего партнера, зафиксированная на 9 августа, возможно, также может меняться. В основном в Беларуси люди говорят на русском языке. Политическая сила, выступающая за более активное общение на белорусском языке, не будет поддержана.

Тихановская изначально воспринималась как «коллективный не Лукашенко», сегодня это уже «политик Тихановская», причем прозападный политик. Чем дольше Россия не меняет точку зрения, чем больше Лукашенко ее не замечает, тем больше крепнет эта точка зрения».

Также он достаточно критично высказался в отношении политики правительства по китайским кредитам. На его взгляд, ставка кредитов в 7% — достаточно высокая. Но основная проблема кроется в том, что рассчитываться по ним будет бюджет. То есть риски переложены на все население республики.

ИА REGNUM Протест в Минске

В своем выступлении он также отметил, что уровень доверия к власти в госсекторе резко упал:

«Сформировался тотальный кризис доверия к власти и лично к президенту страны. Может, на улицах будет меньше протестующих (в силу погоды, действий силовиков), но количество несогласных не только не уменьшится, но и увеличится. В сохранении власти, которая нарушила социальный контракт с народом, смысла нет. Необходимо изменение избирательного законодательства.

Стоит задача формирования нового политического устройства. Но быстро ее решить тоже не получится. Аналогии чубайсовской приватизации при трансформации политического поля недопустимы».

По вопросам углубления союзной интеграции Александр Швец также выступил достаточно жестко и трезво:

«Интеграционные процессы в Беларуси не имеют публичного освещения, совершаются в тайне от белорусских бизнес-агентов. Заявлено о 31 дорожной карте по формированию Союзного государства, мы их не видели. Необходимо добро на взаимные консультации бизнес-объединений Беларуси и России. Сам факт запуска параллельных консультаций станет серьезным сигналом».

Несомненно, это правильное замечание. Обсуждение дорожных карт идет уже более года, но общественности — экспертам, бизнесу, да и рядовым гражданам — об их содержании, по большому счету, ничего не известно. Соответственно, надо решать и эту проблему.

Красной нитью через выступления всех присутствующих экспертов и бизнесменов с белорусской стороны проходил тезис о том, что в стране необходимо углублять диалог, который вести на всех уровнях: власти — с народом, правительства — с бизнесом, парламента — с партиями.

President.gov.by Александр Лукашенко и члены правительства Белоруссии

Как подчеркнул в своем выступлении Максим Тарасевич, директор Центра цифровой трансформации:

«Что нам делать дальше? У нас нет четкого плана. То, к чему мы пришли, произошло потому, что у нас не было диалога общества с властью, бизнеса с властью. Если говорить о диалоге власти и народа, возможно, бизнес мог бы выступить посредником. Мы можем создать новую систему. Во что-то новое люди поверят. К старой системе доверия нет. Необходимо эту новую структуру прописать, сформировать план».

Как мы видим по событиям в республике, это правильная мысль. Политически кризис никуда, к сожалению, не уходит. Наоборот — он все больше углубляется. Не надо думать, что если в преддверии зимних холодов протестующих становится меньше, то кризис сам собой рассосется. Пройдет 3−4 месяца, и наступит весна. И люди снова выйдут на улицы, только более организованные и мотивированные.

Поэтому, как говорят футболисты, мяч сейчас на стороне президента и правительства. Именно они должны сформулировать основные условия для создания переговорных площадок в республике и привлечь представителей бизнеса, общественности, чтобы всем «миром» решить те вопросы, которые стали серьезным препятствием для поступательного социально-экономического и общественного-политического развития республики.