Ситуация «опасности коронавируса» изменилась по сравнению с весной-летом 2020 года. Многие люди стали осознавать опасность, это в первую очередь связано с количеством уже переболевших и, к сожалению, погибших от болезни. Часто переболевшие — это близкие или родные люди, поэтому становится очевидно, что ковид — это реальность, а не миф.

Иван Шилов ИА REGNUM

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Однако часть людей верит информации из сомнительных источников (фейковых), что ковид — «фейк всемирного масшаба», «это теория заговора». При этом есть специально созданные страницы, которые распространяют полезную информацию о рекомендациях, в том числе со стороны ВОЗ. Но вся эта информация тут же перебивается постами людей, нередко анонимов, опровергающих и отрицающих вообще какую-либо опасность, что дезориентирует людей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Измерение температуры

К сожалению, большая часть населения все еще не осознает опасность коронавируса для человечества. Часто у людей в ситуации неопределенности срабатывает стратегия отрицания — «угрозы ковида нет», «внешне ситуацию не принимаю». Человек, используя компенсаторную стратегию, пытается защититься психологически от непонятной ситуации. Это приводит к рискованному поведению, человек подвергает себя и близких опасности.

Нерациональное мышление часто приводит к необоснованным поступкам: «не буду носить маску», «со мной это не случится». Но после того как человек оказывается переносчиком ковида, заражает близких, сам попадает в больницу и видит, что от болезни умирают люди, он не может простить себе беспечности и игнорирования мер безопасности. Это реальный пример из жизни, он демонстрирует, как люди предпочитают простые, как им кажется, понятные решения в ущерб логике, здравому смыслу.

Главное — не поддаваться панике, реально оценивать ситуацию, соблюдать меры безопасности и демонстрировать разумное защитное поведение (использование дезинфицирующих средств, соблюдение социальной дистанции, карантинных мероприятий), не впадать в крайности! Важно принять эту реальность, а не вытеснять ее!

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры электрички

Одна из причин доверия «народным методам» — неудовлетворенность населения медицинскими услугами, предлагаемыми государственными организациями. Люди начинают самостоятельно заботиться о своем здоровье, заниматься самолечением. Другой причиной является «информационное изобилие» данных в интернете, как лечиться народными средствами не прибегая к медицинской помощи, и здесь срабатывает доверие к знахарям, народной медицине, авось поможет. Стоит отметить, что вера в народные способы лечения не связана с невежеством. Образованные люди прибегают к другим методам лечения после неудачного похода к врачу, когда официальный подход не помог. Многим кажется, что организму будет больше вреда от таблеток и УЗИ, чем от примочек и отваров трав. Выбор лечения не зависит от образования, уровня доходов или возраста. Люди по-разному объясняют свой выбор лечения. Я не против лечения простуды отваром трав с медом и малиной. Но когда популярные издания и телепередачи пропагандируют лечение любых болезней (порой трудноизлечимых) примочками — это трудно поддается объяснению. Широко разошлась информация о том, что добавление перца в суп или другие блюда защищает и излечивает от COVID‑19. Ответ простой: «Пикантный перец в пище, безусловно, обладает гастрономическими достоинствами, но не предотвращает и не излечивает от COVID‑19. Лучший способ защиты от новой коронавирусной инфекции — соблюдение дистанции не менее одного метра от окружающих, а также частое и тщательное мытье рук. Кроме того, благоприятным общеукрепляющим действием обладают сбалансированное питание, достаточное потребление жидкости, регулярные физические упражнения и здоровый сон».